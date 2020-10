MOTOGP 2021 : ANDRÉA DOVIZIOSO IRA A PRIORI CHEZ YAMAHA

On sait que lassé du dédain exprimé à son endroit par Ducati, Andréa Dovizioso a décidé de quitter l’armée rouge, provoquant d’ailleurs un incroyable remue ménage chez Ducati, si on réfléchit bien, les huit guidons italiens vont changer de pilote en 2021 !

Comme il voulait continuer à rouler, son manager Battistella et lui ont tapé à plusieurs portes.

Aprilia, qui vient de virer son pilote d’essai, n’avait pas de sous, le groupe Piaggio est radin et peut-être Aprilia n’avait il pas envie de faire rouler le grand Andrea.

KTM a été intéressé puis quand Pedrosa a accepté de rester le magicien, celui qui transforme les brêles en missiles, on a donc dit non à Dovi.

Mais il restait deux pistes énormes, Honda qui a un besoin crucial d’un testeur qui envoie un peu, là c’est assez facile d comparer, Bradl roule depuis le début de l’année (sauf Jerez 1) et aujourd’hui, il est vingtième au général avec 12 points quand Dovizioso est cinq avec 109 points !

Bref y’a pas photo.

Et puis il y a Yamaha, où Rossi hurle depuis des mois qu’il faut des essais…

Certes Lorenzo a été engagé mais non seulement la seule fois où il a roulé sur une M1 c’était pour les tests à Portimao et il a fait le dernier temps des pilotes d’essai mais en plus il n’a pas mis le c… sur une moto depuis Sepang, même une moto de série !

Pour s’entraîner à aller vite, on se souvient par exemple de Zarco roulant comme un malade à Alès sur une très rapide Ducati Panigale en attendant sa nouvelle affectation !

Bref, le boss japonais de Yamaha en GP, Sumi, a carrément dit, de façon très claire, c’est rare chez un dirigeant japonais de s’ouvrir comme ça, qu’en effet cette année avait été un bide monumental sur les tests et qu’il fallait trouver autre chose.

C’est simple, sur le marché, il y a Crutchlow (encore blessé le week end dernier) Tito Rabat et Dovizioso.

On imagine vite quelle a été la décision de Yamaha !

D’autant plus que Dovi et Rossi sont très amis, ça facilitera grandement les choses dans ce stress total qu’est devenu le MotoGP pour les pilotes et pour les teams.

Dovi et son manager demandaient des sous et trois GP en wild card en 2021, Yamaha peut lui offrir les deux sans souci.

Donc c’est une affaire qui roule(ra…).

Lorenzo lui, irait probablement chez Aprilia, d’abord il est très pote avec Max Biaggi qui s’occupe beaucoup de la compète chez Aprilia, ensuite côté pognon ou Lorenzo s’en fout, il en a les moyens, mais les pilotes n’aiment pas ça, Senna dont la famille est milliardaire, me disait que les sous que l’on donne au pilote montrent que l’on tient à lui parce qu’il fait du beau boulot.

Possible alors que sur un nom comme Lorenzo, Piaggio ait craqué et lâche les millions refusés à Dovizioso.

Que fera t’il chez Aprilia ?

Les GP si Iannone est condamné par ce TAS qui ne juge absolument pas les arguments des uns et des autres mais a une sorte de catalogue, tu as pris ça tu prends tant, c’est immonde…

Et si Iannone est libéré, Lorenzo fera les tests d’une moto qui en un besoin crucial…

Voilà, si Dovi est reclassé, c’est génial, c’est un mec adorable et qui a du talent, cherchez, sur la grille de départ ils ne sont pas nombreux à cumuler les deux.

Je sais qu’il voulait faire du cross mais ses pneus à tétine vont attendre encore un peu au garage…

Jean Louis BERNARDELLI