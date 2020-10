PIRELLI LANCE EN SARDAIGNE LES PNEUMATIQUES DU WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2021

Pirelli a lancé sa nouvelle gamme de pneumatiques dernière génération pour le WRC (World Rally Championship) à l’occasion du rallye de Sardaigne, le week-end dernier.

Le test pratiqué marque le retour de l’entreprise italienne comme fournisseur unique du mondial WRC avec un contrat exclusif de trois ans à partir de 2021.

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA NOUVELLE GAMME

Quatre gammes différentes seront proposées par Pirelli en 2021 : Scorpion (pour la terre), P Zero (asphalte sec), Cinturato (asphalte mouillé) et Sottozero (neige et glace).

Pour les rallyes sur terre, les voitures du Championnat du monde seront équipés de la gamme Scorpion, disponible en gomme tendre et dure. Le pneumatique Scorpion résiste aux chaleurs extrêmes et à des routes rocheuses. Ce pneumatique offre également une adhérence dans des conditions boueuses et humides.

Pour les épreuves sur l’asphalte, Pirelli proposera le PZero et le Cinturato. Le PZero est disponible avec des composés tendres et durs afin de convenir aux différents types de routes comme les routes lisses ou les routes nécessitant plus d’adhérence.

Si ces pneumatiques doivent être adaptés aux conditions sèches et humides, Pirelli proposera la gamme Cinturato pour des conditions extrêmes sous la pluie « afin d’évacuer l’eau stagnante ».

Dans des conditions hivernales, les pilotes pourront choisir parmi les pneumatiques Pirelli Sottozero Snow, équipés ou non de clous, et les pneumatiques Sottozero Ice. Ce dernier, présente 384 clous pour offrir une adhérence optimale.

PIRELLI AU CŒUR DU SPORT AUTOMOBILE : DE LA COMPÉTITION A LA ROUTE

Pirelli a donc décroché et remporté l’appel d’offre de la FIA pour devenir le fournisseur exclusif du Championnat du Monde des Rallyes WRC, dès l’année prochaine.

La firme italienne est impliquée dans le Championnat depuis sa création en 1973, l’année où Pirelli a gagné la première course en Pologne grâce à Achim Warmbold au volant d’une Fiat 124.

Le titre des pilotes a été institué en 1979 et Pirelli l’a remporté un an plus tard grâce à Walter Rohrl au volant d’une Fiat 131 Abarth.

Pirelli de retour au plus haut niveau virent donc de présenter sa nouvelle gamme de pneumatiques en Sardaigne, lors du Rally Italia Sardegna, lors d’une présentation où les pneumatiques ont pu être testés par le Norvégien Andreas Mikkelsen, dans le véhicule d’essai Pirelli Citroën C3 WRC.

Toujours au cœur de la recherche et de l’innovation, Pirelli a développé sa gamme de pneumatiques pour les véhicules les plus rapides du WRC.

Les véhicules pourront ainsi se faire concurrence quel que soit les conditions extrêmes et sur tous types de route : sur le gravier, l’asphalte, la neige et la glace. L’objectif premier de Pirelli est d’offrir la durabilité, la performance et l’adaptabilité.

Terenzio Testoni, Responsable des épreuves de Rallye chez Pirelli, explique :

« Pour créer ces pneumatiques nous avons utilisé les leçons apprises en Formule 1 ainsi que notre expérience antérieure en rallye, dans d’autres sports automobiles ou encore issue de nos pneumatiques ultra haute performance pour la route. La prochaine fois que vous verrez nos pneumatiques Pirelli en mondial sera au prochain Rallye Monte-Carlo pour le début de notre mandat de manufacturier unique ».

Les expériences en rallye sont, pour Pirelli, une opportunité de transférer les technologies et les connaissances acquises de la piste à la route.

Pour exemple, le Cinturato – choisi par un grand nombre de constructeurs automobiles – et le P Zero – pneumatique phare de Pirelli, sont nés du sport automobile.

Gianpietro CERVONIA

Photos : PIRELLI