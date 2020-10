MOTOGP 2020 EN ARAGON : NOUVELLE POLE DE FABIO QUARTARARO. LA QUATRIÈME DE LA SAISON !

Il avait d’ailleurs terminé la veille en troisième place d’un trio Yamaha, derrière Maverick Vinales et son équipier chez Yamaha Petronas, Morbidelli.

Sa qualification en Q2 était assurée, la FP3 de samedi a eu beau être retardée, la piste était encore à 14 degrés et Fabio s’est jeté mais cette fois très brutalement, sur le bitume.

Emmené sur une civière avec grosse douleur à l’épaule et à la hanche, il dira après la pole à Simon Crafar, le fabuleux commentateur piste de MotoGPTV (ancien pilote de 500, il connaît tout le monde et a des infos incroyables durant les courses et les essais) qu’après sa chute, il pensait que ce GP était fichu pour lui.

Bon, il aura quelques douleurs demain matin au réveil mais il a quand même fait une pole démentielle, on sait qu’elle se fait en deux fois parce que les pilotes ont le temps de changer de train de pneus, et les deux fois … il était meilleur temps!

Miller a bien essayé de l’avoir (le terme auquel je pense est hélas interdit par les bien pensants et aussi un peu par les nanas de #MeToo je n’ai pas envie de me retrouver dans le goudron et les plumes…) Miller a donc pris l’aspi de Fbio Quartararo et a fait un meilleur temps que lui, il a essayé de nouveau mais walloo…

Bref, le jeune Français Fabio Quartararo a été grand, immense comme il sait l’être. Et il décroche sa 4éme pole de la saison qui est aussi la 10éme en carriére ! A 20ans!!!

On l’avait vu au Mans faire un samedi superbe mais un dimanche épouvantable sous la pluie, essayant surtout de sauver quelques points et de ne pas tomber.

Demain dimanche en Aragon, il fera beau et presque aussi chaud que ce jour au moment de la pole, l’épreuve est retardée pour cause de matins très frisquets et sera donc à la même heure.

Avec le grand bleu. En revanche, le problème des pneus sera terrifiant, le double soft fonctionne super bien mais Michelin a averti que le pneu tendre pouvait perdre beaucoup de qualités en cas de surchauffe.

Alors Medium ou Soft, à l’avant ou à l’arrière, on va sérieusement se gratter la tête avant le départ et le warm up du matin ne donnera aucun indice, il aura lieu trop tôt.

Avec Fabio Quartararo, sur la première ligne, il y aura l’Espagnol Vinales, qui peut être un sacré guerrier, chez lui c’est une fois sur deux mais quand c’est la bonne, il envoie fort !

Cal Crutchlow est trois, il doit bien marcher car depuis l’annonce de Nakagami avec moto d’usine en 2021 chez LCR il cherche du boulot, il n’y a que deux pistes, essayeur chez Honda à la place de Bradl, ou essayeur chez Aprilia…

Cela dit, il ya aura peut-être une place de titulaire chez Aprilia, la décision du TAS ne sera connue que mi novembre, un scandale de plus dans cette affaire qui pue de A à Z et qui ne dépend plus des preuves apportées par la défense de Iannone mais des protocoles juridiques du TAS (Tribunal Arbitraire du Sport) !

Car ici on ne juge pas selon son intime conviction comme c’est le cas dans tous les pays dont le système judiciaire est indépendant mais selon des protocoles et la drogue trouvée sur Iannone c’est quatre ans…

On a un système très démocratique dans le sport…

En deuxième ligne, il y aura Morbidelli, Miller et Mir.

Si Miller réussit un très bon départ, on sait que les Yamaha ont du mal à passer les Ducati au moment où il faut envoyer les bourrins, Quartararo devra prendre des risques et ce n’est pas le moment, Miller est sept au général avec quarante points de retard sur Fabio.

Mais peut-on demander à un jeune pilote d’être sage ?

Surtout que Vinales est tout près et surtout Mir, le concurrent direct de Quartararo pour le leadership du mondial !

GP à priori passionnant, grosses bastons car les enjeux deviennent un peu cruciaux…

A part Miller, il y aura une seule Ducati dans les douze premiers sur la grille, celle de Petrucci, huitième, pour les autres c’est la cata, Dovizioso treizième, Zarco seize et Bagnaia dix sept, l’armée rouge a bien peu de troupes devant…

Je termine avec un début de polémique, tout le monde se demande, vu les précautions prises, où Valentino Rossi a pu choper le virus.

Pour Jorge Martin on sait que c’est en vacances, pour Arbolino (pas malade mais isolé) il a voyagé avec une personne infectée, pour Rossi, on sait seulement qu’il aurait assisté à un dîner durant le GP de France, en Italie, on a vite fait le rapprochement, de toute façon cette saloperie de virus ne dit jamais grand chose et surtout pas qui l’a refilé…

On ne saura donc probablement jamais où Rossi est tombé malade.

Tous les résultats de toutes les sessions sont disponibles sur le même lien en fin de reportage.

En Moto2, il a été difficile de se passionner pour la pole, après un trip et une quasi explosion du cœur durant le MotoGP…

Quand même l’Anglais Lowes a réussi, c’est fréquent, à choper la pole au dernier moment, devant Bezzecchi et Di Giannantonio, entre celui là et Ratzaglioglu en WSBK, ce serait bien de leur trouver des surnoms…

Les deux leaders au mondial se sont un peu endormis, Marini a le septième temps et Bastianini le douzième, loin des premiers et en Moto2, il n’y a pas de batailles de groupes !

En Moto3, Raul Fernandez (KTM) décroche sa quatrième pole de la saison, ce qui ne ‘empêche pas d’être neuvième au général avec soixante points de retard sur Arenas, le leader !

Comme quoi la pole en Moto3 ne signifie rien, sauf une belle inscription dans les statistiques, je l’ai déjà dit.

Avec lui, en première ligne, Vietti (KTM) le vainqueur du Mans et Arenas (KTM) le leader au mondial qui partira dans le bon groupe mais c’est encore au dernier virage que ça se fera…

Jean Louis BERNARDELLI

Photos : MotoGP