MOTOGP 2020 : DÉJÀ HUIT VAINQUEURS MAIS C’EST MOINS … QU’EN 2016!

La photo ci-dessus montre les neuf vainqueurs de 2016, année où Marc Marquez a quand même terminé …Champion du monde!

Donc dimanche dernier Rins, l’un des deux pilotes Suzuki (photo d’ouverture) gagne le Grand Prix de Motorland et devient… le huitième vainqueur de l’année 2020!

On a d’abord vu le Français FabioQuartararo à Jerez et une semaine lus tard au GP d’Andalousie toujours sur ce circuit Andalou de Jerez de la Frontera.

Puis ce fut Brad Binder à Brno – il est rookie, pas mal – ensuite au tour d’Andréa Dovizioso au GP d’Autriche sur le Red Bull Ring, suivi d’Oliveira de l’équipe Française satellite Tech3 KTM, pas mal non plus au Grand Prix de Styrie toujours sur le circuit Autrichien;

Suivent au palmarès des vainqueurs en Moto GP 2020, Morbidelli à Misano, Vinales au deuxième Grand Prix sur le même circuit.

Et Fabio Quartararo gagne pour la troisième fois au GP de Catalunya à Montmelo au nord de Barcelone, avan que le pilote Ducati Petrucci l’emporte au GP de France au Mans et qu’enfin Rins triomphe, lui, au premier Grand Prix d’Aragon à Motorland, dimanche dernier.

En 2016, il y a eu neuf vainqueurs, on va les détailler mais sur beaucoup plus de Grands Prix.

Jorge Lorenzo au Qatar, en Italie, en France et à Valence, Marc Marquez en Argentine, au Texas, en Allemagne, en Aragon et au Japon, Valentino Rossi en Espagne et en Catalogne, Jack Miller en Hollande, Iannone en Autriche, Cal Crutchlow a Brno et en Australie, Maverick Vinales au British GP, Dani Pedrosa à San Marino, Andréa Dovizioso en Malaisie.

En pourcentage, 2020 est à … 0,8 vainqueur par GP, 2016 est à 0,5, 2020 peut donc être l’année du record statistique.

Mais fin 2020, on attend toujours la première victoire de Mir, enfin moi j’attends plutôt … la quatrième de notre petite étoile, Fabio Quartararo et enfin Marc Marquez va revenir, probablement à Valence et il serait étonnant que sur trois Grands Prix encore à disputer cette année, il n’en gagne pas au moins un…

Vas savoir Charles comme le répète souvent Gilles Gaignault, qui l’emprunte au regretté Jean Gabin!!!

Donc pour l’instant, le millésime 2020 est certes vainqueur au pourcentage mais en chiffres bruts, 2016 a été encore plus fertile.

A suivre, le prochain GP c’est tout de suite, ça commence vendredi en Aragon, c’est le GP de Teruel, le week end dernier les Yamaha avaient tout glané sauf … le GP, il faut espérer que cette fois, on en ait tiré les leçons!

Parce que chez Suzuki c’est déjà fait…

Jean Louis BERNARDELLI