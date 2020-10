A NOUVEAU VAINQUEUR A ZOLDER, RAST SE RAPPROCHE D’UN 3éme TITRE EN DTM…

Auteur d’un doublé ce week-end sur le circuit Limbourgeois de Zolder, le double Champion en titre, l’Allemand René Rast se rapproche de la 1ére place du Championnat DTM 2020, synonyme de son troisième sacre !

En effet, il n’est plus séparé que de dix petit points du leader actuel, le Suisse Nico Müller qui totalise 259 points contre 249 au pilote de l’équipe Audi ABT, seulement 9éme ce dimanche et qui lache du coup de bons gros précieux points…

Et ce alors qu’il ne reste plus que deux courses de deux manches, Zolder de nouveau dans huit jours et Hockenheim le 8 novembre !

Pour cette deuxième épreuve du meeting de Zolder, René Rast triomphe et l’emporte en précédant Mike ‘Rocky’ Rockenfeller et son Audi du Team Phoenix, qui finit second à 5″433 et l’Autrichien Lucas Auer, 1er des pilotes BMW avec la voiture du RMR et classé 3éme à 22″272

Top 5 pour un autre Allemand Timo Glock lui aussi au volant d’une BMW de l’équipe RMG, qui termine au quatrième rang à 31″603 et pour Fabio Scherer avec l’une des Audi de la formation Belge WRT de Vincent Vosse, cinquième à 32″018

Peter SOWL

Photo : DTM – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA 2éme COURSE DU DTM A ZOLDER

1 – René Rast (Audi) Rosberg, les 41 tours, en 59’46″849

2 – Mike Rockenfeller (Audi) Phoenix à 5″433

3 – Lucas Auer (BMW) RMR à 22″272

4 – Timo Glock (BMW) RMG à 31″603

5 – Fabio Scherer (Audi) WRT à 32″018

6 – Harrison Newey (Audi) WRT à 33″787

7 – Ferdinand Habsburg (Audi) WRT à 34″304

8 – Marco Wittmann (BMW) RMG à 40″627

9 – Nico Müller (Audi) Abt à 41″182

10 – Sheldon van der Linde (BMW) RBM à 54″280

11 – Jonathan Aberdein (BMW) RMR à 1’07″911

12 – Robert Kubica (BMW) ART GP à 1’19″380

13 – Loic Duval (Audi) Phoenix à 1 tour

14 – Philipp Eng (BMW) RBM à 1 tour

15 – Jamie Green (Audi) Rosberg à 1 tour

MEILLEUR TOUR: Marco Wittmann, en 1’20″263

ABANDON

11° tour : Robin Frijns

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DU DTM 2020

1.Muller : 259 points – 2.Rast : 249 – 3.Frijns : 243 – 4.Rockenfeller : 109 – 5.Glock : 102 – 6.van der Linde : 99 – 7.Wittmann : 90 – 8.Duval : 88 – 9.Green : 53 – 10.Auer : 51