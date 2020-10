JAKE DENNIS REJOINT L’EQUIPE BMW ANDRETTI EN FORMULE E

Jake Dennis sera le deuxième pilote de l’équipe BMW i Andretti Motorsport, aux côtés de l’Allemand Maximilian Günther,la saison prochaine, septième depuis sa création.

Le Britannique Jake Dennis a donc convaincu ceux qui ont pris la décision chez BMW i Andretti Motorsport, à l’issue des essais routiers et dans le simulateur.

Dennis a disputé le Championnat DTM en 2019 et est actuellement pilote de développement chez Aston Martin Red Bull Racing.

Questionné Jean Marquardt qui dirige BMW Motorsport, indique:

« Jake Dennis apporte le package complet parfait que nous souhaitons pour un pilote de Formule E. »

Jake Dennis succède à son compatriote Alexander Sims aux côtés de Günther.

Jens Marquardt, poursuit :

« Bienvenue à Jake Dennis, dans la famille BMW et en tant que nouveau membre de l’équipe BMW i Andretti Motorsport. Je suis ravi que nous ayons pu recruter un jeune pilote talentueux et polyvalent comme lui pour notre projet de Formule E. Ses performances dans le simulateur BMW Motorsport et lors des essais sur la BMW iFE.20 ont été impressionnantes, c’est pourquoi nous avons décidé de lui proposer le cockpit aux côtés de Maximilian Günther. Jake s’est fait un nom grâce à ses apparitions en DTM et à son podium aux 12 Heures de Bathurst, entre autres. Il est également pilote de simulation et de développement pour Aston Martin Red Bull Racing en Formule 1.»

Et il précise :

« Mais notre décision n’était pas uniquement basée sur le fait que quelqu’un ait couru en DTM ou en Formule 1. Pour réussir en Formule E avec tous ses défis uniques, un conducteur doit répondre à des critères très particuliers. Nous avons pris en compte tous ces éléments et avons testé nos candidats à fond en gardant cela à l’esprit. À la fin, il était clair pour nous que Jake Dennis apporte le package complet parfait que nous attendons d’un pilote de Formule E. »

Dennis a disputé le DTM pour le Team R-Motorsport Aston Martin en 2019 et, avec une sixième place, il a obtenu le meilleur résultat de la saison pour un pilote Aston Martin. Cette même année 2019, il a décroché la pole position aux 12 Heures de Bathurst en Australie, terminant second dans la course.

Il a effectué des essais pour l’équipe de Formule 1 Aston Martin Red Bull Racing en 2018, où il est régulièrement employé en tant que pilote du simulateur et pilote de développement.

Avec des participations solides et des succès, en DTM, en GT et en monoplace, il démontre sa grande polyvalence depuis de nombreuses années maintenant.

Jake Dennis qui déclare :

« J’ai vraiment hâte de relever le nouveau défi qui m’attend en Formule E, et je tiens à remercier tous les responsables de BMW i Andretti Motorsport pour leur confiance»

Et il poursuit et ajoute :

« Je suis conscient que je serai confronté à des exigences uniques en Formule E, auxquelles je devrai d’abord m’habituer, mais la polyvalence a toujours été l’une de mes forces, et je suis convaincu qu’avec l’aide de l’équipe et mon partenaire Maximilian Günther, je vais vite me repérer. La Formule E est l’une de ces séries de courses dans lesquelles, en tant que pilote de course, vous voulez vraiment être impliqué en ce moment car le niveau des constructeurs, des équipes et des pilotes y est plus élevé que partout ailleurs. J’ai hâte de commencer une course de Formule E dans la BMW iFE.21 pour la toute première fois. »

Peter SOWL

Photos : TEAMS