BREAKING NEWS : L’AFRICA RACE 2021 EST ANNULÉ

Voici en intégralité le communiqué reçu il ya quelques minutes envoyé par Jean Louis Shlesser.

Jean-Louis SCHLESSER, AFRICA ECO RACE

Chers amis de l’AFRICA ECO RACE,

Notre rallye a toujours été une histoire de passionnés, organisé par des amoureux de l’Afrique et des Rallyes Tout-Terrain qui réunit des amateurs d’évasion, d’aventure et de sports mécaniques, dans le plus grand respect des impacts économiques et écologiques des pays traversés et des populations.

Bien que l’année 2020 soit marquée par cette crise sanitaire, tout a été mis en œuvre par l’équipe d’organisation de l’AFRICA ECO RACE pour réussir cette 13ème édition. L’objectif majeur était de parvenir à s’adapter aux contraintes liées à la Covid-19 ; un nouveau parcours inédit « Dakar – Dakar », une nouvelle logistique, un nouveau timing, le tout accompagné d’un protocole sanitaire spécifique, sans oublier, toutes les mesures imposées par les différents pays dont sont issus les participants.

Les concurrents, bénévoles, prestataires et partenaires ont répondu présent. A ce jour, ce sont 63 motos, 42 autos/ssv et 13 camions, une caravane de près de 600 personnes, d’une trentaine de nationalités qui nous ont fait confiance.

Après tous les efforts fournis par mon équipe, j’ai dû me résoudre à prendre, ce matin, la douloureuse décision d’annuler la 13ème édition de l’AFRICA ECO RACE, qui devait se dérouler du 5 au 17 Janvier 2021.

Malgré le travail d’organisation dont le seul but était que cette édition se déroule sereinement, les facteurs extérieurs et hors de contrôle nous imposent à prendre une décision immédiate car annuler à la dernière minute serait inconcevable et catastrophique tant au niveau sanitaire que financier.

Par respect pour nos participants, prestataires, bénévoles et partenaires, nous refusons de faire prendre un quelconque risque lié à la Covid-19 et ses conséquences sur notre santé, à ce jour encore mal évalué.

Pour nos participants, le montant des acomptes versés sera remboursé ou reporté selon le souhait des teams. Une information spécifique vous sera envoyée rapidement.

Je vous donne rendez-vous prochainement pour vous parler des projets 2021.

Nous avons hâte de vous retrouver en 2022 pour la 14ème édition de l’AFRICA ECO RACE.

Jean-Louis SCHLESSER