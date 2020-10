LE JEUNE AUSTRALIEN BARTER, LAURÉAT DU RICHARD MILLE YOUNG TALENT ACADEMY 2020

Malgré une saison sportive 2020 très perturbée par la pandémie de la Covid-19, la troisième édition de la Richard Mille Young Talent Academy, a pu se dérouler dans de bonnes conditions au Mans.

Le potentiel et la motivation des dix participants étaient très élevés cette année. Le jury a dû délibérer longuement avant de récompenser finalement le jeune Australien Hugh Barter.

La sélection des pilotes Birel ART, n’a pas été simple avec si peu de courses dans chaque pays et les voyages restant encore compliqués à partir de certains pays.

Première satisfaction, la Richard Mille Young Talent Academy, était malgré tout au rendez-vous du calendrier 2020 pour attester de la volonté de soutenir les jeunes espoirs du karting dans leur passage en automobile.

Grâce à Richard Mille, dix jeunes pilotes de kart roulant sous les couleurs de Birel ART ont pu participer à deux journées de détection et de formation dans les locaux de la FFSA Academy et sur le circuit Bugatti du Mans. Second point positif de cette troisième édition, la valeur des prétendants était incontestable.

Dix pilotes sélectionnés par leur distributeur Birel ART respectif ou par le Birel ART Racing Team, ont donc eu la chance de se retrouver en France, sur le site du circuit Bugatti du Mans, les 12 et 13 octobre, pour participer à cette formule unique en son genre dont l’accès est entièrement gratuit.

Sous la responsabilité de l’équipe de Formula Medicine, ils ont d’abord été évalués physiquement et mentalement.

Avant de se familiariser ensuite avec le tracé du circuit Bugatti en vidéo et sur simulateur en bénéficiant des conseils d’un instructeur de la F4 française, et de préparer leur installation et bonne position dans la monoplace, tout en découvrant les particularités d’exploitation.

Cette première journée bien remplie s’achevait par un entretien avec les membres du jury composé de Morgan Caron (All Road Management), Riccardo Ceccarelli (Formula Medicine), Marc Antoine Chollet et Debbie Gourdon (Richard Mille) et Ronni Sala (Birel ART).

Mardi matin, la pluie accompagnait les premiers roulages en F4 FIA sur le circuit Bugatti. L’exercice périlleux était bien maîtrisé et après trois séances de vingt minutes en piste chacun, les cinq meilleurs étaient retenus pour les phases finales.

Le soleil qui avait fait son apparition faisait rapidement sécher l’asphalte du Mans et les monoplaces étaient chaussées de leur Pirelli slick pour deux nouveaux runs de vingt minutes en début d’après-midi.

Les performances confirmaient les impressions du jury qui sélectionnait l’Australien Hugh Barter, le Suédois Albin Karlsson et le Français Craig Tanic, pour la toute dernière séance.

Cette fois, le choix allait s’avérer plus ardu avec trois pilotes très convaincants en piste. Au terme d’une longue délibération prenant en compte toutes les phases de la sélection, c’est finalement le jeune ‘ kangourou’ Hugh Barter, qui était déclaré lauréat de la Richard Mille Young Talent Academy 2020.

Représentante de Richard Mille au Mans, impliquée depuis le début dans la RMYTA, Debbie Gourdon avait la charge d’annoncer le verdict final du jury :

« Je voudrais en premier lieu remercier l’Autosport Academy pour son support logistique et pédagogique d’un très grand professionnalisme. Je remercie également le Docteur Riccardo Ceccarelli et l’équipe de Formula Medicine pour leur apport déterminant au déroulement de notre opération. Je salue également la collaboration avec Birel ART et son président Ronni Sala qui demeure l’élément fondateur de cette Académie. Enfin, un grand merci à All Road Management pour l’organisation et la supervision de l’évènement. J’adresse toutes mes félicitations aux dix participants de cette 3éme édition qui ont tous fait preuve de grandes qualités. Lors de notre délibération, nous avons passé en revue tous les points évalués durant ces deux jours. Nous avons estimé que Hugh Barter avait été le plus consistant à chaque étape et son profil correspond à nos attentes dans le domaine des jeunes espoirs que nous souhaitons soutenir vers le plus haut niveau de la compétition automobile. Nous sommes ravis de pouvoir le récompenser en lui offrant de participer au Championnat de France F4 2021. »

Puis c’était au tour du lauréat, Hugh Barter de s’exprimer :

« Le niveau des participants était très élevé. Cela m’a poussé à me surpasser. J’ai donné le maximum dans tous les tests. J’étais exténué après les évaluations physiques, ce qui est normal ! Je suis parti prudemment lors des premières séances de roulage en F4 sous la pluie. Je n’avais que l’expérience d’une journée en monoplace en Australie et c’était sur le sec. J’avoue que j’aime beaucoup les jeux de simulations sur ordinateur… mais cela reste du jeu, le pilotage réel est bien différent. La relation avec mon ingénieur a été très importante. J’ai tenu compte de ses conseils pour progresser, aussi bien sur la piste mouillée que sur le sec. Je suis très heureux d’avoir gagné la Richard Mille Young Talent Academy. C’est une chance incroyable que de pouvoir participer au Championnat de France F4 l’année prochaine. Je remercie toutes les personnes qui m’ont confiance, à commencer par Michael Patrizi, mais aussi les membres du jury et Richard Mille pour soutenir les jeunes espoirs comme moi ».

François LEROUX

Photos : RICHARD MILLE

Hugh Barter en bref

-Australien de 15 ans, né au Japon le 15/09/2005

-Débuts en karting à 5 ans

-Roule actuellement sur Ricciardo Kart

-Sélectionné par le distributeur Birel ART Australie et Nouvelle-Zélande,

-Patrizicorse managé par Michael Patrizi.

PALMARÈS

– 2016

10éme du Championnat d’Australie Cadet

8éme Rotax Max Challenge Grand Finals en Mini Max

– 2019

Vice Champion d’Australie KA4 Junior (équivalent OK-Junior)

9éme Rotax Max Challenge Grand Finals en Junior Max

– 2020

Leader actuel du Championnat d’Australie KA4 Junior