LA F1 DE RETOUR A IMOLA… IN MEMORIAM AYRTON SENNA, NATURELLEMENT

Il aura fallu cette inattendue épidémie du Coronavirus COVID-19, pour que le grand cirque de la Formule 1, s’en revienne à Imola!

Imola que les monoplaces ne fréquentaient plus depuis l’édition 1996 et la victoire au Grand Prix de San Marino, le dimanche 23 avril 2006, de la Ferrari de l’inoubliable Michael Schumacher. Lequel Schumi l’avait emporté en triomphant devant la Renault de Fernando Alonso et la McLaren-Mercedes du Colombien, Juan-Pablo Montoya.

Sur les 22 pilotes en piste ce 23 avril 2006, seul ce week-end et quatorze ans plus tard, Kimi Räikkönen, sera à nouveau au départ à Imola.

Mais Imola aussi et surtout à jamais entré dans l’histoire, ce funeste dimanche 1er mai 1994, avec l’accident mortel du sublissime Champion Brésilien, le magicien qu’était Ayrton Senna da Silva, mort en course, au volant de sa Williams-Renault.

Sans oublier la veille et sur ce même circuit d’Imola, l’autre pilote, mort lui aussi au volant de sa Simtek, l’Autrichien Roland Ratzenberger!

Les années ont passées mais personne parmi les fans de sport automobile, n’a oublié SENNA.

Ce week-end donc, les pilotes de F1, reviennent à Imola pour disputer une manche dénommée Grand Prix d’Emilie Romagne, du nom de la région, où se situe le circuit Enzo et Dino Ferrari d’Imola, 13éme manche sur 17, d’un Championnat du monde, complètement chamboulé et perturbé.

Et pour ce retour non programmé au calendrier en début d’année, le timing n’est pas celui ordinairement en place, car ce vendredi il n’y avait pas de roulage, aucune des deux traditionnelles sessions des essais libres, ne figurantv au menu.

Seule, une unique séance libre aura lieu ce samedi 31 octobre 2020, avant celle des qualifications, l’après-midi!

L’occasion donc d’effectuer un pèlerinage en hommage au grand SENNA, sur le lieu du drame, dans ce qui fut autrefois à l’époque du crash, le 1er mai 1994, la courbe de Tamburello et qui n’existe plus aujourd’hui, le tracé ayant été revu reconfiguré et modifié!

ALORS,PLACE AUX IMAGES ET AU RECUEILLEMENT…

Gilles GAIGNAULT

Photos : FERRARI et AutoNewsInfo