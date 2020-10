ENCORE ET TOUJOURS BOTTAS EN TÈTE DE LA 2éme SÉANCE LIBRE DU GP DE PORTIMAO !

Déjà le plus rapide lors de la 1ére séance des essais libres, le Finlandais Valtteri Bottas, récidive et signe à nouveau le meilleur temps, à l’issue de la seconde.

Au volant de sa Mercedes, il a bouclé 32 tours et tourné en 1’17″900 contre 1’18″410 lors de la session précédente et devance le Néerlandais Max Verstappen son plus proche adversaire, second au volant de sa Red Bull-Honda, avec 1’18″535, à 0″595.

A la 3éme place, on pointe le Britannique Lando Norris avec la 1ére McLaren-Renault, crédité lui de 1’18″743, à et qui précède Charles Leclerc et sa Ferrari, déjà aux avants postes dans la 1ére séance et qui obtient de nouveau la 4éme place, avec 1’18″838.

Top 5 pour Carlos Sainz Jr et l’autre McLaren-Renault avec 1’19″113, suivi – belle surprise en ses temps difficiles pour les hommes de Maranello – par la deuxième ‘ Rosso’ de Sebastian Vettel, sixième avec 1’19″175.

Suivent dans l’ordre, le Français Pierre Gasly avec 1’19″178 mais dont l’Alpha Tauri-Honda, a ensuite été victime d’un début ‘incendie, puis … le leader du Championnat Lewis Hamilton, seulement 8éme avec 1’19″308, Esteban Ocon avec la plus rapide des Renault, avec 1’19″496 et Alexander Albon qui complète le Top 10 avec l’autre Red Bull-Honda, avec 1’19″643.

A retenir encore, l’excellente 11éme place du jeune Britannique George Russell qui pilote la pourtant bien modeste Williams-Mercedes et qui a tourné en 1’19″821 !

Alfredo SORIA

Photos : TEAMS -PIRELLI

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE SESSION DES ESSAIS LIBRES

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’17″900 – 32 tours

2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’18″535 – 34

3 – Lando Norris (McLaren-Renault) 1’18″743 – 35

4 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’18″838 – 34

5 – Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault) 1’19″113 – 32

6 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’19″175 – 34

7 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’19″178 – 26

8 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’19″308 – 27

9 – Esteban Ocon (Renault) 1’19″496 – 32

10 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 1’19″643 – 37

11 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’19″821 – 33

12 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 1’19″901 – 34

13 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’19″987 – 28

14 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’20″465 – 33

15 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’20″490 – 34

16 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1’20″680 – 29

17 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’20″729 – 33

18 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1’20″867 – 32

19 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1’20″983 – 26

20 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’21″396 – 34