MOTOGP 2020 EN ARAGON : DOUBLE TRIPLÉ DES YAMAHA, VINALES, QUARTARARO, MORBIDELLI

Ce vendredi, le ciel était au grand bleu mais un vent absolument glacial a rendu la piste très difficile le matin, elle était à dix degrés !

Les MotoGP, dont la séance a été retardée d’ailleurs pour cause de froid et de poussière soulevée par le vent, ont d’abord tenté de rouler en S/M, puis, comme la température de demain matin est annoncée encore plus rude, il sera difficile d’améliorer son temps et il est donc fortement conseillé de finir ce vendredi dans le top ten pour éviter le passage par Q1…

Alors c’est assez simple, les Yamaha ont fait le triplé le matin et l’après midi, en terminant dans l’ordre Vinales/Quartararo/Morbidelli.

A signaler que pour la raison exposée ci-dessus, on s’est largement foutus des essais et on a surtout essayé de terminer dans le top ten, donc tout le monde a terminé en double soft.

Fabio Quartararo a eu beau chuter le matin, il a quand même terminé trois derrière Vinales et Morbidelli.

On sait que Rossi n’est pas là pour cause de Covid, comme il est probable qu’il ne sera pas là non plus lors du deuxième GP en Aragon, il faudra le remplacer…

Jorge Lorenzo est en théorie premier de la liste mais il n’a pas roulé depuis des mois sauf à Portimao et avec des résultats plus que décevants…

En revanche, les pilotes du mondial Superbike WSBK auront terminé leur championnat, Yamaha pourrait alors être tenté d’aller chercher un pilote remplaçant chez eux, le Français Loris Baz étant celui qui la plus grosse expérience en MotoGP.

Affaire à suivre…

L’après midi donc rebelote, comme d’hab’ Maverick Vinales a fait le meilleur temps dans son archi dernier tour, on sait que le garçon est moins efficace en course, il bat donc Fabio Quartararo de plus de deux dixièmes et Morbidelli de plus de quatre dixièmes.

A noter que comme Zarco, le meilleur pilote Ducati, s’est fait éjecter du top ten dans le dernier tour par Alex Marquez (Johann est allé deux fois au tapis ce matin, il essaie vraiment d’envoyer et était sept quand il a chuté ) il n’y a pas de Ducati dans le top ten et je l’ai dit demain ce sera compliqué d’améliorer.

A noter qu’Aleix Espargaro, sur l’Aprilia, a fait un joli chrono le matin et un autre l’après midi.

Aprilia au fait, et le procès de Iannone ?

Il a eu lieu mais le jury a une semaine pour délivrer son verdict.

A noter aussi que Mir, le plus gros adversaire de Quartararo est quatrième temps, il y a une grande ligne droite en Aragon où les Yamaha pourront résister aux attaques mais pas doubler pour cause de moteur « allégé », si Mir est bien placé en qualifs et part devant les Yamaha, son quatre cylindres en lignes à lui donnera ce qu’il faut dans le bout droit pour être intouchable !

Bon, nous n’en sommes pas là.

Situation évidemment dramatique pour les Ducati, Honda place Nakagami, Crutchlow et Alex Marquez dans les dix, chez KTM seul Pol Espargaro a passé la barre fatidique.

Il faut signaler avant d’attaquer le Moto3 que Tony Arbolino, quatrième au général, n’a pas été autorisé à rouler, il n’a pas le virus mais a voyagé à côté de quelqu’un qui l’avait ! Bref cette saloperie de virus continue de nous pourrir la vie ! Et à distance en plus !

Le Moto3 voit le meilleur temps, au combiné bien sûr, de Fernandez devant Fenati et Arenas, Arenas qui est en tête au général six points devant Ogura (huitième temps) !

Le Moto2 a vu une grosse domination de l’Anglais Lowes mais il a eu le tort de tomber dans les derniers tours de la deuxième séance, laissant les places d’honneur à Di Giannantonio et Bezzecchi, Marini, le leader au mondial est cinquième temps.

On parle beaucoup de ce pilote en ce moment, que beaucoup de gens, pas seulement son frère Rossi, veulent pousser en MotoGP en 2021 à la place de Rabat chez Avintia, sauf que Rabat a encore un an de contrat.

Rabat est un pilote payant, Rossi n’aura aucun mal à trouver l’argent nécessaire pour faire courir son frolo à la place, on sait qu’en plus chez Avintia, ils ont déjà fait le coup à Karel Abraham, pilote lui aussi payant et nonobstant viré un an avant la fin de son contrat.

Donc demain encore plus glacial, on a d’ailleurs reculé l’heure des séances du FP 3 pour éviter les stalactites sous les casques !

Résultats généraux et classements MotoGP, Moto2 et Moto3

https://www.motogp.com/fr/Results+Statistics/2020/FRA/Moto3/RAC/World+Standing

Jean Louis BERNARDELLI