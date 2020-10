SORDO SOLIDE LEADER AU RALLYE DE SARDAIGNE DEVANT OGIER ET NEUVILLE

Pilote le plus rapide avec sa Toyota Yaris WRC, ce samedi 10 octobre avec quatre scratchs temps en six spéciales disputées, le Français Sébastien Ogier remonte à la seconde place du classement général provisoire detriére l’Espagnol Dani Sordo, solide leader au volant de l’une des Hyundai i20 WRC

Et ce soir avant l’ultime journée ce dimanche, le BelgeThierry Neuville autre pilote Hyunqai occupe la 3éme place, avec 1seconde5 de retard sur le sextuple champion du monde au terme de cette deuxième journée.

Le Top 5 étant complété par le leader du Championnat WRC, Elfyn Evans, quatrième avec sa Hyundai i20 WRC à 58″4 et par la Ford Fiesta M-Sport WRC du Finlandais Teemu Suninen qui pointe à 1’06″9

Le Champion du monde en titre, l’Estonien Ott Tanak, au volant de la 3éme Hyundai i20 WRC, pointant lui au sixième rang à 2’25″3, devant le jeune Français Pierre-Yves Loubet.

Questionné Dani Sordo, indiquait :

Honnêtement je me sens plutôt bien. Thierry et Seb ont fait de très bons chronos alors que je devais gérer un peu mes pneumatiques pour les deuxièmes boucles. Globalement, la journée a été très bonne. »

Avant de lâcher:

« Bien sûr, je sais que Seb veut avoir cette première place, mais également Thierry. Ce sont des champions et on sait de quoi ils sont capables. On doit continuer à attaquer demain avec quatre spéciales à disputer, qui sont compliquées comme chaque année. On va essayer d’attaquer et de garder cette position jusqu’à l’arrivée. »

Seb Ogier confiait, lui:

« Je suis plutôt content de ma journée, mais ce n’est pas parfait. Nous avons gagné quatre spéciales sur six aujourd’hui, ce qui est bien, mais malheureusement, les deux autres n’ont pas été très bonnes pour nous et cela nous a coûté du temps. La première fois était de ma faute après avoir été trop prudent, et la deuxième fois, c’était avec un calage. Globalement, cela reste une journée positive et jusqu’ici tout va bien. »

Et il précisait :

« Nous allons nous battre pour terminer à la deuxième place en mettant de la pression jusqu’au bout. Dani est loin, enfin pas si loin. Les spéciales sont compliquées demain et nous pouvons mettre de la pression, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. La bagarre est en cours, on va continuer à faire de notre mieux et Dani n’est pas toujours à l’aise avec la pression donc on va lui en mettre autant que possible…Il est tellement loin qu’il faut bien trouver quelque chose. »

Gianpietro CERVONIA

Photos : TEAMS

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE

1 – Sordo/Del Barrio (Hyundai i20 WRC) en 2h14’35″5

2 – Ogier/Ingrassia (Toyota Yaris WRC) à 27″4

3 – Neuville/Gilsoul (Hyundai i20 WRC) à 28″9

4 – Evans/Martin (Hyundai i20 WRC) à 58″4

5 – Suninen/Lehtinen (Ford Fiesta WRC) à 1’06″9

6 – Tanak/Jarveoja (Hyundai i20 WRC) à 2’25″3

7 – Loubet/Landais (Hyundai i20 WRC) à 3’37″0

8 – Huttunen/Lukka (Hyundai i20 R5) à 6’58″7

9 – Kajetanowicz/Szczepaniak (Skoda Fabia Rally2 Evo) à 7’09″2

10 – Tidemand/Barth (Skoda Fabia Rally2 Evo) à 7’48″1