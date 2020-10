SIMON PAGENAUD FINIT 6éme DE LA DERNIÈRE COURSE INDYCAR 2020

Une 6ème place pour Simon Pagenaud pour conclure la saison 2020.

Qualifié au 12ème rang, le pilote Penske remonte et se classe 6ème

Au classement général final au Championnat Indycar, le Français termine 8ème, avec 339 points

Simon Pagenaud et sa monoplace, la Dallara à moteur Chevy de Chevrolet N°22, financée par Menards sont repartis de Floride avec un résultat solide ce dimanche 25 octobre, pour conclure une saison IndyCar 2020 compliquée.

Pagenaud a débuté la course de dimanche à la 12ème place, mais est redescendu à la 16ème à la fin du 1er tour. La journée chaude et humide a entrainé un manque d’adhérence sur la piste et cela a affecté la tenue de route de sa monoplace.

Malgré ces conditions, Pagenaud a indiqué à son équipe par radio qu’il était satisfait de la performance de sa voiture.

Alors que certaines équipes avaient opté pour une stratégie à trois arrêts dimanche, Pagenaud et l’équipe Menards ont pu regagner du terrain en choisissant une stratégie à deux arrêts.

Son stratégiste, Kyle Moyer a appelé Pagenaud pour son dernier arrêt aux stands au tour 66. Par chance, un drapeau jaune est intervenu quelques tours plus tard, ce qui a permis à Silmon Pagenaud de regagner plusieurs places et de bénéficier de pneus Firestone “alternate” (tendres) neufs.

Avec plusieurs drapeaux jaunes et l’abandon d’autres concurrents, le classement a été bouleversé à de nombreuses reprises dans la seconde moitié de la course.

Grâce à un pilotage solide, Pagenaud est parvenu à atteindre la 8ème place à vingt tours de la fin.

Le Français a poursuivi son effort et a gagné encore deux positions pour finalement finir la dernière course de la saison 2020, à la sixième position.

A l’arrivée Simon Pagenaud, confiait :

« Bonne fin de saison. Une course à rebondissements C’était la loi du plus fort aujourd’hui. Un moment donné, j’ai dit à la radio qu’il pourrait y avoir beaucoup plus de drapeaux jaunes, et ce fut le cas. Nous n’avons pas pu acquérir un rythme de course. Mais nous avons su tirer avantage des erreurs des autres et nous mettre en position de bien terminer. »

Et, il poursuivait :

« Tout le week-end la voiture s’est très bien comportée et je pense qu’elle valait encore mieux qu’une 6ème place. Mais je suis plutôt content de construire sur cette base pour l’année prochaine. Dans l’ensemble, c’est un bon week-end. C’était également sympa de voir les fans de retour sur le circuit. »

Simon concluant :

« Content de mettre un terme à cette saison frustrante sur une note positive. Nous avions de la performance au cours des deux dernières courses et le comportement de la voiture devient très interessant.»

La saison 2021 débutera justement ici comme le veut la tradition le 7 mars à St. Petersburg.

Seule l’apparition au printemps dernier de l’épidémie du COVID-19, a bouleversé la totalité des calendriers à travers le monde, raison pour laquelle, cette habituelle manche d’ouverture de la saison Indycar 2020, s’est finalement transformée en épreuve de clôture !

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR et TEAM