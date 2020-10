 CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DRIFT. UN DOUBLE MEETING D’ANTHOLOGIE A BORDEAUX MÉRIGNAC

Les 4éme et 5éme manches organisées sur le tracé de Bordeaux – Mérignac ont rencontré une véritable réussite grâce au travail réalisé conjointement par l’équipe du Championnat de France de Drift et du Circuit de Mérignac.

Le public a répondu présent tout au long du week-end, avec un événement à guichet fermé le samedi et le dimanche, dans le strict respect du protocole sanitaire mis en place, pour cause de la pandémie du CIVID-19.

Round #4 – Qualifications : Benjamin Boulbes en leader incontestable

Après une journée dédiée aux entraînements pour les pilotes le vendredi, le public est bien présent le samedi matin pour les premières qualifications du week-end. Sous un magnifique soleil et dans une très bonne ambiance, les pilotes se lancent à l’assaut des 600 mètres de piste. Le leader du championnat, Benjamin Boulbes réalise un très bon premier run et engrange le plus de points. Ses principaux rivaux Axel François, Kévin Jozou et Jason Banet sont bien là et terminent dans le quatuor de tête.

Jules Duval a quant à lui dominé la compétition dans la catégorie Loisir grâce à deux très beaux passages devant Arnaud Van Weymeersch et Fabricio Pires.

Round #4 – Top 32 : Axel François au bout du suspense

Dès les premières battles, le public peut apprécier le niveau très élevé de compétition entre les pilotes. Les deux leaders du championnat, Benjamin Boulbes et Axel François, se livrent bataille en demi-finale et c’est Axel François qui s’impose et atteint la finale au terme d’un duel intense. Jason Banet remporte quant à lui son duel face à Nuno Pinto. Le duel final entre Axel François et Jason Banet a été très relevé et c’est Axel François qui remporte une troisième victoire. La petite finale opposant Benjamin Boulbes et Nuno Pinto a été remportée par le leader du championnat. Cela n’enlève rien à la très belle performance de Nuno Pinto qui réalise son meilleur résultat au championnat de France de Drift FFSA cette saison.

Mention spéciale à Antoine Amar et Quentin Deleplanque, pilotes SRG, tous les deux arrivés en Top 8 avec la même voiture en double monte. À noter également la belle performance des pilotes invités. Les Wildcards et notamment Hugo Lavedan ont assuré le spectacle en qualifications et en compétition.

Round #5 – Qualifications : Benjamin Boulbes enfonce le clou

Auteur d’une très bonne première qualification samedi, Benjamin Boulbes remet ça le dimanche et signe la pole devant Kévin Jozou et Jason Banet. Le chemin jusqu’à la finale du Top 32 s’annonce rude pour les prétendants au titre avec les nombreux pilotes prêts à tout pour faire un bon résultat.

Trois nouveaux noms se sont illustrés dans la catégorie Loisir ce dimanche matin, à commencer par Lou Fourel, frère du pilote Pro Jaime Fourel, qui s’impose devant Fabricio Pires, leader du championnat Loisir après la quatrième manche du championnat et Anthony Pereira troisième.

Round #5 – Top 32 : Kévin Jozou l’emporte face à Axel François

L’ambiance est à son paroxysme ce dimanche après-midi sur le tracé de Bordeaux – Mérignac. Les pilotes ressentent cette atmosphère et haussent leur niveau de jeu pour cet avant-dernier round de la saison. Le poleman Benjamin Boulbes ouvre le bal des battles face à Victor Chateau. Les Wildcards se montrent à nouveau redoutables à l’instar de Hugo Lavedan qui élimine Nicolas Dufour, ancien Champion de France, d’entrée de jeu. Axel François et Kévin Jozou réalisent un parcours parfait et se retrouvent en finale. Le moindre détail fait la différence dans ce duel épique. Malgré sa très belle prestation, Axel François s’incline face à Kévin Jozou, qui signe sa deuxième victoire de la saison.

La régularité de Benjamin Boulbes, à nouveau vainqueur de la petite finale, face à Jason Banet, lui permet de conserver la tête du championnat pour 21 petits points sur Axel François.

A l’issue de ce double meeting bordelais, la hiérarchie du Championnat de France de Drift FFSA est toujours aussi serrée. Qui de Benjamin Boulbes, Axel François et Kévin Jozou décrochera le titre 2020 ? Réponse les 14 et 15 novembre, à Nogaro !

A l’issue de ce superbe week-end, Jérôme Vassia, promoteur du Championnat de France de Drift FFSA, confiait :

« Félicitations à toutes les équipes sur place, le Circuit de Bordeaux – Mérignac, tous les bénévoles et les commissaires, sans oublier la RedTeam qui organise ce championnat. Ce fut un week-end magique qui s’est déroulé à merveille. Merci au public qui a compris et respecté les règles sanitaires. Je suis très impatient de retrouver le superbe tracé de Nogaro pour une finale qui s’annonce exceptionnelle. Quatre pilotes se battent pour le podium, trois pour la victoire, la finale est à ne manquer sous aucun prétexte ! »

Quant à Nicolas Badard, gérant de GTRS et du Circuit de Mérignac, lui, il ajoutait et précisait :

« Beau week-end sur le circuit de Mérignac ! Malgré les restrictions sanitaires, nous avons fait le choix, gagnant, de maintenir le championnat ! Les nouveaux aménagements nous permettent de voir que nous sommes dans une bonne dynamique de transformation. Merci à tous les participants pour leur fair-play et la propreté après leur passage. Merci à la RedTeam d’avoir contribué à la bonne tenue de l’événement ! »

François LEROUX

Photo : GTRS

TOP 3 – Round 4 – Bordeaux Mérignac

1 – Axel François – Toyota GT86

2 – Jason Banet – BMW 1M

3 – Benjamin Boulbes – BMW E93

TOP 3 – Round 3 – Loisir

1-Jules Duval

2-Arnaud Van Weymeersch

3-Fabricio Pires

TOP 3 – Round 5 – Bordeaux Mérignac

1 – Kévin Jozou – BMW E30

2 – Axel François – Toyota GT86

3 – Benjamin Boulbes – BMW E93

TOP 3 – Round 4 – Loisir

1-Lou Fourel – BMW E36

2-Fabricio Pires

3-Anthony Pereira

Classement Championnat ELITE/PRO (après le round 5)

1 – Benjamin Boulbes : 1045 points

2 – Axel François : 1024 points

3 – Kévin Jozou : 917 points

Classement Championnat LOISIR (après le round 5)

1 – Fabricio Pires : 345 points

2 – Florian Bodart : 310 points

3 – Arnaud Van Weymeersch : 310 points