A IMOLA, SUCCÈS IMPORTANT POUR CAIO COLLET QUI SE RELANCE AU CHAMPIONNAT CAR MARTINS S’EST LOUPÉ!!!!

Succès capital et important ce samedi 31 octobre 2020 à l’issue de la 1ére des deux courses qui se déroulent dans le cadre du GP d’Emilie Romagne de F1 sur le circuit Enzo et Dino Ferrari à Imola, pour le Brésilien Caio Collet.

En effet devant les dirigeants de l’équipe Renault F1, le jeune pilote de l’Academy Renault du constructeur Français a brillé, remportant une victoire cruciale dans l’optique du Championnat, revenant tout près du leader le Français Victor Martins, qui n’a plus que huit points d’avance sur son rival Sud-Américain, après une course bizarrement fort modeste de sa part, lui qui avait survolé les derniers rendez-vous!.

Collet qui confiait:

« Ce fut une journée extrêmement compliquée et chargée pour l’équipe et je ne m’attendais vraiment pas à être sur la plus haute marche du podium. »

Et, Caio ajoutait:

Cependant, l’équipe a fait un travail phénoménal en me donnant une voiture qui était tout simplement incroyable en course et ils méritent cette victoire encore plus que moi. Je devais juste prendre un bon départ, profiter de l’erreur de Lorenzo Colombo au premier virage et tout contrôler sur les deux redémarrages. Encore une fois, je dédie ce succès à toute l’équipe! »

Au départ Collet, s’est immédiatement placé à la deuxième place, dépassant même le poleman Lorenzo Colombo. En fait, le coureur Italien est arrivé le long de Tamburello, en bloquant l’avant gauche et en sortant en bord de piste.

Le pilote du Bhaitech Racing a cependant montré qu’il avait un excellent rythme, mettant la pression sur Collet au redémarrage après la deuxième voiture de sécurité. Au tour suivant, cependant, Colombo a commis une autre petite erreur, qu’il a payée cher sur une piste difficile et sélective comme l’est Imola, en étant d’ailleurs dépassé par Alex Quinn.

Malgré un rythme supérieur à celui du pilote anglais, Colombo n’a terminé que troisième.

Parti cinquième sur la grille de départ, le leader du Championnat, particulièrement brillant lors des deux dernières épreuves, le Français Victor Martins a tenté par tous les moyens de doubler Franco Colapinto, mais l’Argentin a réussi à défendre avec acharnement sa position, assurant sa quatrième position, ce qui lui permet d’approcher le podium du classement provisoire des pilotes encore détenu par David Vidales.

Victorieux pour ses débuts à Imola en juillet, l’Espagnol a été fort malchanceux ce samedi et ce dès le premier virage, étant harponné par Paul Aron. L’Estonien était trop pressé et a heurté Hadrien David et Vidales.

Lui aussi membre de la Renault Academy, Hadrien a réussi à poursuivre et à terminer sixième devant les surprenants Reshad De Gerus et William Alatalo, ce dernier en pole pour la seconde course de ce dimanche

Complétant ce Top 10, le Belge Ugo De Wilde, fraîchement sorti de son double podium à domicile à Spa et Petr Ptacek, passé de R-Ace à MP Motorsport.

Son remplaçant dans l’équipe Française Mikhael Belov se classant au 11éme rang.

Au classement général, Collet conserve sa place de dauphin mais avec sa victoire de ce samedi, il se rapproche de Martins, le Français d’ART GP, totalisant ce soir 257 points contre 249 au Brésilien. Le titre se jouera entre ces deux pilotes car le 3éme Vidales avec 143 points, ne pouvant plus espérer les rejoindre.

Gilles GAIGNAULT

Photos : EUROCUP

LE RÉSULTAT DE LA 1ére COURSE D’IMOLA

1 – Caio Collet – R-Ace – 17 tours

2 – Alex Quinn – Arden, à 4″362

3 – Lorenzo Colombo – Bhaitech, à 4″7

4 – Franco Colapinto – MP Motorsport, à 5″4

5 – Victor Martins – ART GP, à 6″4

6 – Hadrien David – MP Motorsport, à 8″5

7 – Reshad De Gerus – Arden, à 9″2

8 – William Alatalo – JD Motorsport, à 9″7

9 – Ugo De Wilde – Arden, à 11″0

10 – Petr Ptacek – MP Motorsport, à 11″4

11 – Mikhael Belov – R-Ace, à 11″7

12 – Tijmen Van der Helm – FA Racing, à 19″2

13 – Nicola Marinangeli – Bhaitech, à 20″8

14 – Amaury Cordeel – FA Racing, à 25″5

15 – Abbi Pulling – FA Racing, à 1’01″3

ABANDONS

David Vidales

Paul Aron

Gregoire Saucy

Laszlo Toth

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT EUROCUP 202

1.Martins : 257 points – 2.Collet : 249 – 3.Vidales : 143 – 4.Colapinto : 138,5 – 5.Quinn : 124 – 6.Colombo : 85 – 7.Saucy : 83,5 – 8.Alatalo : 76 – 9.De Wilde : 66,5 – 10.David : 53.