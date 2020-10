NYCK DE VRIES ET L’AURUS ORECA DU G DRIVE LES PLUS RAPIDES A PORTIMAO DES 1ers ESSAIS ELMS

Les conditions météorologiques sont idéales pour la finale de la saison 2020 de l’European Le Mans Series dans le sud du Portugal en Algarve sur le circuit de Portimão.

Et ce vendredi à l’issue de la première séance des essais libres, c’est le Néerlandais Nyck de Vries qui signe le temps de référence, meilleur temps absolu de la catégorie LMP2.

Le pilote de l’Aurus 01 N°26 de l’équipe G-Drive Racing a bouclé les 4,653 kilomètres du tracé de Portimao en 1’28.649, pulvérisant d’ailleurs au passage le précédent record.

Le Français Paul-Loup Chatin décrochant, lui, au volant de l’Oreca 07, N°28 de l’équipe IDEC Sports, le deuxième meilleur chrono du jour en 1’29.300, à 0.651 millièmes.

Les écuries Cool Racing, Panis Racing et United Autosports complétant, elles ce premier Top 5, respectivement à 0.803, 0.902 et 1.130.

Dans la catégorie LMP3, c’est le toujours aussi véloce Wayne Boyd qui s’est montré le plus rapide avec 1’36.081 au volant de la Ligier JS P320 N°2 de chez United Autosports, précédant la Ligier N°8 du Realteam Racing que se partagent la paire avec David Droux et Julien Gerbi qui remplace Esteban Garcia et crédités eux de 1’36.373.

Suivent dans l’ordre, deux autres Ligier, les N° 15 et 9 des écuries RLR et Graff et la plus rapide des Duqueine M30 D08, la N°7 du Team Nielsen.

Enfin en en LMGTE, meilleur temps pour l’une des Porsche 911 RSR, la N°77 du Proton Competition, avec 1’39.306, nouveau chrono de référence de la catégorie.

Laquelle devance deux Ferrari F488, les N° 60 et 55 des écuries Iron Lynx et Spirit of Race

François LEROUX

Photos : Antoine CAMBLOR