HAMILTON-VERSTAPPEN -BOTTAS ET GASLY DEVANT A L’UNIQUE SESSION DES ESSAIS LIBRES A IMOLA

Pour son grand retour de la Formule 1 après 14 ans d’absence à Imola, le dernier GP s’y étant déroulé en 2006 et la victoire de la Ferrari de Michael Schumacher, une seule et unique session d’essais libres au lieu des trois habituelles, figurait au programme de ce Grand Prix d’Emilie Romagne.

Session qui se disputait ce samedi matin 31 octobre 2020, les deux du vendredi étant supprimées…

Avec pour tous le souvenir de l’inoubliable Champion Brésilien Ayrton Senna da Silva et du pilote Autrichien, Roland Ratzenberger, tous les deux morts lors du Gran Premio de San Marino de F1, le 1er mai 1994.

Au lieu des trois jours de roulage dont un vendredi dédié aux entraînements, seule une séance d’essais libres a permis aux pilotes de prendre leurs mrques, ce samedi 31 octobre.

Dans ces conditions exceptionnelles, les équipes disposaient donc d’une seule séance heure et demie pour bien préparer les monoplaces et effectuer au plus vite les réglages, tout en rôdant les sets des pneumatiques Pirelli.

Et sans réelle surprise naturellement, on retrouve en haut de la feuille des temps les deux Mercedes et la Red Bull – Honda de Max Verstappen. Et également, agréable surprise, le jeune espoir Français Pierre Gasly, excellent quatrième au volant de son Alpha Tauri-Honda

Et une fois n’est pas coutume ce n’es pas Valterri Bottas, le pilote habituellement en tete des différentes sessions des libres qui signe lz telps de référence mais son partenaire, le leader du Championnat, Lewis Hamilton qui décroche le meilleur temps en 1’14’’726, devant le Néerlandais Max Verstappen second à 0.297 avec 1’15″023 et 0.492 devant son équipier Valtteri Bottas, auteur d’un chrono de 1’15″218 .

Et reconduit par son équipe AlphaTauri pour la saison 2021, le jeune Français qui brille en Italie il a remporté en septembre le GP d’Italie à Monza, Pierre Gasly, s’offre le quatrième temps, à 0.907, avec 1’15″633

Top 5 pour la plus rapide des deux Ferrari, à nouveau la ‘ Rosso’ de Charles Leclerc, cinquième à 0.962, avec 1’15″633.

Suivent les deux Renault, l’Australien Daniel Ricciardo précédant avec 1’15″633, à 1.113, son jeune partenaire Français Esteban Ocon, septième avec 1’15″945, à 1.219.

Ensuite, on pointe la seconde Alpha Tauri-Honda du Russe Daniil Kvyat, suivi du Thaïlandais Alexander Albon avec l’autre monoplace Red Bull-Honda, neuvième à 1.335, avec 1’16″061.

Dixième rang pour leCanadien Lance Stroll avec la 1ére des Racing Point-Mercedes, avec 1’16″082

Ensuite, on trouve le Mexicain Sergio Perez et la seconde Racing Point-Mercedes avec 1’16″109 qui précéde Sebastian Vettel et la deuxième Ferrari avec 1’16″167

Le troisième pilote Français Romain Grosjean décroche le 13éme temps avec 1’16″550 au volant de sa Haas-Ferrari devant des McLaren méconnaissables. Carlos Sainz Jr ne réalisant que le 14éme chrono avec 1’16″560, cependant que Lando Norris, lui, pointe au 16éme avec 1’16″671

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAMS – PIRELLI

LE RÉSULTAT DE L’UNIQUE SÉANCE DES ESSAIS LIBRES A IMOLA

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’14″726 – 46 tours

2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’15″023 – 39

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’15″218 – 47

4 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’15″633 – 46

5 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’15″688 – 41

6 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’15″839 – 32

7 – Esteban Ocon (Renault) 1’15″945 – 44

8 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’15″966 – 47

9 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 1’16″061 – 41

10 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1’16″082 – 42

11 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 1’16″109 – 42

12 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’16″167 – 40

13 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1’16″550 – 42

14 – Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault) 1’16″560 – 42

15 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’16″564 – 33

16 – Lando Norris (McLaren-Renault) 1’16″671 – 45

17 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’16″684 – 43

18 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’16″780 – 43

19 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1’17″060 – 45

20 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’17″779 – 29