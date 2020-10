A SPA EN EUROCUP, COLAPINTO VICTORIEUX DEVANT MARTINS D’UNE COURSE DE… 4 TOURS!

Dénouement inattendu à l’issue de la 1ére des deux courses de l’Eurocup Renault à Spa ce vendredi 23 octobre 2020…

Laquelle a été rapidement interrompue et n’a duré que 4 tours !

C’est d’abord un accident survenu au pilote Français Richard De Gerus dans la dernière partie du Radillon, à l’entrée de la ligne droite de Kemmel.

Les averses et la pluie battante redoublaient d’intensité pendant la neutralisation et la direction de course décidait finalement de brandir le drapeau rouge, puis de siffler définitivement la fin des débats, le directeur de course décidant de faire rentrer tout le monde aux stands. Un choix sur lequel tous les pilotes et patrons des équipes étaient d’accord.

A l’issue des quatre tours seulement couverts de cette mini course donc, c’est l’Argentin Franco Colapinto de l’équipe MP Motorsport qui occupait après un sensationnel départ et une superbe envolée depuis sa troisième place sur la grille, le commandement et qui a été déclaré vainqueur.

L’Argentin ayant en effet ‘sauté’ les deux occupants de la première ligne, le poleman le Français Victor Maritns et le ‘ régional de l’étape’ le local jeune espoir Belge Ugo De Wilde.

Le Français, leader du Championnat, a bien essayé et tenté de s’imposer face à l’Argentin, mais il n’y avait rien à faire.

Avec une conduite impeccable, Colapinto a réussi à contenir Martins jusqu’à l’arrêt de la course.

Troisième Ugo De Wilde, le pilote Arden, qui s’offe son deuxième podium de la saison – troisième également dans la 1ére course de Catalunya à Barcelone – et qui devance Alex Quinn, son coéquipier, puis le, de plus en plus surprenant Kas Haverkort, qui est le leader de la F4 Espagnole et qui dès son deuxième rendez-vous dans l’Eurocup Renault, continu d’étonner !

Qu’on en juge : trois courses et trois fois dans les points: neuvième, cinquième, cinquième. Pas mal du tout pour le ‘ rookie’.

Et direz-vous, quid de Caio Collet ?

Parti onzième, le Brésilien est parveu à glaner quelques positions, remontant à la septième place et l’arrét de la course lui a permis d’éviter de perdre encore de précieux gros points dans sa conquéte du titre 2020, face à Victor Martins…

En effet, la course n’ayant pas été à son terme, ce sont la moitié des points seulement qui ont été attribués du coup, l’écart des points perdus face à Martins se limite à seulement 5 sur cette manche.

Mais au classement général provisoire, l’écart grandit, car désormais Victor Martins totalise 235 points et Caio Collet, lui, 214.

Quant au 3éme, Vidales, lui il n’est plus dans le coup pour le titre, ne comptant que 143 points.

PAROLES DE PILOTES

Franco Colapinto (MP Motorsport) : « J’ai pris un excellent départ, mais les averses étaient vraiment violentes et les conditions étaient extrêmement piégeuses entre l’eau stagnante et plusieurs zones d’aquaplanage. Je me dois de remercier l’équipe de m’avoir fourni une voiture aussi performante et je compte bien récidiver demain depuis la première ligne ! »

Victor Martins (ART Grand Prix) : « J’ai patiné comme jamais au départ, mais j’ai essayé de m’adapter à la situation pour préserver la deuxième place. J’ai ensuite tout fait pour rester au contact de Franco Colapinto, mais je ne voyais absolument rien même si je pense que j’étais plus rapide que lui. Il ne fallait pas faire d’erreur pour assurer ces points et nous devons désormais nous concentrer sur demain, où je pars en pole sur une piste qui devrait rester sèche. »

Ugo de Wilde (Arden Motorsport) : « J’espérais la victoire, mais je pense que nous pouvons être contents de ce résultat au vu de la course. J’ai eu énormément de malchance à Spa dans le passé, donc ce podium confirme la dynamique lancée à Barcelone. Tout le monde a continué de travailler, personne n’a baissé les bras malgré une première partie de saison décevante. Nous avons fait beaucoup de meetings pour analyser ce qu’il s’était passé et cela commence vraiment à aller mieux tant sur le sec que sous la pluie. Nos efforts paient et j’en suis ravi, d’autant plus à la maison. Demain, nous viserons un nouveau podium en partant depuis la cinquième place. »

François LEROUX

Photos : RENAULT

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE DE SPA LE 23 OCTOBRE 2020

1 – Franco Colapinto – MP Motorsport – 4 tours

2 – Victor Martins – ART GP, à 0″936

3 – Ugo De Wilde – Arden, à 5″358

4 – Alex Quinn – Arden, à 7″233

5 – Kas Haverkort – MP Motorsport, à 8″673

6 – Amaury Cordeel – FA Racing, à 10″428

7 – Caio Collet – R-Ace, à 11″767

8 – Hadrien David – MP Motorsport, à 14″305

9 – William Alatalo – JD Motorsport, à 15″430

10 – David Vidales – JD Motorsport, à 17″035

11 – Gregoire Saucy – ART GP, à 18″605

12 – Tijem Van der Helm – FA Racing à 22″314

13 – Petr Ptacek – R-Ace, à 25″790

14 – Richard De Gerus – Arden, à 27″738

15 – Laszlo Toth – Bhaitech, à 32″950

16 – Nicola Marinangeli – Bhaitech, à 39″365

ABANDON

Paul Aron

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT EUROCUP 2020