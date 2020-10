ESSAIS EN F1 SUR LA PISTE DE SAKHIR A BAHREÏN POUR DES PILOTES DE LA RENAULT SPORT ACADEMY

L’équipe Renault DP World F1 Team, nous annonce ce jeudi 22 octobre 2020 que trois membres de la ‘Renault Sport Academy’ , approfondiront leur apprentissage du pilotage d’une monoplace de F1, en prenant le volant de la Renault R.S.18, sur le Circuit International de Bahreïn plus tard dans le mois.

Le programme d’essais de la R.S.18, se tiendra sur quatre jours et réunira l’Australien Oscar Piastri, récemment sacré Champion FIA de Formule 3, ainsi que le Danois Christian Lundgaard et également le Chinois Guanyu Zhou, vainqueurs cette année en Championnat de Formule 2.

Ces tests sur la piste du circuit de Sakhir à Bahreïn soulignent l’engagement continu de l’équipe Française Renault DP World F1 Team, envers l’Academy Renault, tout en préparant ses jeunes espoirs à obtenir un baquet en F1 à l’avenir.

Actuellement quatrième du Championnat de Formule 2 à deux rendez-vous de la fin de saison, Christian sera au volant la première journée (29 octobre) pour sa troisième expérience en F1. Le Danois de dix-neuf ans a à ce jour remporté deux courses lors de sa première campagne en F2.

Oscar Piastri le relaiera le lendemain (30 octobre) pour son baptême en F1. L’Australien a intégré l’Academy en début d’année en vertu de son titre en Formule Renault Eurocup avant de s’offrir une deuxième couronne consécutive en étant couronné en F3 cette saison.

Engagé en Championnat de Formule 2, Guanyu Zhou clôturera les deux derniers jours d’essais pour l’Academy (1er et 2 novembre). Le Chinois est le pilote d’essais de Renault DP World F1 Team et occupe actuellement la huitième place du classement général avec une victoire et cinq podiums à son actif cette année.

Mia Sharizman, directeur de la Renault Sport Academy, nous explique :

« Les essais de Bahreïn font partie d’un programme proposé par l’Academy chaque année depuis trois ans. Ils représentent une bonne occasion de démontrer les progrès et le niveau de réussite des pilotes de l’Academy. Christian et Zhou seront au volant de la R.S.18 pour la deuxième fois alors qu’Oscar connaîtra son baptême en F1 en récompense de son titre en Championnat FIA de Formule 3 tout en intégrant sa progression continue dans l’Academy. Le programme de tests varie souvent en fonction de l’expérience, donc la journée d’Oscar visera à le familiariser avec la voiture. Pour Zhou et Christian, leurs journées prendront la forme d’un véritable week-end de course, avec des essais, des qualifications et des simulations de course. Bahreïn est un très bon site d’essais et cela sera bénéfique pour Zhou et Christian qui courront ici plus tard en novembre pour les deux dernières manches du Championnat FIA de Formule 2. »

PAROLES DE PILOTES

Oscar Piastri : « Il va sans dire que je suis très excité à l’idée de piloter la R.S.18 la semaine prochaine à Bahreïn. Il s’agira bien sûr de mes premiers essais avec une F1, donc ce sera assurément un moment à chérir et un dont je me souviendrai très longtemps. Ce n’est pas tous les jours que vous avez l’occasion de prendre le volant d’une F1. Je suis donc très reconnaissant envers l’équipe pour cette opportunité. Il y aura beaucoup à apprendre, comme s’habituer à la puissance, aux appuis et au freinage de la voiture. Ce sera un véritable défi, mais j’adore en relever d’inédits. J’ai piloté à Bahreïn plus tôt dans l’année lors de nos essais de pré-saison en Championnat FIA de Formule 3, mais je n’ai évidemment jamais fait le tour du circuit en F1, donc j’ai hâte d’être en piste ! »

Christian Lundgaard : « Je suis impatient d’essayer la R.S.18 le week-end prochain. J’ai déjà fait deux jours d’essais avec une F1, donc nous voudrons capitaliser sur mes acquis. Je n’ai jamais roulé à Bahreïn, donc ces tests seront précieux en vue des deux dernières manches du championnat. Nous utiliserons ce test pour préparer les courses, mais aussi pour en apprendre davantage sur la voiture. Il n’y a rien de mieux que d’apprendre une piste au volant d’une F1, donc cela s’annonce plutôt excitant. »

Guanyu Zhou : « Il s’agira de ma deuxième expérience avec la R.S.18, donc j’ai hâte de retrouver la piste. Mes essais précédents avec les R.S.17 et R.S.18 m’ont permis de me familiariser avec la voiture alors que cette année était plutôt axée sur des aspects tels que la recherche du bon équilibre et l’identification des réglages me convenant le mieux. Cette fois, le test tournera autour du rythme complet d’un week-end de course de F1. Cela me sera extrêmement utile puisque j’y apprends beaucoup et cela m’aidera à être prêt pour un volant en F1. Ce sera également une bonne chose d’être sur le circuit de Sakhir à Bahreïn quelques semaines avant nos deux dernières manches du calendrier. »

François LEROUX

Photos : RENAULT

Biographies de la Renault Sport Academy

Guanyu Zhou

Guanyu Zhou vit sa deuxième saison dans la Renault Sport Academy après une première campagne réussie en Championnat de Formule 2. Le Chinois est actuellement huitième du classement général à deux rendez-vous du dénouement. Cette année, Zhou a renforcé son rôle au sein de Renault DP World F1 Team, passant de pilote de développement en 2019 à pilote d’essais en 2020.

Championnat FIA de Formule 2 avec UNI-Virtuosi Racing

Âge : 21 ans

Nationalité : Chinois

Statistiques 2020

Victoires : 1

Podiums : 5

Pole positions : 2

Points : 119,5

Saisons précédentes

2019 : Championnat FIA de Formule 2 (7éme)

2018 : Championnat d’Europe FIA de Formule 3 (8éme)

2017 : Championnat d’Europe FIA de Formule 3 (8éme)

2016 : Championnat d’Europe FIA de Formule 3 (13éme), Toyota Racing Series (6éme)

2015 : Championnat d’Italie de F4 (2éme)

Christian Lundgaard

Pour sa quatrième saison au sein de l’Academy, Christian Lundgaard dispute actuellement le Championnat FIA de Formule 2 avec ART Grand Prix. Il occupe le quatrième rang du classement général et le Danois compte deux victoires et six podiums à son actif pour sa première campagne de la discipline.

Championnat FIA de Formule 2 avec ART Grand Prix

Âge : 19 ans

Nationalité : Danois

Statistiques 2020

Victoires : 2

Podiums : 6

Pole positions : 1

Points : 145

Saisons précédentes

2019 : Championnat FIA de Formule 3 (6éme)

2018 : Formule Renault Eurocup (2éme, meilleur rookie)

2017 : Championnat SMP F4 Nouvelle Zélande (1er), Championnat d’Espagne de F4 (1er)

Oscar Piastri

Oscar a intégré la Renault Sport Academy en vertu de son titre en Formule Renault Eurocup l’an passé. Après avoir rejoint Prema Racing pour la saison 2020, l’Australien a remporté le Championnat FIA de Formule 3 grâce à ses six podiums, dont deux victoires.

Championnat de Formule 3 avec Prema Racing

Âge : 19 ans

Nationalité : Australien

Statistiques 2020

Victoires : 2

Podiums : 6

Meilleur qualification : 3éme (2fois)

Points : 164

Saisons précédentes

2020 : Championnat FIA de Formule 3 (1er)

2019 : Formule Renault Eurocup (1er)

2018 : Formule Renault Eurocup (8éme)

2017 : Championnat de Grande-Bretagne de F4 (2éme)