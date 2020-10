LE RECORD DE MICHAEL ? ‘ IL VA ME FALLOIR DU TEMPS POUR RÉALISER…’

IL L’A FAIT…

En remportant sur le circuit du Nürburgring, au volant de l’intouchable Mercedes, ce dimanche 11 octobre 2020, le Grand Prix de l’Eifel, sa 91éme victoire en Formule 1, le Britannique Lewis Hamilton, a rejoint l’inoubliable et légendaire Michael Schumacher.

Succès obtenu en… Allemagne, le pays natal de… l’INOUBLIABLE Schumi !

Et occupant une solide avance au classement général provisoire du Championnat du monde 2020, il va avant la fin de l’actuelle saison 2020, également le rejoindre au nombre de titres décrochés, avec SEPT titres !

En cette année 2020, le Britannique s’était déjà offert huit pole positions et six succès en onze courses cette saison! Ce dimanche, le pilote Mercedes remporte sa septième victoire de la saison 2020, série en cours avec, outre ce GP de l’Eifel, des succès aux GP de Styrie, de Hongrie, de Grande Bretagne, d’Espagne, de Belgique et de Toscane.

« Qu’avez-vous ressenti en égalant le record des 91 victoires en Grand Prix de Michael Schumacher ?

« Pour être honnête, je n’y ai pas pensé en franchissant l’arrivée mais quand j’ai aperçu un panneau lumineux – 91 – à l’entrée de la voie des stands, j’ai réalisé. C’est un incroyable honneur et cela va me demander, je pense, un peu de temps pour réaliser. La domination de Michael a duré si longtemps que personne n’ imaginait, et moi encore moins, s’approcher un jour des records de Michael… Je me suis dit : « Oh ! mon Dieu ! » Et puis Mick, le fils de Michael, est venu m’offrir ce casque au nom de toute sa famille… C’est un super fils, bien élevé. Quand on est petit et qu’on regarde quelqu’un à la télévision, on a tendance à idolâtrer cette personne, ce qu’il faisait GP après GP, année après année… Je me souviens que sur un jeu Grand Prix 2, je sélectionnais systématiquement Michael. Aux enfants qui me regardent aujourd’hui, ou à n’importe quel pilote, je peux faire passer ce message : il est possible de réaliser ses rêves, car je l’ai fait. »

Quand vous analysez votre carrière, comment la jugez-vous ?

« Tout ce que j’ai obtenu, je le dois à Mercedes et également à l’équipe McLaren qui a pris sous sa protection un petit garçon noir de 13 ans. Puis quand je suis arrivé en F1 en 2007, il y avait cette image du palmarès d’Ayrton (Senna) qui paraissait accessible. Mais Michael ! C’était tellement géant comme palmarès ! Grâce à Mercedes depuis 2013, on a pu incroyablement obtenir un à un tous ces records et j’espère qu’il y en aura d’autres encore. En fait, je pense aussi à tous ces gens qui m’ont accompagné tout au long de ma carriére. Evidemment, le nombre de 91 semble énorme mais c’est comme un éclair, de mes débuts en F1 jusqu’à ce jour et c’est ce qui compte vraiment. Et notamment ce jour, sur le podium du Nürburgring, le représentant de Mercedes qui m’a accompagné pour recevoir le trophée des constructeurs, est qui me suit depuis l’époque McLaren et m’a suivi chez Mercedes. Il a vécu chacune de mes 91 victoires. Je ne prends pas ce résultat d’aujourd’hui comme un soulagement mais plutôt un accomplissement grâce à des équipes qui ont fourni et continuent de fournir, course après course, d’incroyables efforts. »

Que représente pour vous Michael Schumacher ?

« Michael ? Une légende, une icône de notre sport qui travaillait sans relâche, qui poussait tout le temps. Il a été un pionnier de la préparation physique également, tout le temps en forme tout au long de l’année. 91 victoires, c’est un chiffre impressionnant mais je crois qu’il démontre surtout, de la première à la quatre-vingt-onzième, que Cela représente un sacré boulot et d’énormes sacrifices. »

Le cadeau de la famille Schumacher, un casque de Michael que vous a remis son fils Mick après l’arrivée, semble vous avoir ému ?

« Je me sens humble et sacrément honoré de recevoir un de ses casques. En fait, j’en possédais déjà, que Michael m’avait lui-même offert. Quand je l’ai remplacé chez Mercedes, nous les avions échangés. Je crois que c’est le signe le plus fort qui puisse exister entre deux sportifs d’un même sport, échanger nos casques comme on échange deux maillots au terme d’un match de sport d’équipe. C’était très émouvant. Maintenant, j’aurais deux casques de Michael chez moi qui représenteront chacun beaucoup. »

Quel a été le moment le plus difficile dans votre carrière ?

« Comme pour tous, il n’y a pas que des périodes simples dans la vie. Peut-être que ma décision de quitter McLaren pour Mercedes a été un choix compliqué. Tout le monde pensait que c’était une idiotie de le faire car à l’époque, Mercedes n’avait pas autant de bons résultats que McLaren. Mais moi, je savais que c’était la bonne décision. Même si ce fut une décision terrible d’abandonner McLaren car je suis une personne loyale et McLaren finançait ma carrière depuis l’âge de 13 ans, et mes débuts en karting. »

Selon vous quelle est la plus belle de vos 91 victoires ?

« Waouh… Je pense que la toute 1ére reste la toute première le 10 juin 2007 au GP du Canada à Montréal. Je me souviendrai toute ma vie de la première marche de ce premier podium, j’avais réalisé mon rêve. Je revois mon père, en bas. Avec ma mère et ma belle-mère, ils ont tellement fait pour que j’en sois là. »

Qu’ajouter ?

Que Lewis ne va surement pas en rester là… Et qu’au cours des futurs Grands Prix, d’abord ces prochaines semaines, puis ensuite au cours des années à venir, Lewis Hamilton, va pulvériser tous, TOUS les records en Formule1.

Car il au sommet de son art et visiblement loin, trés loin de songer à la retraite sportive…

Peter SOWL

Photos : Bernard BAKALIAN – Manfred GIET – PIRELLI – TEAMS

