Le fameux « pickup » Isuzu, le Dmax, fait peau neuve avec une nouvelle version, dénommée N60.

Chez Isuzu, on souhaite ardemment que le Dmax devienne, ou selon certains redevienne, la référence dans la catégorie des pick-up.

Et pour tenter d’y parvenir, la version N60 qui est arrivé sur notre marché français se dote de très nombreux équipements et de technologies, que l’on retrouve plus souvent sur des véhicules du type SUV, les pick-up étant considérés comme des SUT (Sport Utility Trucks).

A quand les ZUT, Zéro émission Utility Trucks ?

Tous ces acronymes finissent par lasser…

Le changement le plus notable de l’extérieur concerne son tout nouveau design, avec notamment une face avant franchement plus agressive, et dorénavant très en vogue dans l’univers des pick-up.

Une façon de rappeler une devise empruntée aux militaires, force et robustesse ?

Du côté des équipements intérieurs, ce Dmax ‘new-look’ se dote de toute une panoplie de technologies, radio DAB 2 DIN avec CD, USB et Bluetooth pour les finitions B et BB et écran 7 ou 9’’, Apple Car Play, Android Auto, Mirror Link, pour les versions F et FF …

Démarrage sans clé pour les finitions F et FF, sièges AV chauffants dès la finition BB, fermeture avec télécommande, 7 airbags minimum, etc., complétant ce tableau des nouveautés.

Bien sûr, de nombreuses aides à la conduite figurent également au rang des équipements. Telle des caméras stéréo qui gèrent le régulateur de vitesse adaptatif (sur les boites de vitesses A/T), la reconnaissance des panneaux de signalisation les éventuels alertes collisions, freinages d’urgence, le maintien dans la voie, le passage automatique code-phare ou plutôt feu de croisement-feu de route, etc…

Et pour qu’un pickup Isuzu, reste …un pickup Isuzu, les capacités en tout-terrain doivent toujours être au-dessus du lot, elles devraient même être améliorées, avec notamment un blocage du différentiel arrière (mécanique) à partir de la finition BB.

L’Isuzu D-max N60 peut faire face à toutes les conditions sans aucun problème avec le système d’entrainement 4X4 qui peut être commuté électroniquement même en mouvement et le contrôle de traction électrique actif avec fonction de verrouillage automatique.

De plus, pour les conditions les plus extrêmes et les charges les plus lourdes, il existe des rapports réduits, qui transforment le D-max en véhicule adapté à plus d’utilisations.

Rappelons que ses capacités sont d’une tonne en charge utile et de 3T500 tractable.

Le HDC (guide d’aide en descente)

Le HSA (guide d’aide en montée)

Le TCS (système de contrôle de traction)

Le tout terrain reste son habitat naturel. La garde au sol minimale, le système d’admission et le positionnement du renifleur du différentiel arrière ont été repensés et assurent une capacité de passage à gué de 800 mm sur le nouveau D-max N60

Les caractéristiques moteur restent elles inchangées, quant à la puissance et au couple disponible, avec respectivement une puissance de 120 kW (164ch) à 3600 tr/mn, un couple de 360 Nm entre 2000 et 2500 tr/mn, et une émission Euro 6d correspondant à la nouvelle norme Européenne.

Tandis que les boites de vitesses manuelles et automatiques évoluent de façon sensible.

La boîte de vitesses M/T a été modifiée avec un deuxième rapport de vitesse légèrement plus court, pour faciliter un changement de vitesse plus progressif de la première à la seconde.

La boîte de vitesses A/T dispose de performances nettement meilleures que le modèle précédent, grâce à des interventions ciblées dans la gestion du calculateurmoteur et échange pour :

– Améliorer le démarrage quand le véhicule est à l’arrêt.

– Réduire les temps de réponse entre chaque rapport lors d’une accélération franche (phase de dépassement).

Ce nouveau D-Max devrait réellement prétendre à être la référence des pickup 2020- 2021.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Gilles VITRY (lepickup.fr)