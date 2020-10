MOTOGP 2021 : DEMAIN IANNONE CONDAMNÉ A LA PEINE DE MORT ?

Oui je sais… la peine de mort est abolie dans tous les pays d’Europe et c’est une vraie avancée, mais le chômage a ensuite inventé la mort sociale, la WADA et son alliée la FIM sont peut-être en train de préparer la mort sportive.

La WADA est la World Anti Doping Agency…

Qui a figurez vous, des protocoles, comme les laboratoires pharmaceutiques et les chirurgiens !

C’est donc le TAS (Tribunal Arbitral du Sport) qui décidera de ce droit de mort ou de vie du pilote, alors que scientifiquement l’analyse des cheveux du pilote a prouvé qu’il n’y avait pas eu de prises répétitives de cette drogue, la dronastanolone.

En principe la punition pour ce produit est automatique, les protocoles ont été changés pour la nandrolone et une autre saloperie parce qu’en effet on s’est aperçu qu’il pouvait y avoir une prise unique, donc non répétitive mais pas sur celui qui nous intéresse.

Prise unique qui serait en plus sans aucune efficacité !

L’avocat de Iannone n’est guère confiant, qui prétend que dans un procès de ce genre, c’est l’humain qui doit être prioritaire et pas les protocoles. La preuve, pour d’autres produits, ils ont été changés ces foutus protocoles qui sont donc des façons de réagir automatiquement dans telle ou telle situation.

On croit rêver, la WADA a fait savoir que si elle admettait une prise de drogue accidentelle lors de l’ingestion d’une viande dopée à l’élevage, elle devrait changer ses protocoles et ça c’est niet !

Le procès a lieu demain jeudi 15 octobre 2020, la FIM se serait contentée de 18 mois de suspension ce qui rendrait la vie à Iannone à partir de décembre, comme il n’y a pas d’essais de fin d’année en 2020, il pourrait donc recommencer une saison normale en 2021.

L’avocat, Maître De Rensis pense que cette condamnation à 12 mois serait déjà une victoire.

La WADA demande quatre ans, on se croirait vraiment revenu à la période de l’Inquisition ou des lynchages du KKK aux USA !

Bref, une fois de plus mais on a l’habitude du grand n’importe nawak depuis que le cas d’infection de COVID-19, est traité par des apprentis sorciers de la politique !

Là, on en est maintenant arrivé au …. couvre feu, on commence quand à fusiller des otages?

La vie d’un pilote risque de se terminer, non dans le gravier, non pas suite à high side comme on en voit depuis des mois, non pas après avoir heurté une barrière ou un air fence mal fichu mais parce que WADA ne veut pas changer de protocole !

Voltaire, tu nous manques sur ce coup là !

L’arbitraire est peut-être en cours, c’est juste insupportable.

Bref, les juges sur les Grands Prix sont des tanches et ceux de la FIM et de WADA, sont coincés par des protocoles.

Mais ça va finir quand ces conneries ?

La sentence sera prononcée dans un délai maximal d’une semaine.

Jean Louis BERNARDELLI