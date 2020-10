WRC 2020 : VALENTINO ROSSI AVEC KUBICA AU RALLYE DE MONZA!

Cette année, le rallye de Monza sera la dernière épreuve du mondial des rallyes WRC.

Ce qui donne à Valentino Rossi l’occasion de réaliser un de ses rêves… et oui, on peut tout avoir et avoir encore des rêves! Courir en Championnat du monde des rallyes.

Il courra avec le Polonais Robert Kubica, ancien pilote de F1 et cette saison en DTM en Allemagne, à bord d’une Ford WRC.

Rossi avait déjà couru en rallye mondial à trois occasions, entre 2002 et 2008, mais cette fois il courrait sur un terrain qu’il connaît très bien puisqu’il a déjà gagné le rallye de Monza sept fois mais hors WRC.

Le rallye aura lieu du 4 au 6 décembre 2020, peu après le dernier MotoGP de la saison qui aura lieu le 22 novembre au Portugal à Portimao.

Valentino Rossi confie :

« J’ai reçu pas mal de propositions pour cette course, cette année je n’avais pas l’intention de la courir puisque je voulais participer aux douze heures d’Abu Dhabi. Mais rouler la dernière épreuve du championnat du monde des rallyes, c’est autre chose, beaucoup plus intéressant, j’y pense très fort ».

Parmi les propositions qui lui ont été faites pour ce rallye, il a retenu celle de Ford parce que c’est avec cette marque qu’il a gagné toutes les éditions du rallye.

Avec Rossi, Ford a aussi proposé à Robert Kubica de participer à ce rallye, chose révélée par le quotidien espagnol « As ».

Robert Kubica, ex pilote de F1, a déjà couru, lui aussi en WRC avec Ford en 2014 et 2015.

Ce sera évidemment un énorme coup de pub pour le constructeur américain, le public italien sera lui naturellement ravi et les fans de Rossi, que l’on trouve dans le monde entier, suivront cette auto avec volupté…

J’avoue que… qui plus est, voir Valentino Rossi heureux comme un môme surdoué qu’il est, alors qu’en ce moment suite à ses trois chutes en trois GP, il en a marre (un pilote de ce niveau ne sait pas ce qu’est le blues) et que ça ne le fait pas marrer alors que justement son seul carburant en MotoGP est le plaisir, ça me remplit de joie

Jean Louis BERNARDELLI