LEWIS HAMILTON PARLE ET ÉVOQUE UNE RETRAITE POSSIBLE !!!

A peine descendu du podium d’Imola, où son pote l’Australien Daniel Riccardo, troisième de ce Grand Prix d’Emilie Romagne qui accompagnait pour la seconde fois, les pilotes Mercedes cette saison, Lewis Hamilton et Valterri Bottas, lui avait fait goûter le champagne dans l’une de ses chaussures, une coutume et tradition Australienne, que Lewis Hamilton, victorieux pour la 93 éme fois de sa carriére en F1, a lancé ce que l’on peut qualifier de … bombe, déclarant :

« Il n’y a rien qui garantit que je sois en F1 l’an prochain »

Et, Lewis ajoutait sérieux :

« Il y a plein de choses qui me font envie dans la vie d’après. L’avenir le dira… »

De quoi affoler le paddock et le staff de son Team, l’équipe Mercedes, lesquels fêtaient le septième titre mondial des constructeurs consécutifs décroché ce dimanche 1er novembre et qui bat le précédent que détenait la Scuderia Ferrari, période de l’inoubliable Michael Schumacher ! !

Paroles qui faisaient dire en fin de journée à Toto Wolff, le patron de l’écurie Mercedes AMG Petronas :

« Je pense que Lewis parlait sous le coup de l’émotion. »

Ajoutant et précisant :

« Mais s’il s’en va, il va y avoir du monde pour prendre sa place. cela va être de la folie ! ».

Parmi les plus anciens, les sages qui suivent comme nous les Grand Prix depuis plusieurs décennies, l’opinion générale était que le recordman absolu des victoires en GP, avait lancé cette phrase pour s’amuser et faire le buzz, sachant pertinemment que cela allait faire du bruit et jaser…

Néanmoins, propos à suivre…

Ceci étant dit, Lewis a tout gagné, il possède les records de poles et de victoires en GP et il est en passe d’égaler le record de titres mondiaux de Michael Schumacher que l’on imaginait pourtant inaccessible et imbattable un jour…

Et pourtant en cette année 2020, ce jour est proche car personne ne peut rattraper le retard au classement général provisoire derrière Lewis qui va obtenir cette saison, son septième sacre !

Et sur le plan financier, il est déjà multi milliardaire en dollars….

Seule certitude, le sextuple Champion du monde n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’écurie Mercedes. Et ce n’est visiblement pas encore sa priorité…

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM