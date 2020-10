MOTOGP 2020 : LE RETOUR DE MARC MARQUEZ A VALENCE REVIENT SUR LE TAPIS

Tarte à la crème du MotoGP depuis le GP de Jerez où il s’est blessé, histoire relancée la semaine suivante quand il a voulu recourir (raté !) le retour de Marquez si o no ?

On a d’abord été sur une absence de trois mois annoncée par son team (une connerie), puis sur des bruits de troisième opération et donc de non réapparition cette saison.

Info presque confirmée par l’inégalable Puig, team manager de Honda, qui a admis il ya quelques jours que la troisième opération n’était pas impossible.

Dont acte, plus de Marc Marquez en 2020.

Et puis, le site espagnol « As » un média en général assez bien informé, écrit aujourd’hui vendredi 30 octobre 2020 que les proches de Marc Marquez affirment qu’il veut revenir avant la fin de la saison, juste pour se remettre en tête ce qu’est le pilotage d’une moto de GP.

Just for fun ? Juste pour rire ?

Rire à moto chez Marc Marquez c’est savoir si oui ou non, il peut refaire une pole…

On apprend donc dans ce monde où tous les chefs d’Etat (c’est un scandale, un de plus) s’expriment sur les réseaux sociaux, que Honda va faire un communiqué, un vrai waaaaah !

Pas de fake possible, génial…

Qui dira évidemment si Marc Marquez revient à Valence 1, Valence 2 ou Portimao ou… nada !

J’avoue que ce communiqué à venir me fait un peu peur, car si Marc Marquez revient au prochain GP à Valence, il y a besoin d’un communiqué ?

Histoire de ne pas être oiseau de malheur, gens que je déteste, on va dire que pas forcément et comme ça on se rassure.

Mais bon, le doute subsiste, Honda fait durer le plaisir (ou le chagrin), on sait probablement depuis un bout de temps en haut lieu médical et sportif ce qu’il en est, cela dit la com consiste aussi à faire parler de soi en bien, on va peut-être nous annoncer le retour du petit diable (surnom donné à Marquez par les Italiens, le diable tout court c’est réservé à Quartararo) en fanfare et tant mieux, on a vu que le mondial pouvait se courir sans lui, il n’empêche que celui qui fait peur… c’est lui!

Bref, on attend le 3 novembre et en ce qui me concerne, j’ai horreur de ça attendre.

Jean Louis BERNARDELLI