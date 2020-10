DARIO FRANCHITTI REJOINT LE PROJET DE SUPERCAR DE L’INGÉNIEUR GORDON MURRAY

Dario Franchitti jouera un rôle clé dans le développement de la toute nouvelle Supercar T.50 et la T.50 axée sur la course, car Dario sera un porte-parole important et essentiel de la société Gordon Murray Automotive.

Gordon Murray l’ancien génial créateur de la superbe McLaren F1, récidive puisqu’il dévoile sa digne héritière, de sa création la T. 50

Rappelons que le Sud-Africain, fut aussi très impliqué dans la compétition automobile, en F1, d’abord chez Brabham, puis ensuite chez McLaren, à l’époque de Ron Dennis.

Gordon Murray Automotive s’appuiera donc fortement sur l’expérience en course de Dario Franchitti pour aider à la mise en place d’événements organisés sur piste pour les éventuels clients de cette T.50 et à la mise en place d’une série de courses potentielle pour les Supercars

Légende de la course aux USA, l’Écossais, commentateur sur les chaines TV pour le sport automobile et ancien triple vainqueur de l’Indy 500, les célèbres 500 miles à Indianapolis, Dario Franchitti, s’est en effet associé à Gordon Murray Automotive pour jouer un rôle important dans le développement de sa Supercar T.50.

Dans ce poste nouvellement créé, Dario jouera un rôle clé dans le travail de développement de la Supercar T.50 récemment révélée et de la version piste T.50 axée sur la course.

L’ingénieur Gordon Murray, indique:

« Je suis un ami et un admirateur de Dario depuis de nombreuses années et je suis ravi qu’il ait rejoint la famille Gordon Murray Group. Son rôle nous aidera à perfectionner et developper la T.50 en tant que Supercar la plus centrée sur le conducteur jamais construite. Ses compétences de pilote n’ont pas besoin d’être présentées, mais son appréciation bien connue des voitures de route est rare pour un pilote de course d’après mon expérience. »

Et poursuit :

« Sa relation avec notre entreprise ira bien plus loin. Dario nous aidera à établir pleinement la marque Gordon Murray, avec une contribution et une implication dans toutes les décisions futures concernant les futurs produits. Nous mettrons également à profit ses talents de présentateur télévisé en produisant des vidéos qui permettront à chacun de suivre le développement et la production du T.50 et des T.50 axés sur la course. »

De son coté, Dario Franchitti ajoute:

« En tant que passionné de belles voitures de route, c’est passionnant de participer au développement de la T.50. Ce sera une voiture incroyable. Une sacrée Supercar conçue et fabriquée sans compromis. C’est aussi un rêve devenu réalité de travailler avec Gordon Murray et d’apprendre de lui, une personne pour laquelle j’ai toujours eu la plus grande admiration, à la fois en tant qu’ingénieur et en tant qu’ami. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Gordon et sa brillante équipe. »

Rappelons que la T.50 a été dévoilée en août dernier et que les premières livraisons aux clients commenceront début 2022.

La T.50 est produite en série limitée à 100 exemplaires pour la route et 25 exemplaires pour la piste. Elle est vendue au tarif de 2,36 million de livres hors-taxe.

Ne pesant que 986 kg, ce sublime bolide est propulsé par un V12 de 3,9 litres développé sur mesure par Cosworth, le moteur de voiture de route atmosphérique le plus léger et le plus rapide au monde.

Cette T.50 se trouve en concurrente avec les Aston Martin Valkyrie, McLaren Senna, Brabham BT62R ou encore Mercedes-AMG Project One, des Supercars déjà homologuées pour la route

John ROWBERG

Photos : CONSTRUCTEUR