MOTOGP DE TERUEL 2020 : LA PREMIÈRE POLE DE NAKAGAMI

En signant pour plusieurs années un nouveau contrat avec Nakagami, chez LCR mais avec moto d’usine, le patron japonais de Honda n’a pas caché que pour lui, un jour ce pilote sera champion du monde.

En somme, chez Honda, on prépare déjà l’après Marquez !

Il est vrai que sur cette fin d’année il est comme un champion du monde mais malheureusement il a commencé trop tard à rouler devant, il est quand même cinquième au général vingt neuf points derrière Mir, un peu loin de Dovizioso mais comme, à l’exception de Johann Zarco, les Ducati sont en mode désastre depuis vendredi matin sur ce GP de Teruel, Nakagami, qui pourrait dans la foulée gagner son premier MotoGP, pourrait le grignoter sévère !

La pole de ce jour est une preuve supplémentaire que Nakagami monte les marches de la renommée à toute vitesse !

Il partira en première ligne avec Morbidelli et Rins, Zarco est derrière, cinquième, décidément ce mec est une sorte de boîte à miracles, pour donner une idée, Miller partira quatorze, Dovizioso dix sept, Bagnaia dix huit, Petrucci dix neuf !

Zarco partira donc en deuxième ligne sérieusement encadré par Quartararo et Vinales !

Alors justement on en vient à la question cruciale sur les favoris au Mondial, certes Quartararo est six mais Mir part douze, il aura un paquet de monde à passer pour se retrouver devant.

Cela dit en FP4, la seule session libre des MotoGP où l’on roule en principe avec les réglages du GP ou pour les mettre au point, Mir a terminé trois et Quartararo douze, preuve que chez Suzuki on est serein sur les réglages, pas dans le stand de Quartararo!

On sait que la moto marche, Morbidelli a fini six en FP4 et deux en pole, mais on a eu une telle vision d’horreur dimanche dernier de Quartararo se faisant doubler à chaque tour par des paquets de mecs que l’on a une envie folle de se rassurer, ce qui n’est pas tout à fait le cas.

Bon, Quartararo, comme Zarco, est lui aussi le pilote des miracles, on y croit.

Honda se place bien, pole de Nakagami, Crutchlow sept, Alex Marquez dix, il a roulé avec un pneu dur avant, preuve que l’on continue à chercher au petit bonheur la chance de trouver la bonne monte.

Précision, Mir a obtenu ses temps avec une monte double Soft, qui en principe ne va pas au bout du GP mais on sait que les Suzuki sont très économes de leurs pneus.

Cela dit, avec Rins troisième temps, qui visera évidemment une nouvelle victoire, comme dimanche dernier sur le même circuit, on parlera encore pas mal de Suzuki durant ce GP !

Chez KTM on se contente d’une neuvième place pour Pol Espargaro, Oliveira est huit, pas mal mais pas à sauter de joie.

Autrement dit mais c’est que l’on préfère quand on est simple spectateur ou suiveur, demain il va y avoir de grosses émotions en piste.

A priori, sauf pour Dovizioso il ne devrait y avoir, sauf pépins, que peu de changements au mondial, en tous cas en ce qui concerne les écarts.

En Moto2, on assiste aussi à une très belle histoire.

Sam Lowes a pris la pole et a re-battu son record de la piste en Moto2 de dimanche dernier !

Sachant qu’il a gagné les deux derniers GP, il est à deux points au général de Bastianini le leader, et que ledit Bastianini est six, Lowes a un très gros coup à jouer, Marini, l’autre pilote proche au général partira onze et on sait que dans cette cylindrée, on est vite en file indienne.

Bref là aussi, GP avec un gros enjeu.

En Moto3, c’est Fernandez qui décroche le pompon pour la quatrième fois !

Il a été récompensé dimanche dernier par son premier podium mais il est évident que ce n’est pas là que le titre se joue.

Arenas, leader au général, treize points devant Ogura, cette année c’est un gros écart par rapport aux autres cylindrées, partira cinquième et donc dans le bon wagon s’il y a une échappée, ce qui s’est passé dimanche dernier.

Il est avec des très bons, Rodrigo, Vietti, Arbolino, l’échappée en question est donc hautement probable sinon ce sera la guerre de rues habituelle dans cette cylindrée.

Résultats de toutes les séances dans toutes les cylindrées

https://www.motogp.com/fr/Results+Statistics/2020/ARA/Moto3/RAC/World+Standing

Demain, le temps prévu est sec, mais un peu plus frais que cet après midi où la piste est montée à 32 degrés.

Jean Louis BERNARDELLI