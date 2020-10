LA FIN DU CHAMPIONNAT WRC et WR-X FORTEMENT COMPROMISE!

Suite à la recrudescence du Coronavirus COVID-19 et des nouvelles règles édictées un peu partout en Europe bon nombre d’organisations sportives sont ou vont passer à la trappe.

Concernant le Championnat du Monde des Rallyes et les deux manches restantes à disputer en Belgique à Ypres et à Spa ainsi que la manche finale à Monza du 3 au 6 décembre prochain,Cil y a de fortes chances que ces deux manches seront purement et simplement annulées ce qui signifierait que le classement actuel resterait figé.

Et il en ira logiquement de même en ce qui concerne la manche finale du Championnat du Monde de Rallycross du 19 au 22 novembre qui devait se dérouler le même week-end à Spa-Francorchamps dans le cadre du WRC qui avait programmé le Shakedown sur la piste de Rallycross le même week-end et qui seront vraisemblablement annulés tous deux.

Pour l’heure et alors que le gouvernement Belge devrait annoncer d’autres mesures sanitaires encore plus sévères, on voit mal comment ces deux événements pourraient être maintenus alors que déjà le week-end dernier, deux rallyes provinciaux auxquels étaient inscrits quelques pointures des équipes TOYOTA et HYUNDAI en vue de venir fourbir leurs armes et se préparer au parcours particulier que constituent les spéciales du Rallye d’Ypres et dont certaines reprises lors de la manche WRC BELGIUM, ont été annulées en dernière minute à cause du COVID-19.

Le gouvernement Belge a en effet édicté des directives qui interdit toutes manifestations avec public et ce jusqu’au 19 novembre prochain et l’on craint d’ici les prochains jours, l’étendue de celles-ci pour ne pas parler de lockdown drastique.

Comme l’a annoncé spontanément Madame Nathalie MAILLET, la Directrice du Circuit Ardennais de Spa, le circuit restera fermé jusqu’à nouvel ordre et dans tous les cas jusqu’au 19 novembre prochain et par ailleurs elle a annoncé qu’elle mettait le matériel médical, ambulance, au service des Hôpitaux régionaux dans la lutte contre le Corona et ont la plupart des services sont saturés.

Dès ce vendredi le 30 octobre et sauf revirement de dernière minute ce qui est peu improbable vu le contexte actuel, il faudra s’attendre à ce que du moins les deux organisations WRC et WR-X tombent définitivement à L’Eau… Rouge !

Les 24 Heures de SPA, disputées également sans public auront donc été la dernière épreuve de grande envergure sur le tracé Ardennais en 2020 au cours d’une année dont les annales du Circuit Spadois qui fêtera son centenaire en 2021, se souviendront.

Manfred GIET

Photos : Publiracing Agency