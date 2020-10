A MONZA EN ELMS, NOUVEAU SUCCÈS UNITED AVEC L’ORECA LMP2 D’ALBUQUERQUE-HANSON

Imbattables cette saison en Championnat d’Europe d’endurance de l’ELMS, en qualification comme en course, la paire Hanson et Albuquerque et le Team United Autosport, à nouveau victorieux ce dimanche à Monza, sont titrés avec panache !

Au volant de leur ORECA-Gibson, la N°22 de United Autosports, Phil Hanson passe une fois de plus, une fois encore sous le drapeau à damier du vainqueur aux 4 Heures de Monza, assurant les titres des pilotes et des équipes pour lui-même, son coéquipier Filipe Albuquerque et l’écurie Britannique.

Le départ des 4 Heures de Monza est donné avec le plateau LMP2 au complet, après que l’équipe Inter Europol Competition ait reçu un nouveau châssis en remplacement de celui détruit en début de semaine, et une nuit blanche des mécaniciens. La Ligier n°34 a ainsi pu prendre sa place sur la grille de départ LMP2, avec à son volant, René Binder.

La pluie tombée pendant la nuit et les températures plus fraîches ont rendu le revêtement du circuit un peu piégeux, et les équipes ont dû choisir soit des pneus lisses, soit des intermédiaires.

Phil Hanson emmène le peloton dans le premier virage, alors que l’Aurus N°26 de Roman Rusinov du G-Drive Racing perd dans le 1er virage, le bénéfice de sa qualification en première ligne. Le Russe est heurté par l’ORECA N°39 du Graff et se retrouve à cheval sur un vibreur, les roues arrière tournant dans le vide.

Hanson prend lui aussi les vibreurs et sort large dans le gravier dans la deuxième portion de la chicane. Il parvient néanmoins fort heureusement à garder le contrôle de la voiture et à franchir le bac à gravier, mais dégringole du coup en 13éme position au premier passage !

Compte tenu de la position dangereuse de l’Aurus N°26, le Safety Car est envoyé en piste. L’ORECA N°30 de Jonathan Hirschi de l’écurie Duqueine Team est alors en tête devant Nicolas Jamin qui roule au volant de l’ORECA N°31 du Panis Racing.

Alors que le Safety Car s’apprête à libérer les concurrents, Jamin percute l’arrière de l’ORECA de tête, abîmant ses phares avant. A la relance, le pilote Français doit s’arrêter au stand à la fin du tour pour réparer.

Anders Fjordbach et son ORECA N°20 du High Class Racing fait une remontée rapide aux avant-postes depuis la 14éme position. Au sixième passage, il passe la seconde ORECA du United Autosports, la N°32 de Will Owen pour le gain de la troisième place et engage la lutte avec l’ORECA N°37 d’Antonin Borga du Cool Racing pour la deuxième position, qu’il finit par s’adjuger.

Fjordbach revient alors sur le leader Hirschi, poussant le pilote Suisse dans ses derniers retranchements. A la fin du septième tour, l’ORECA N°30 sort large à l’entrée de la Parabolique et chute en cinquième position, tandis que la voiture de High Class Racing récupére la tête.

L’ORECA N°24 de Henning Enqvist de l’écurie Algarve Pro Racing, progresse également dans la hiérarchie, doublant Owen pour la deuxième place. Alexandre Cougnaud et son ORECA N°39 du Graff remontent en troisième position mais le Suisse doit observer un drive-through – passage obligatoire par la voie des stands à vitesse réduite – après avoir été jugé par les commissaires sportifs, responsable de l’accrochage du premier virage avec l’Aurus de G-Drive Racing !

Un autre incident au virage 9 entre l’une des Ferrari du Team Iron Lynx, la N°60 et la Ligier LMP2 N°3 d’United Autosports, provoque la première neutralisation Full Course Yellow de la course.

Le leader Anders Fjordbach s’arrête au stand et reprend la piste avec une avance de vingt-et-une secondes sur Henning Enqvist lorsque la course est relancée.

Un peu plus loin dans le peloton, l’ORECA N°50 de la jeune Allemande Sophia Flörsch du Richard Mille Racing Team est à la lutte avec l’ORECA N°37. Après 90 minutes de course, la ‘miraculée’ du GP de Macao 2018, réussit sa manœuvre pour le gain de la sixième place. Auteur d’une progression régulière, Phil Hanson, lui, est troisième avant son arrêt au stand.

Un deuxième Full Course Yellow est instauré lorsque la Duqueine N°7 du Nielsen Racing se retrouve dans une position dangereuse au virage 5.

A la relance, l’ORECA de High Class Racing est toujours en tête aux mains de Dennis Andersen mais le Danois voit revenir sur lui l’ORECA N°22 de United Autosports, maintenant pilotée par le toujours aussi rapide Filipe Albuquerque.

Pendant la demi-heure qui suit, le Portugais réduit l’écart de 31 à … 8 secondes avant la nouvelle salve d’arrêts au stand.

Mais l’arrêt chez United Autosports est bien plus rapide que celui de High Class Racing et c’est en tant que leader de la course qu’Albuquerque reprend la piste.

Après un nouveau Full Course Yellow pour évacuer des débris, l’ORECA N°22 est en tête avec 11 secondes d’avance sur la seconde voiture de l’écurie Britannique , la N°32, désormais pilotée par Job van Uitert, suivi en troisième position par Anders Fjordbach.

Hanson reprend le volant de l’ORECA N°22 alors qu’il reste soixante-dix minutes de course et, après un dernier arrêt, rallie la ligne d’arrivée pour la troisième victoire de la saison de cette ORECA N°22 de United Autosports et naturellement de son sacré tandem Albuquerque-Hanson

Alex Brundle offre même à United Autosports un doublé, ramenant l’écart à trois petites secondes sous le drapeau à damier, et avec cinquante-deux secondes d’avance sur l’ORECA N°27 de l’équipe US d’Elton Julian , DragonSpeed, qui s’adjuge la troisième marche du podium.

Malheureusement, à la suite des vérifications techniques d’après course, DragonSpeed a été disqualifiée pour non-respect du règlement technique, la hauteur du diffuseur de l’Oreca 07 a été mesurée à 206mm …au lieu des 200mm réglementaires !

L’Oreca N°20 d’High Class Racing est donc promue troisième.

Filipe Albuquerque et Phil Hanson ajoutent le titre ELMS aux Trophées LMP2 du mondial WEC et à la victoire aux 24 Heures du Mans remportés le mois dernier.

C’est la première fois qu’une écurie réussit un tel triplé sur une seule et même saison !

Respect …

En LMP3, succès pour l’équipage Smiechowski-Binder-Isaakyan avec la Ligier JSP217-Gibson de l’équipe Polonaise InterEuropol. Et en GT, la victoire revient à l’une des Ferrari F488, celle de l’écurie Suisse du Kessel, avec le trio formé de Broniszewski-Pere-Cadei. A lire dans nos autres articles sur ces deux caégories!

Les 4 Heures de Portimão, qui auront lieu au Portugal le dimanche 1er novembre, constitueront la dernière couse European Le Mans Series 2020.

François LEROUX

Photos : Daniel DELIEN

LE CLASSEMENT FINAL DES 4 HEURES DE MONZA

1 – Hanson/Albuquerque (Oreca 07-Gibson) United Autosport – 135 tours

2 – Owen/Brundle/Van Utiert (Oreca 07-Gibson) United Autosport, à 3″057

3 – Hedman/Hanley/Milesi (Oreca 07-Gibson) – DragonSpeed, à 55″382 (Disqualifiée)

4 – Fjordbach/Andersen (Oreca 07-Gibson) Cool Racing, à 55″749

5 – Lapierre/Borga/Coigny (Oreca 07-Gibson) Cool Racing, à 56″249

6 – Canal/Jamin/Stevens (Oreca 07-Gibson) Panis Racing, à 1’16″462

7 – Lafargue/Minassian/Bradley (Oreca 07-Gibson) IDEC, à 1’29″410

8 – Gommendy/Hirschi/Tereschenko (Oreca 07-Gibson) Duqueine, à 1’36″349

9 – Enqvist/Lancaster/Maini (Oreca 07-Gibson) AlgarvePro, à 1 tour

10 – Allen/Laurent/Cougnaud (Oreca 07-Gibson) Graff, à 1 tour

11 – Calderon/Flörsch/Visser (Oreca 07-Gibson) RichardMille, à 1 tour

12 – Falb/Trummer/Aubry (Oreca 07-Gibson) AlgarvePro, à 1 tour

13 – Smiechowski/Binder/Isaakyan (Ligier JSP217-Gibson) InterEuropol, à 1 tour (1er LMP3)

14 – Dracone/Campana (Oreca 07-Gibson) BHK, à 3 tours

15 – Hippe/Lunardi (Ligier JS P320-Nissan) InterEuropol , à 10 tours

16 – Kari/Maulini/Baratto (Ligier JS P320-Nissan) Eurointernational, à 10 tours

17 – Boyd/Gamble/Wheldon (Ligier JS P320-Nissan) United Autosport, à 10 tours

18 – Garcia/Droux (Ligier JS P320-Nissan) Realteam, à 11 tours

19 – Capillaire/Robin/Robin (Ligier JS P320-Nissan) Graff, à 11 tours

20 – Hodes/Grist/Crews (Duqueine M30-Nissan) Nielsen, à 11 tours

21 – Hörr/Kirmann/Triller (Duqueine M30-Nissan) DKR, à 11 tours

22 – Broniszewski/Perel/Cadei (Ferrari 488) Kessel, à 11 tours (1er GT)

23 – Ried/Beretta/Picariello (Porsche 911) Proton, à 12 tours

24 – Gostner/Gatting/Frey (Ferrari 488) Iron Lynx, à 12 tours

25 – Cameron/Griffin/Scott (Ferrari 488) AF Corse à 12 tours

26 – Wells/Noble (Duqueine M30-Nissan) Nielsen, à 12 tours

27 – Fassbender/Laser/Lietz (Porsche 911) Proton, à 13 tours

28 – Jakobsen/Dayson/Grinbergas (Ligier JS P320-Nissan) RLR, à 13 tours

29 – Jeannette/Sales/Hutchison (Ferrari 488) JMW, à 13 tours

30 – Veglia/Cloet/Paillot (Ligier JS P320-Nissan) BHK, à 14 tours

31 – Tappy/Bentley/Mcguire (Ligier JS P320-Nissan) United Autosport, à 14 tours

32 – Trouillet/Sanjuan/Page (Duqueine M30-Nissan) Graff, à 36 tours

33 – Rusinov/Jensen/De Vries (Aurus 01-Gibson) Gdrive à 84 tours

34 – Schiavoni/Pianezzola/Piccini (Ferrari 488) Iron Lynx à 107 tours