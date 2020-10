ROMAIN GROSJEAN ANNONCE ET CONFIRME QU’IL QUITTERA LE TEAM HAAS A LA FIN DE LA SAISON 2020!

Comme les rumeurs le laissaient supposer (voir notre article en lien) Romain Grosjean ne pilotera plus pour l’équipe Américaine Haas GP, la saison prochaine !

Il l’a lui- même confirmé ce jeudi matin 22 octobre, à la veille des premiers essais du Grand Prix du Portugal qui se déroule ce week-end sur le circuit de Portimao, situé en Algarve près de la station balnéaire de Faro.

Le dernier chapitre est clos et le livre est terminé.

J’ai été avec Haas F1 Team depuis le premier jour. Cinq ans au cours desquels nous avons traversé des hauts et des bas, marqué 110 points en 92 courses, mais le voyage en valait la peine. J’ai beaucoup appris, je me suis amélioré pour être un meilleur pilote ainsi qu’un meilleur homme. J’espère avoir aussi aidé les membres de l’équipe à s’améliorer. C’est probablement ma plus grande fierté, plus que n’importe quelle des premières courses folles en 2016 ou la 4ème place au GP d’Autriche 2018.

Je souhaite à l’équipe tout le meilleur pour l’avenir.

Romain

Il y a 15 jours, Romain avait marqué ses tous premiers points de la saison 2020, en se classant au 9eme rang, du Grand Prix de l’Eifel au Nürburgring.

Pour mémoire rappelons qu’à ce jour, Romain a disputé 175 GP depuis ses débuts en Formule 1 en 2009 avec l’écurie Renault.

Ensuite, il a roulé successivement avec les équipes Lotus (2012-2013-2014-2015) avant de rejoindre Haas en 2016

Il a signé dix podiums (3 en 2912- 6 en 2013- 1 en 2015) tous avec Lotus

Son meilleur classement au Championnat du monde de F1 en 2013, est septième avec Lotus.

Cette annonce signifie fort logiquement la fin de sa carriére en Grand Prix car toute une génération de jeunes et brillnts espoirs frappe à la porte des GP pour bien peu de volants disponibles…

Alors quel avenir pour Grosjean?

Deux directions possibles… d’une part le monde de l’endurance et les 24 Heures du Mans, épreuve où il a déjà roulé au volant d’une Ford Matech LM GT1, lors de l’édition 2010, en compagnie de Thomas Mutsch et de Jonathan Hirssch et aussi, la Formule E des monoplace électriques !

Gilles GAIGNAULT

Photos : Bernard BAKALIAN- Thierry COULIBALY – TEAM