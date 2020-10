LE RALLYE DES CÉVENNES EST A SON TOUR ANNULÉ

Ce vendredi soir 16 octobre 2020, l’ASA Hérault a annoncé l’annulation du Critérium des Cévennes, lequel était prévu du 29 au 31 octobre prochain.

« Bonsoir à tous, Suite aux dernières réformes et par décision préfectorale, le 62eme Criterium des Cévennes est malheureusement annulé… Malgré tous nos efforts et notre envie de maintenir l’épreuve, l’évolution de la crise sanitaire actuelle ne nous le permet pas… Nous souhaitons remercier tous nos partenaires, bénévoles, concurrents et spectateurs pour leur soutien et nous vous donnons rendez-vous en 2021 ! »

Après l’annulation récente du rallye d’Antibes à la suite des intempéries, le Championnat de France des rallyes asphalte subit une nouvelle désillusion.

Du coup le Championnat devrait se terminer avec le rallye du Var cher à Alain Mahé , programmé lui à la fin du mois de novembre mais dont le maintien est loin d’être à ce jour assuré.

François LEROUX

