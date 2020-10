DÉCÈS DE NOTRE CONFRÈRE ALAIN MONNOT

Alain Monnot n’est plus…

Né le 10 décembre 1938 à Forbach en Moselle, où ses parents étaient professeurs, Alain nous quitte à l’aube de ses 82 ans, emporté par un cancer foudroyant de la thyroïde, découvert à la fin mai…

Ces dernières semaines, alors qu’il était hospitalisé à Tours – il habitait St Avertin – nous communiquions régulièrement et Alain se battait et luttait contre la maladie, avec le fol espoir de revenir à la maison.

Hélas en début de semaine, son état s’est brutalement sérieusement aggravé et Marie Hélène son épouse depuis 44 ans, nous a annoncé tôt ce matin, qu’Alain nous avait quitté ce 14 octobre 2020.

Alain, nous le connaissions depuis quatre décennies. Au milieu des années 70, nous l’avions croisé pour la toute première fois sur les circuits motos, avec Jean-Bernard Peyré qui roulait en endurance avec l’équipe Judenne.

Nous étions devenus complices avec son grand ami, le photographe, l’Orléanais Michel Picard – qui signe sa nécrologie dans un autre article – et avec le concessionnaire Kawasaki, Jean-Jacques Cassegrain.

Ensuite, aprés de longues saisons en Championnat du monde d’endurance et une période auto avec l’équipe Bouhier, basée à Amilly prés de Montargis et engagée en F 3000, rallye et en Supertourisme notamment, il s’était lui le ‘prof’ comme ses parents, lancé parallèlement dans le journalisme, à Orléans, s’occupant de la rubrique sports mécaniques du quotidien local ´La République du Centre’.



Et depuis la création du site AutoNewsInfo, le 8 octobre 2008, Alain couvrait le mondial d’endurance moto, les 24 Heures du Mans autos, et assurait bien des reportages au sein des Teams Auto et Motos.

A nouveau, apprenant cette terrible nouvelle que nous redoutions, nous sommes envahi par la tristesse et le chagrin, avec cette annonce de son décès, ce mercredi 14 octobre 2020.

Quelques jours à peine, aprés les décès de nos confrères et amis, Patrice Vanoni et Philippe Debarle, une fois encore, nous avons le cœur qui saigne…

Alain était un homme aux multiples facettes. Merveilleux et d’une droiture, loyal, fidèle. Attachant, humaniste, doté d’une sacrée richesse d’esprit!

RIP Alain, on ne t’oubliera pas.

A Marie Hélène son épouse, à ses enfants Anne Christine, Laurence et Thierry, à ses beaux enfants Agnès et Emmanuel, toute la rédaction attristée d’AutoNewsInfo, présente ses très sincères condoléances.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Michel PICARD