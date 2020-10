LA PEUGEOT 308 RACING CUP, REJOINT L’ULTIMATE CUP SERIES, POUR LA SAISON 2021!

Annulée cette année à la suite de la situation sanitaire liée à la pandémie de Coronavirus COVID-19, la Peugeot 308 Racing Cup sera à nouveau organisé en 2021, dans le cadre de la série des Ultimate Cup Séries.

On a en effet officiellement appris ce jeudi 15 octobre 2020 qu’à partir de la saison 2021, Peugeot Sport offrait à nouveau l’opportunité aux teams et pilotes de 308 Racing Cup de poursuivre en compétition dans le cadre de l’Ultimate Cup Series.

Peugeot Sport a effectivement après une année blanche, souhaité permettre aux pilotes et équipes de 308 Racing Cup de poursuivre l’aventure dans des conditions optimales d’organisation et de budget. La catégorie GT Sprint, dédiée aux voitures GT Supertourisme, en Ultimate Cup Series s’est avérée être le cadre le plus pertinent.

La 308RC by Ultimate Cup Series bénéficiera d’un classement spécifique au sein du GT Sprint pour lequel Peugeot Sport offrira une dotation finale pour le vainqueur 2021.

Le succès de l’Ultimate Cup Series depuis son lancement il y a deux ans, promet aux teams et pilotes de la 308 Racing Cup un programme compétitif et accessible qui se disputera sur les plus prestigieux circuits de France mais aussi d’Europe.

L’Ultimate Cup, déjà présente dans les courses d’endurance et de vitesse moto en France, a lancé son championnat automobile au printemps 2019.

Crée par Vincent VIGIER et son équipe de passionnés, cette nouvelle série est à nouveau soutenue par Michelin.

L’Ultimate Cup Series réuni plusieurs disciplines, endurance et vitesse, parmi les plus populaires dans le sport automobile :

GT Endurance, Proto, Monoplace et GT Supertourisme.

Questionné Francois Wales, le Directeur Peugeot Sport, explique :

« Nous avions à cœur de guider nos clients de la 308 Racing Cup vers de nouveaux challenges qui remplissent toutes les conditions en termes de temps de roulage, budget, organisation et circuits prestigieux. L’Ultimate Cup Series offre ce cadre de très bon niveau. Lors de nos échanges avec les responsables de ce championnat, nous avons découvert chez eux un état d’esprit et une vision que nous partageons et je n’ai aucun doute que nos clients s’épanouiront dans cette formule. Nous les suivrons dans cette transition et avons souhaité saluer leur fidélité en maintenant une dotation en fin de saison. »

Pour sa part Vincent Vigier, le créateur de cette Ultimate Cup Series, poursuit et indique:

« C’est un grand plaisir pour la famille de l’Ultimate Cup Series d’accueillir un nouveau membre, les 308 RC Peugeot Sport, au sein de son championnat. Cette nouvelle catégorie va permettre de confirmer nos plateaux de qualité en présentant de très belles voitures sur chaque circuit. Convivialité, performance et plaisir sont les maitres mots de notre championnat que nous avons hâte de partager avec Peugeot Sport. »

En attendant la saison 2021, les concurrents de l’Ultimate Cup Série, se retrouvent ce week-end sur le circuit Nivernais de Magny cours, pour leur troisième manche 2020.

François LEROUX

Photos : PEUGEOT Sport et AutoNewsInfo