VICTOR MARTINS SIGNE DEUX NOUVELLES PÔLES EN EUROCUP A SPA!

Mais où s’arrêtera-t-il ?

Le jeune Français Victor Martins, ancien Champion du monde de karting sacré en novembre 2016 dans l’Ile de Bahreïn, s’est offert une nouvelle pole position ce jeudi 22 octobre à Spa, laquelle est tout simplement la… huitième en treize séances de qualifications cette saison !

Le jeune espoir Français qui roule cette année pour l’équipe tricolore ART GP, Team qui fait ses débuts dans l’Eurocup Renault, et bien que ne faisant plus partie des pilotes soutenus par la ‘Renault Academy cette année, brille de mille feux et atomise la concurrence… enquillant outre ses poles, victoire sur victoire !

Une manière de démontrer aux responsables de cette Renault Academy, qu’ils ont eu tords de ne pas le conserver à la fin de la saison 2019, qu’il avait terminé vice-champion, étant en outre le pilote avec le plus de succès !

Avec ces excellents résultats de 2020, nul ne doute désormais qu’il sera probablement rétabli à la fin de l’année et retrouvera cette Renault Academy, dont il est le meilleur élément dette année en ‘monoplaces junior.

Rappelons qu’avant cette manche Spadoise à Francorchamps, Victor Martins, qui compte également six victoires sur douze courses et mène le Championnat avec 226 points contre 210, à son seul rival capable de lui subtiliser le titre, le Brésilien Caio Collet, du Team R-Ace et qui fait partie lui, du programme Renault Academy.

Ce jeudi Martins a décroché d’abord le deuxième meilleur temps avec 2’16″801, puis il a signé un chrono de 2’16″319, synonyme de pole, une de plus !

Finalement, il partagera la 1ére ligne avec l’Argebtin Franco Colapinto avec la voiture du MP Motorsport second avec 2’16″443, les deux étant les seuls à être passés sous le mur des 1’17 ».

Collet, troisième s’élancera avec à ses côtés Amaury Cordeel de FA Racing, quatrième temps.

Bonne troisième ligne pour le local, le jeune Belge Ugo De Wilde d’Arden, de retour d’une ‘pige, le week-end dernier à Nogaro en Fun Cup, où il s’est classé deuxième avec ses équipiers de l’équipe de Jean-Luc Dubois, et qui ce jeudi réalise sa meilleure performance en qualifications 2020, sur sa piste à domicile et qui précède un autre Français, Hadrien David de l’équipe MP Motorsport.

Excellente session de qualification pour Kas Haverkort, le leader de la F4 Espagnole qui avait débuté en Eurocup récemment à Catalunya et qui obtient la sixième place sur la grille de cette première course

VICTOR MARTINS : POLE AUSSI POUR LA SECONDE COURSE

Ce vendredi matin, Victor Martins a également décroché la pole position pour la seconde manche de ce meeting de Francorchamps, à Spa, une pole supplémentaire à son actif.

Victor Martins, le jeune d’ART GP réalise 2’35″820 et précède le Belge Ugo De Wilde d’Arden, second avec 2’36″340

Sur la seconde ligne Franco Colapinto du MP Motorsport avec 2’36″458 et Alex Quinn d’Arden avec 2’36″542

Top 5 pour Paul Aron, autre pilote ART GP avec 2’36″683.

Qualification catastrophique pour Caio Collet l’actuel dauphin de Martins au classement général provisoire, seulement 11éme avec 2’38″147 !

Première course ce vendredi après-midi 23 octobre. La seconde étant programmée ce samedi matin avant le depart des 24 Heures de Spa.

François LEROUX

Photos : RENAULT

LA GRILLE DE DÉPART DE LA 1ére COURSE EUROCUP DE SPA

1 – Victor Martins – ART GP – 2’16″319

2 – Franco Colapinto – MP Motorsport – 2’16″443

3 – Caio Collet – R-Ace – 2’17″090

4 – Amaury Cordeel – FA Racing – 2’17″107

5 – Ugo De Wilde – Arden – 2’17″117

6 – Hadrien David – MP Motorsport – 2’17″249

7 – Kas Haverkort – MP Motorsport – 2’17″335

8 – Tijmen Van der Helm – FA Racing – 2’17″378

9 – Lorenzo Colombo – Bhaitech – 2’17″440

10 – William Alatalo – JD Motorsport – 2’17″451

11 – David Vidales – JD Motorsport – 2’17″486

12 – Paul Aron – ARTGP – 2’17″672

13 – Alex Quinn – Arden – 2’17″697

14 – Gregoire Saucy – ART GP- 2’17″706

15 – Reshad De Gerus – Arden – 2’18″004

16 – Nicola Marinangeli – Bhaitech – 2’18″195

17 – Petr Ptacek – R-Ace – 2’18″207

18 – Laszlo Toth – Bhaitech – 2’18″327

LA GRILLE DE DÉPART DE LA SECONDE COURSE

1 – Victor Martins – ART GP- 2’35″820

2 – Ugo De Wilde – Arden – 2’36″340

3 – Franco Colapinto – MP Motorsport – 2’36″458

4 – Alex Quinn – Arden – 2’36″542

5 – Paul Aron – ART GP- 2’36″683

6 – Amaury Cordeel – FA Racing – 2’37″092

7 – Kas Haverkort – MP Motorsport – 2’37″195

8 – Gregoire Saucy – ART GP- 2’37″611

9 – Hadrien David – MP Motorsport – 2’37″885

10 – Reshad De Gerus – Arden – 2’38″042

11 – Caio Collet – R-Ace – 2’38″147

12 – Tijmen Van der Helm – FA Racing – 2’38″148

13 – William Alatalo – JD Motorsport – 2’38″407

14 – David Vidales – JD Motorsport – 2’38″770

15 – Petr Ptacek – R-Ace – 2’38″876

16 – Laszlo Toth – Bhaitech – 2’40″238

17 – Nicola Marinangeli – Bhaitech – 2’40″761