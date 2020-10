LE RALLYE TERRE DE VAUCLUSE 2020 EST ANNULÉ…

Et encore une épreuve supplémentaire qui saute pour cause ‘éternelle, de cette pandémie qui n’en finit pas !

Et certains d’évoquer encore une année de tracasseries….

Malgré tous les efforts et le dévouement de Louis PRIANO, Président du Team Trévois Courthéson, la dernière manche du Championnat de France Terre qui devait avoir lieu, enfin de semaine, du 13 au 15 octobre, ne pourra pas se dérouler.

Après un recours déposé devant le tribunal avec l’appui du service juridique de la FFSA, contre la décision de la préfecture d’annuler en début de semaine, le rallye Terre de Vaucluse et pour lequel, le Team Trévois Courthéson et son Président, avaient obtenu gain de cause, les dernières décisions de l’état et l’instauration du couvre-feu, ont finalement réduit à néant et contraint, l’Asa Méditerranée et le Team Trévois Courthéson, de renoncer à l’organisation de l’épreuve.

Louis PRIANO qui confie :

« C’est avec le cœur lourd et la mine des nuits sans sommeil que nous venons vers vous. Malgré tous nos efforts, associés à ceux de notre fédération, avec en premier lieu, le service juridique FFSA. Nous sommes malheureusement dans l’incapacité technique et administrative d’organiser le Terre de Vaucluse 2020 au vu des dernières injonctions de l’état pour le département de Vaucluse (couvre-feu)…»

Et il précise :

« Nous sommes touchés, mais pas abattus, nous vous retrouverons plus fort en 2021. Merci à toutes et tous. Prenez soins de vous. »

Le Championnat de France Terre 2020 n’aura donc que deux épreuves cette année, avec le Rallye Terre de Lozère et le Rallye de Castine Terre d’Occitanie.

Une bien maigre saison…

Texte et Photos : Jean-François THIRY