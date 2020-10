ALFA ROMEO-SAUBER RESIGNE RÄIKKÖNEN ET GIOVINAZZI POUR 2021 EN F1

Le duo, Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi sera à nouveau au volant des deux monoplaces Alfa Romeo en 2021

Le Finlandais Kimi Räikkönen, sacré Champion du monde en 2007 – le dernier pour la Scuderia Ferrari – désormais âgé de 41 ans – il est né le 17 octobre 1979 – qui détient déjà le record du plus grand nombre de Grands Prix disputés avec à ce jour 324, devrait donc pulvériser ce score !

L’écurie Alfa Roméo-Sauber que manage le Français Frédéric Vasseur, a en effet décidé de conserver sa paire de pilotes actuel pour la saison prochaine, malgré une saison 2020 assurément difficile!

L’équipe Suisse, basée à Hinwill dans le canton de Zurich, n’a et à la veille du Grand Prix d’Emilie Romagne ce week-end à Imola, scoré que… cinq maigres points… Trois points marqués par l’Italien et deux par Räikkönen, l’écurie Alfa Romeo-Sauber, pointant à la huitième place du classement général provisoire du Championnat du monde des constructeurs 2020.

Questionné ‘ ICEMAN’ a confié :

« Alfa Romeo représente plus qu’une équipe pour moi, c’est comme une deuxième famille »

Enchaînant :

« L’atmosphère unique de cette équipe est franchement ce qui m’offre vraiment une motivation supplémentaire pour poursuivre ma carrière dans ce qui sera ma 19éme saison. »

Et, Kimi ajoute encore :

« Je ne serais pas là si je ne croyais pas au projet de l’équipe et à ce que nous pensons pouvoir réaliser ensemble. »

De son coté, Frédéric Vasseur qui manage cette écurie AlfaRoméo-Sauber, précise, lui :

« Je suis très content que l’équipe continue avec Kimi et Antonio pour une autre saison. Kimi est un pilote qui n’a pas besoin d’être présenté. Son talent est clair pour tout le monde depuis 2001, et je perçois encore la passion et la motivation en lui chaque fois que je le vois travailler. On peut lui faire confiance pour tirer 100% du potentiel de la voiture, et il est un véritable leader pour ses collègues. Antonio a fini la saison dernière en beauté, a continué sur cette lancée et n’a cessé de progresser en 2020. De la piste aux briefings d’ingénierie, Antonio a joué un rôle crucial pour notre écurie et mérite absolument un nouveau contrat pour 2021. Son éthique de travail, son dévouement envers l’équipe et son enthousiasme contagieux sont un immense atout pour Alfa Romeo Racing. »

Du coup, les autres pilotes dont le nom avait été avancé pour rejoindre cette équipe Alfa Roméo-Sauber, les très expérimentés pilotes, l’Allemand Nico Hülkenberg, le Mexicain Sergio Perez et les futurs ‘ rookies’ les actuels pilotes de F2, un autre Allemand Mick Schumacher et le Britannique Callum Ilott, qui visaient tous d’obtenir un baquet dans cette écurie, vont donc devoir viser de rejoindre une autre équipe…

Il reste peu de baquets disponibles :

Deux chez Haas-Ferrari, Team qui ne conservera pas ses pilotes actuels, le Français Romain Grosjean et le Danois Kevin Magnussen et possiblement un chez Williams-Mercedes, où le pourtant très performant George Russell, pourrait – pour cause d’un soutien financier indispensable- ne pas être conservé…

Sachant que l’autre pilote, est lui assuré de conserver son volant, le Canadien Nicholas Latifi bénéficiant du soutien de son père, le richissime homme d’affaires qui est directement concerné, étant toujours l’un des partenaires du Team de Growe, récemment vendu le 21 aout dernier, au fond Américain Dorilton !

Gilles GAIGNAULT

