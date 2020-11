LA MORT D’EUGÈNE MULLIÉ, LE COMMUNIQUÉ DE LA FFM

Nous publions en intégralité ce communiqué reçu ce soir de la FFM.



C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition dans sa soixante-dix-huitième année de Eugène Mullié qui avait dédié une bonne partie de son existence à la vie fédérale.

Monsieur Mullié avait animé le sport moto à la fois au niveau local, régional et national. Celui qui fut le Président emblématique du Moto-club de Cagnes/Villeneuve a également assumé les fonctions de Président de la Ligue de Provence de 1996 à 2002 et Vice-Président de la Commission des Courses sur route pendant 10 ans. Il fit aussi partie du Comité directeur et de la Commission de Tourisme.

Mais l’homme aimait aussi mettre « la main à la pâte » et on l’a vu de nombreuses années officier comme Directeur de course sur des épreuves de vitesse prestigieuses telles que le Bol d’Or, les 24 Heures du Mans et le GP de France. Des états de service qui lui ont valu de devenir membre honoraire de la Commission Nationale de vitesse et membre honoraire du Comité Directeur de la FFM ces dernières années.

Le Président de la Fédération Française de Motocyclisme, Sébastien Poirier, les membres du Comité Directeur et l’ensemble des collaborateurs de la FFM présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille.

Autonewsinfo s’associe aux condoléances de la FFM





Jean Louis BERNARDELLI

Photo : FFM