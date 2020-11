VICTOIRE DU G-DRIVE EN ELMS POUR LA DER A PORTIMAO EN LMP2. SUCCÈS UNITED EN LMP3

Victoire de l’équipe Russe G-Drive ce dimanche à l’issue des 4 Heures de Portimao, l’ultime manche du Championnat d’Europe d’Endurance 2020 de l’ELMS (European Le Mans Series)

Au terme des quatre heures de course, c’est en effet l’Aurus 01 Gibson, la N°26 De l’écurie du G-Drive Racing qui triomphe et s’impose, son tout premier succès cette année, elle qui avait brillé en 2019, décrochant plusieurs victoires…

Le Team Russe dont la logistique en piste est assurée par la structure Française du TDS Racing est la première équipe à empêcher, United Autosports, de s’offrir un nouveau triomphe, l’équipe de Zakh Brown et de Richard Dean, de gagner une course supplémentaire, elle qui a gagné toutes les courses depuis le début de l’actuelle saison.

Sous le damier, l’équipage formé de Roman Rusinov, de Mikkel Jensen et de Nick de Vries, l’emporte en précédan l’Oreca 07 N°30 de l’équipe Duqueine que se partageaient, Tristan Gommendy, Constantin Tereschenko et Jonathan Hirschi qui se classe deuxième,à .

Et c’est une autre Oreca 07, la N°22 de chez United Autosports du duo, Filipe Albuquerque et Phil Hansson malheureusement retardé par un contact en tout début de ces 4 Heures de Portimao mais déjà couronnés Champions LMP2 2020 depuis l’épreuve précédente en Italie à Monza et victorieux des 1éres manche de l’ELMS, qui complète cet ultime podium 2020.

Quant à l’autre Oreca 07, la voiture-sœur, la N°32 du Team United, celle qui s’était élancée depuis la pole signée par le Néerlandais Job van Uitert, et qu’épaulait Alex Brundle, elle termine au pied du podium, finissant quatrième.

Mais ce rang lui permet de s’assurer la seconde place au Championnat ELMS 2020 et d’offrir un beau doublé au Team United.

L’Oreca 07 N°31 du Panis Racing de Julien Canal, Will Stevens et Nico Jamin, complétant le Top 5.

A retenir la belle onzième place de Oreca 07-Gibson de l’équipage féminin du Richard Mille, le trio Calderon-Floersch-Visser.

… UNITED S’IMPOSE A NOUVEAU AUSSI EN LMP3

En LMP3, triomphe la aussi également pour United Autosports, avec Wayne Boyd, Tom Gamble et Robert Wheldon et sa Ligier JS P320 N°2 qui s’impose et s’offre un sensationnel doublé en remportant le titre de Champion LMP3 2020.

Dans cette catégorie LMP3, podium 100% Ligier avec la deuxième place pour la N°8 du Realteam Racing de David Droux et Julien Gerbi et la troisième pour la N°13 des Polonais d’Inter Europol Compétition, avec le tandem, Martin Hippe et Dino Lunardi.

PORSCHE S’IMPOSE EN GTE

Enfin en GTE, victoire et titre ELMS 2020 pour pour la Porsche 911 RSR N°77 de Christian Ried, Michele Beretta et Alessio Picarello qui l’emportent et décrochent leur deuxième victoire de la saison après celle obtenue au Paul Ricard.

Ils précédent deux Ferrari 488 GTE, avec dans l’ordre, la N°74 du Kessel Racing et la Ferrari N°55 du Spirit of Race.

Amusant, le titre de cette catégorie GTE, s’est joué sur l’application du règlement… Effectivement et la Porsche 911 RSR N°77 et la Ferrari 488 GTE N°74 comptent exactement le même nombre de points, en totalisant chacun 99 points !

D’autre part, les deux équipes totalisent deux victoires chacune, deux deuxièmes places et incroyablement également deux troisièmes place chacune !

Dans ces conditions, c’est finalement le trio Christian Ried, Michele Beretta et Alessio Picarello, qui a remporté la première épreuve du calendrier au Paul Ricard, qui a été sacré Champion !

François LEROUX

Photos: Antoine CAMBLOR

LE CLASSEMENT DES 4 HEURES DE PORTIMAO ELMS 2020

1 – Rusinov/Jensen/De Vries (Aurus 01-Gibson) G-Drive Racing – 147 tours

2 – Gommendy/Hirschi/Tereschenko (Oreca 07-Gibson) Duqueine Team, à 35”360

3 – Hanson/Albuquerque/ (Oreca 07-Gibson) United Autosports, à 56”411

4 – Owen/Brundle/Van Uitert (Oreca 07-Gibson) United Autosports, à 1’08”919

5 – Canal/Jamin/Stevens (Oreca 07-Gibson) Panis Racing, à 1’09”296

6 – Fjordbach/Andersen/ (Oreca 07-Gibson) High Class, Racing, à 1 tour

7 – Allen/Laurent/Cougnaud (Oreca 07-Gibson) Graff, à 1 tour

8 – Falb/Aubry/Maini (Oreca 07-Gibson) Algarve Pro Racing, à 1 tour

9 – Lapierre/Borga/Coigny (Oreca 07-Gibson) Cool Racing, à 1 tour

10 – Lafargue/Chatin/Bradley (Oreca 07-Gibson) IDEC Sport, à 1 tour

11 – Calderon/Floersch/Visser (Oreca 07-Gibson) Richard Mille, à 1 tour

12 – Enqvist/Duval/Lancaster (Oreca 07-Gibson) Algarve Pro Racing, à 2 tours

13 – Dracone/Campana/ (Oreca 07-Gibson) BHK Motorsport, à 4 tours

14 – Boyd/Gamble/Wheldon (Ligier JS P320-Nissan) United Autosports, à 10 tours (1er LMP3)

15 – Gerbi/Droux/ (Ligier JS P320-Nissan) Realteam Racing, à 10 tours

16 – Hippe/Lunardi/ (Ligier JS P320-Nissan) Inter Europol, à 11 tours

17 – Tappy/Bentley/Mcguire (Ligier JSP320-Nissan) United Autosports, à 11 tours

18 – Hodes/Grist/Crews (Duqueine M30-Nissan) Nielsen Racing, à 11 tours

19 – Kari/Maulini/Baratto (Ligier JS P320-Nissan) Eurointernational, à 12 tours

20 – Capillaire/Robin/Robin (Ligier JS P320-Nissan) Graff, à 12 tours

21 – Cloet/Adomavicius/Fontana (Ligier JS P320-Nissan) BHK, à 12 tours

22 – Ried/Beretta/Picariello (Porsche 911 RSR) Proton Competition, à 13 tours (1er en GTE)

23 – Broniszewski/Perel/Cadei (Ferrari 488 GTE Evo) Kessel Racing, à 13 tours

24 – Cameron/Griffin/Scott (Ferrari 488 GTE Evo) Spirit of Race, à 13 tours

25 – Mastronardi/Pianezzola/Piccini (Ferrari 488 GTE Evo) Iron Lynx, à 13 tours

26 – Fassbender/Laser/Lietz (Porsche 911 RSR) Proton Competition, à 13 tours

27 – Gostner/Gatting/Frey (Ferrari 488 GTE Evo) Iron Lynx, à 14 tours

28 – Trouillet/Page/ (Duqueine M30-Nissan) Graff, à 14 tours

29 – Jeannette/Sales/Hutchison (Ferrari 488 GTE Evo) JMW Motorsport, à 17 tours

30 – Perrodo/Collard/Rovera (Ferrari F488 GTE) AF Corse, à 17 tours

31 – Hörr/Kirmann/Triller (Duqueine M30 – D08-Nissan) DKR Engineering, à 18 tours

32 – Wells/Noble/ (Duqueine M30 – D08-Nissan) Nielsen Racing, à 32 tours

33 – Smiechowski/Binder/ (Ligier JSP217-Gibson) Inter Europol, à 6 tours

34 – Jakobsen/Dayson/Veglia (Ligier JS P320-Nissan) RLR MSpors, à 18 tours

35 – Wainwright/Barker/Watson (Porsche 911 RSR) Gulf Racing, à 72 tours

36 – Ulrich/West/Görig (Ferrari 488 GTE Evo) AF Corse, à 77 tours