ANDALUCÍA RALLY 2020 : BENAVIDES EN MOTO ET AL ATTIYAH EN AUTO, VAINQUEURS

Rapide sur les pistes d’Andalousie et précis en navigation, en moto, Kevin Benavides, le pilote Argentin de l‘équipe Monster Energy Honda Rally, remporte la première édition de l’Andalucía Rally.

Deuxième logiquement à 7’42 secondes, le Français Adrien Van Beveren du Monster Energy Yamaha Rally, signe un retour en force rassurant après son accident au dernier Dakar.

Quelques secondes seulement derrière lui, à 7’54 du gagnant, Lorenzo Santolino du Sherco TVS Rally Factory, réalise la plus belle performance de sa carrière en montant sur le podium.

En auto, le favori le Qatari Nasser Al Attiyah du Toyota Gazoo Racing, s’impose à l’issue d’une course à rebondissements.

Carlos Sainz, qui pilote la Mini X-Raid JCW, surpris lui-même par sa performance, se place à la deuxième position au volant de son buggy deux roues motrices à 3’14.

Yazeed Al Rajhi d’Overdrive, lâché hier par une réussite jusque-là insolente, achève les quatre étapes avec 10’31 de retard sur le vainqueur.

Aux commandes du général depuis la première étape de l’Andalucía Rally 2020, Kevin Benavides au guidon de sa Honda Rally, s’est finalement imposé cette semaine comme l’homme en forme du moment. A l’aube du Dakar, il aborde ce grand rendez-vous avec un capital confiance que tous venaient chercher en Espagne à trois mois du départ en Arabie Saoudite :

« Même si nous n’avons pas pu participer à beaucoup de courses depuis janvier, je me suis entraîné dur et j’en ai aussi profité pour travailler avec un préparateur mental afin d’optimiser mes performances en course. Je vis proche de Salta où les pistes sont assez proches de celles que nous avons rencontrées ici en Andalousie, cela m’a forcément bien aidé. Je n’avais pas vraiment de stratégie, si ce n’est de prendre chaque journée l’une après l’autre.»

Si Kevin Benavides est parti ce samedi matin avec une marge d’avance relativement confortable sur ses poursuivants, Adrien Van Beveren, le pilote Yamaha, en bagarre pour le podium avec Lorenzo Santolino de l’équipe Sherco TVS Rally Factory, ne pouvait pas en dire autant.

Au départ ce matin, le Français ne comptait que 47 secondes d’avance au général sur « Santo » qui le devançait de… trois petites secondes au dernier pointage avant l’arrivée.

Attendant que son poursuivant en finisse lui aussi, VBA, à chaud, relativisait déjà son résultat :

« Ma place finale a moins d’importance à mes yeux que la course que j’ai réalisée. Pour la première fois de ma carrière, après mon accident au Dakar en début d’année, je me suis demandé si je ne devais pas y mettre un terme. J’ai bien réfléchi et j’ai pris la décision de continuer. Un choix purement personnel, dicté par une envie profonde. Non pas que je ne me sentais pas redevable de mon équipe et de mes partenaires, mais c’était une décision importante que je devais prendre seul. Revenir ici et me prouver que j’étais toujours capable d’être au meilleur niveau est une première victoire personnelle. Je tiens à remercier David Castera et son équipe pour avoir rendu cela possible. »

Arrivé finalement avec 34 secondes de retard sur VBA, Lorenzo Santolino, signe son premier podium international :

« Je suis très content de cette troisième place. Peut-être que le fait de rouler sur le sol espagnol m’a aidé, mais quoiqu’il en soit, ce résultat est bon pour ma confiance avant le départ au Dakar. L’équipe a travaillé dur pour développer la moto et je me suis senti vraiment bien dessus, je tiens à les remercier. »

Loin du podium final, il ne faut pas occulter l’excellente entrée en matière de l’Australien Daniel Sanders du Red Bull KTM Factory Rally.

En signant d’entrée le temps scratch dans la Super Special, ex æquo avec Toby Price son partenaire chez Red Bull KTM Factory Rally, l’Aussie a confirmé aujourd’hui qu’il avait la vitesse et déjà appris les ficelles de la navigation

‘Chucky’ remporte la dernière étape devant son compatriote pour … sept secondes, son premier succès en rallye-raid.

L’autre confirmation est celle du nouveau pilote Monster Energy Yamaha Rally, Ross Branch. Le Bostwanais a remporté la deuxième spéciale du rallye et se battait en tête du général avant de connaître hier un problème d’alimentation d’essence. « Kalahari Ferrari », même en bleu, à la vitesse pour réaliser de belles choses.

En Rally 2, le général revient au colosse de l’Ile de Man David Knight du HT Rally devant le freestyleur Tchèque Libor Podmol et le spécialiste des courses de sable en France, Camille Chapelière de l’équipe KTM Baines Motos. ‘Knighter’ conclut sa première expérience ainsi :

« Le but ici était de terminer la course pour obtenir mon sésame pour participer au Dakar 2021. Mission accomplie. Remporter la catégorie est un bonus. Après avoir participé à ce rallye, je regarde le Dakar avec encore plus d’intérêt qu’avant. C’est une discipline vraiment intéressante où tu apprends chaque jour un peu plus. Aujourd’hui par exemple, dans la seconde partie de la spéciale, j’ai un peu baissé le rythme pour me concentrer au maximum sur la navigation et ne pas prendre de pénalités. Mon pilotage s’est avéré bien meilleur. Mais c’est sûr que si je vais au Dakar, ce sera un apprentissage encore plus impressionnant. »

Au challenge ‘Road to Dakar’, c’est l’Espagnol Tosha Schareina Marzal qui remporte son engagement pour le Dakar 2021. David Knight, trop capé, ne pouvant y prétendre. Tosha sur sa Husqvarna 450 FE double la mise en remportant aussi la catégorie Enduro Cup où il devance le Français Matthieu Doveze sur KTM et un autre Espagnol Ruben Saldaña Goñi, lui aussi sur une 450 HVA.

Chez les quads, le général est remporté par le Français, Jérôme Connart devant son compatriote Alexandre Giroud, et le Polonais Kamil Wisniewski, tous sur Yamaha.

En auto, on l’a dit, Nasser Al Attiyah était avant tout venu pour que son fidèle co-pilote, le Français Matthieu Baumel se familiarise avec le tout nouveau road book électronique.

Mais en compétiteur invétéré, il n’a pas pu résister à l’appel de la victoire. Mission accomplie avec l’enthousiasme qui le caractérise. Le Qatari ajoute la première édition de l’Andalucía Rally à son palmarès déjà bien fourni :

« Je suis si content de gagner ici. Merci à Toyota Gazoo Racing, merci à Overdrive, la course a été incroyable pour nous. Et cela n’a pas été facile car tout le monde était ici pour gagner et être prêt pour le Dakar. Merci à l’organisation ODC Events de nous avoir réuni et à l’Andalousie de nous avoir accueilli. Les paysages étaient fabuleux. »

Si Nasser Al Attiyah a cru en la victoire, Carlos Sainz de ses propres aveux, ne se faisait pas beaucoup d’illusions quant à la compétitivité de son buggy deux roues motrices ici en Andalousie. Mais il se devait de poursuivre le développement en vue du prochain Dakar dont il est le vainqueur sortant:

« C’était une bonne décision de venir ici avec la Mini deux roues motrices pour engranger des kilomètres. Je suis content de notre résultat. Si vous m’aviez demandé avant la course si j’avais des chances de terminer deuxième ici avec cette voiture, je vous aurais répondu que cela aurait été très difficile. Etant donné le délai que les organisateurs ont eu pour créer cette course, on peut dire que c’est un succès et je les félicite d’avoir relevé ce défi. »

Même s’il ne cachait pas sa déception d’avoir été écarté de la victoire hier après avoir écopé de 10 minutes de pénalités, Yazeed Al Rajhi se félicitait du rythme qu’il avait imprimé durant toute la course. Une satisfaction doublée par le réconfort d’avoir retrouvé son co-pilote Dirk Von Zitzewitz :

« Je suis très content. Nous avons vraiment aimé cette course et Dirk a fait un super travail. Ce n’était vraiment pas facile de piloter ici, mais nous avons réussi à atteindre notre objectif qui était d’imprimer un bon rythme. Maintenant, nous allons nous entraîner pour être prêt pour janvier. »

En T2, la catégorie des véhicules de série, Akira Miura au volant de son Land Cruiser Toyota AutoBody, remporte le rallye devant son coéquipier Roland Basso et Cristina Giampaoli avec leur 4WD Jaton Racing.

En T3, le général reste entre les mains de Mitch Guthrie du Red Bull Off-Road Junior Team devant son coéquipier Kevin Hansen et le pilote du Zephyr PH Sport Jean-Luc Pisson-Ceccaldi.

Enfin en SSV, Aron Domzala et son Monster Energy Can Am, remportent le T4 et s’impose devant son coéquipier Gerard Farrés et Rui Carneiro du MMP Can Am T4.

Troisième, le Portugais remporte aussi le challenge Road to Dakar. A l’arrivée, le vainqueur Polonais déclare :

« Nous étions très nerveux sur la fin de cette étape finale. Nous avions une belle avance et je sentais que nous avions la victoire à notre portée. En deux ans et demi avec mon co-pilote Maciej, nous avons réalisé de bons résultats, mais là c’est notre première victoire ensemble et elle a une saveur particulière. C’est aussi la première avec l’équipe Monster Energy Can Am, une association qui nous réussit. »

Alfredo SORIA

Photos : TEAMS et ASO