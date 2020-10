SCHUMACHER OU HAMILTON : QUI A LE MEILLEUR PALMARES EN FORMULE 1?

Les records sont faits pour être battus, voilà une maxime remise au goût du jour depuis que Lewis HAMILTON vient d’égaliser le nombre de victoires en F1, lors du dernier GP de l’EIFEL au Nürburgring à 80 Km du lieu de naissance de Michaël, assigné à résidence à Gland, au bord du Lac Léman en Suisse, ou et comme me le précise Gilles GAIGNAULT, aussi parfois aux Baléares dans l’Ile de Majorque, où sa femme Corina a racheté, la superbe Villa JASMIN, l’ancienne propriété du président du club de foot du REAL MADRID, Florentino PEREZ en raison de son état physique et dont l’état reste aussi secret que ceux de la Cour Royale Anglaise bientôt sept ans après son terrible accident de ski à Méribel-les-Allues.

Un record qui lorsqu’il fut établi par ‘SCHUMI … en 2006 lors de sa dernière victoire en Grand Prix, lors du GP de Chine à Shanghai paraissait gravé dans le marbre pour l’éternité. Comme quoi les records sont faits pour être battus !

Et le Britannique âgé de 35 ans qui ironie du sort a pris la place de SCHUMACHER en 2013 chez MERCEDES est bien parti pour ne pas s’arrêter en si bon chemin.

Si Michaël SCHUMACHER a été le pilote fétiche de FERRARI entre 1996 et 2006, avec 72 victoires sur son total de 91 à la clé, Lewis HAMILTON quant à lui, a engrangé ses 91 succès poussé par la cavalerie provenant du ‘haras MERCEDES, dont 21 durant ses six années précédentes passées chez MC LAREN alimenté d’unités de puissance siglées MERCEDES.

Si tout indique que le Britannique égalisera le nombre de titres mondiaux détenus par SCHUMACHER et ses 7 couronnes en fin de saison, d’autres records devraient également être effacés sous peu des tablettes et pour autant que Lewis reste encore en F1 quelques années, la majorité des records ayant résisté à ses exploits jusqu’à présent devraient aussi faire partie aussi du passé à brève échéance

COMPARAISON N’EST PAS RAISON.

Départager qualitativement ces deux icônes reste en effet un exercice très difficile vu les époques totalement différentes où tous deux se sont ou s’illustrent dans une discipline en constante évolution.

D’où le dilemme de choisir son camp en fonction de la sentimentalité ou de l’admiration que l’on peut porter à l’un ou à l’autre.

Les plus réalistes diront que pour pouvoir les jauger correctement eu-t-il fallu qu’ils roulent au même moment et pour la même écurie ce qui n’a jamais été le cas.

Dans leurs carrières respectives, il s’avère toutefois que HAMILTON a jusqu’à présent eu des équipiers nettement plus coriaces que… l’encore septuple Champion du monde Michaël SCHUMACHER, surnommé entre autre ’’ Le Baron Rouge’’ à son époque chez FERRARI.

Alors que HAMILTON a dû ou doit toujours se coltiner des équipiers de la trempe de ALONSO, BUTTON, ROSBERG ou BOTTAS, qui ne lui ont jamais cédé la priorité ou fait de cadeaux, SCHUMACHER par contre a eu la tâche beaucoup plus facile grâce à des équipiers nettement plus dociles, comme PIQUET Sr, BRUNDLE, PATRESE,JJ- LEHTO, VERSTAPPEN Sr, HERBERT et IRVINE, BARRICHELLO, MASSA chez FERRARI, où ils étaient immédiatement recadrés par Jean TODT, dès l’instant où ils tentaient, ne fusse que furtivement, de vouloir brouiller les cartes de leur leader.

On se souvient de l’arrivée du GP d’Autriche, à ZELTWEG, où Rubens BARRICHELO qui caracolait en tête, freina a 100 mètres du damier devant les caméras du monde entier et ce pour bien montrer qu’il avait reçu ‘l’ordre de TODT de laisser… gagner SDCHUMI !!!!

Et ce seul facteur a peut-être été à la base qu’un HAMILTON soit devenu aujourd’hui aussi impérial car tout comme SCHUMI à l’époque chez FERRARI lui aussi s’est arrimé à MERCEDES au bon moment.

CHIFFRES COMPARATIFS

PREMIER GP :

SCHUMACHER : GP DE Belgique 1991.

HAMILTON : GP D’AUSTRALIE 2007

ANNÉE DE LA PREMIÈRE VICTOIRE EN GP :

SCHUMACHER : GP DE Belgique 1992, soit après son 18ème GP

HAMILTON : GP DU CANADA 2007, soit après son 6ème GP

AVANTAGE HAMILTON

POURCENTAGE DE VICTOIRES :

SCHUMACHER : 29,7%

HAMILTON : 34,9%

AVANTAGE HAMILTON

NOMBRE DE VICTOIRES EN SÉRIE :

SCHUMACHER : 7 en 2004

HAMILTON : 5 en 2014

AVANTAGE SCHUMACHER

NOMBRE DE VICTOIRES A PARTIR DE LA POLE POSITION :

SCHUMACHER : 40

HAMILTON : 56

AVANTAGE HAMILTON

NOMBRE DE VICTOIRES DURANT LA PREMIÈRE SAISON COMPLÈTE :

SCHUMACHER : 1

HAMILTON :4

AVANTAGE HAMILTON

NOMBRE DE GP JUSQU’AU 1ER TITRE :

SCHUMACHER : 52

HAMILTON : 35

AVANTAGE HAMILTON

NOMBRE DE POLE-POSITIONS :

SCHUMACHER : 68

HAMILTON : 96

AVANTAGE HAMILTON

NOMBRE DE PODIUMS :

SCHUMACHER : 155

HAMILTON : 160

AVANTAGE HAMILTON

MEILLEURS TOURS EN COURSE

SCHUMACHER : 77

HAMILTON : 51

AVANTAGE SCHUMACHER

NOMBRE DE TOURS EN TÊTE :

SCHUMACHER : 5111,soit 24.148 KM

HAMILTON : 4930,soit 25.045 KM

AVANTAGE SCHUMACHER AU NIVEAU DES TOURS ET HAMILTON AU NIVEAU KILOMÉTRES

GP EN TÊTE DU DÉPART A L’ARRIVÉE :

SCHUMACHER : 11

HAMILTON ; 22

AVANTAGE HAMILTON

NOMBRE DE GP CONSÉCUTIFS DANS LES POINTS :

SCHUMACHER : 24 DU GP DE HONGRIE 2001 au GP DE MALAISIE 2003

HAMILTON : 44 DU GP d’ANGLETERRE 2018 AU GP DE L’EIFEL 2020

AVANTAGE HAMILTON

KILOMÉTRAGE TOTAL EN GP :

SCHUMACHER : 81208 KM

HAMILTON : 75010 KM

AVANTAGE SCHUMACHER

NOMBRE DE GP DISPUTÉS POUR LE MÊME TEAM :

SCHUMACHER : 180 GP AVEC FERRARI

HAMILTON : 151 GP AVEC MERCEDES

AVANTAGE SCHUMACHER

NOMBRE DE TRIPLETTES (POLE-MEILLEUR TOUR EN COURSE-VICTOIRE) :

SCHUMACHER : 22

HAMILTON : 17

AVANTAGE SCHUMACHER

NOMBRE DE DÉPARTS A PARTIR DE LA PREMIÈRE LIGNE :

SCHUMACHER : 116

HAMILTON : 155

AVANTAGE HAMILTON

PLUS GRAND NOMBRE DE VICTOIRES AU COURS D’UNE MËME SAISON :

SCHUMACHER : 13/18 en 2004

HAMILTON : 11/19 en 2014

AVANTAGE SCHUMACHER

Autre record qui ne devrait plus tenir à long terme est actuellement celui du total des KM parcourus en GP où actuellement c’est Kimi RÄIKKÖNEN qui émerge avec 85.551 Km en 324 Grands Prix devant Michaël SCHUMACHER avec 81.208 Km en 307 GP, Lewis HAMILTON avec 75.010 Km dans ‘ ’les jantes’’ en 261 GP devrait pouvoir s’approprier celui-ci pour autant qu’il continue en encore 2-3 ans.

Même s’il difficile d’établir lequel est le meilleur des deux pilotes, ces chiffres illustrent toutefois parfaitement que l’un comme l’autre, sont des pilotes d’exception, avec un palmarès qui marquera l’histoire de la F1 à tout jamais.

Manfred GIET

Photos : Publiracing