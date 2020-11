HAMILTON REMPORTE DEVANT BOTTAS ET RICCIARDO À IMOLA LE GRAND PRIX D’EMILIE ROMAGNE

Le leader du Championnat du monde le Britannique Lewis Hamilton triomphe ce dimanche à l’arrivée du GP d’Emilie Romagne sur le circuit d’Imola, sa 93eme victoire en F1, l’emportant devant son équipier le poleman Valterri Bottas et l’Australien Daniel Ricciardo qui au volant de sa Renault complète le podium

Et ce en présence de l’ancien double Champion du monde avec… Renault, l’Espagnol Fernando Alonso qui récupérera son volant la saison prochaine !

L’équipe Renault qui remonte à la 3eme place du Championnat du monde des constructeurs devant le Team McLaren Renault

Malheureusement moins de réussite ou de chance pour son partenaire le jeune Français Esteban Ocon contraint à l’abandon au cours du 29eme tour, sur un double problème, d’embrayage d’abord, puis de transmission, ensuite.

Top 5 pour le Russe Kvyat avec la seule Alpha Tauri en piste suite à l’abandon du Français Pierre Gasly sur ennui mécanique avec un problème de pression d’eau sur son AlphaTauri découvert sur la grille de départ mais il était trop tard et qui l’a contraint dès les premiers tours à regagner son stand!

La Ferrari de Charles Leclerc complétant ce Top 5. Suivent Sergio Perez et sa Racing Point Mercedes, les deux Mc Laren Renault de Carlos Sainz Junior et de Lando Norris, les deux Alfa Romeo de Kimi Raikkonen et d’Antonio Giovinazzi complétant le Top 10

A retenir l’abandon de Max Verstappen alors second à dix tours de l’arrivée suite à l’éclatement de son pneu arrière droit !

Au classement général provisoire Lewis Hamilton possède 282 points contre 197 à son partenaire Bottas.

Hamilton filant tranquillement vers son septième titre mondial que l’équipe Mercedes a elle obtenu ce dimanche pour la couronne des constructeurs !

Un record en Formule 1, sept titres consécutifs, Mercedes dépasse Ferrari, qui avait enchaîné six titres, entre 1999 et 2004!

Hamilton qui confiait après le podium où Ricciardo a réussi l’exploit de lui faire goûter du champagne dans l’une de ses chaussures, une tradition Australienne:

C’était une course épuisante, je n’ai pas cessé d’attaquer pour garder le rythme. J’ai pris un mauvais départ. Je suis ravi de ce résultat pour toute l’équipe, et heureux de partager ce succès avec eux, à l’usine et ici dans le paddock. Ce sont eux les vrais héros de cette aventure : ils innovent en permanence, ils ne lâchent jamais rien. Les gens qui nous regardent pensent peut-être que c’est facile, qu’on s’habitue à gagner, mais non, ça nécessite beaucoup de travail, de détermination, d’engagement. Il y a un esprit incroyable dans cette écurie, et je suis très fier d’en faire partie. Elle a réalisé quelque chose qui n’avait jamais été fait avant.

Et, Lewis poursuivait et ajoutait encore :

Ce record est incroyable. On est arrivé ici un peu dans l’inconnu, on ne savait pas quel serait notre niveau. Il a fallu travailler pour pouvoir optimiser la voiture, la rendre performante. Et il faut réussir ça sur chaque piste si l’on veut gagner. Sept titres consécutifs, ça me semble irréel ! J’espère pouvoir raconter ça un jour à mes petits-enfants.

Quant à Romain Grosjean, il est le seul des trois pilotes tricolores à rallier l’arrivée de cette 13eme manche sur 17 de la saison 2020, se classant douzième sous le damier à l’arrivée, il mais il concède deux places en raison d’ une pénalité de 5 secondes pour être trop souvent sorti des limites de la piste!

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM’



LE CLASSEMENT DU GRAND PRIX D’EMILIE ROMAGNE

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 63 tours

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) a 5″783

3 – Daniel Ricciardo (Renault) a 14″320

4 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) a 15″141

5 – Charles Leclerc (Ferrari) a 19″111

6 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) a 19″652

7 – Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault) a 20″230

8 – Lando Norris (McLaren-Renault) a 21″131

9 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) a 22″224

10 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) a 26″398

11 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) a 27″135

12 – Sebastian Vettel (Ferrari) a 28″453

13 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) a 29″163

14 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) a 32″935

15 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) a 57″284

ABANDONS

George Russell

Max Verstappen

Kevin Magnussen

Esteban Ocon

Pierre Gasly

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DES PILOTES

1.Hamilton 282; 2.Bottas 197; 3.Verstappen 162; 4.Ricciardo 95; 5.Leclerc 85; 6.Perez 82; 7.Norris 69; 8.Sainz 65; 9.Albon 64; 10.Gasly 63; 11.Stroll 57; 12.Ocon 40; 13.Kvyat 26; 14.Vettel 18; 15.Hulkenberg 10; 16.Raikkonen, Giovinazzi 4; 18.Grosjean 2; 19.Magnussen 1 .

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DES CONSTRUCTEURS

1.Mercedes : 479 points- 2.Red Bull-Honda : 226 – 3.Renault : 135 -4.McLaren-Renault et Racing Point-Mercedes: 134 -6.Ferrari et Alpha Tauri-Honda : 103 – 8.Alfa Romeo-Ferrari : 8 – 9.Haas-Ferrari : 3 – 10.Williams-Mercedes : 0