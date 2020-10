VALTERRI BOTTAS SIGNE LA POLE DU 1er GP DE L’EIFEL AU NÜRBURGRING, DEVANT L’AUTRE MERCEDES D’HAMILTON…

Déjà devant ce samedi matin 10 octobre devant son équipier le leader du Championnat du monde de F1 2020, au terme de l’unique session des essais libres avec 1’26″225, les deux précédents vendredi ayant été annulées pour cause de brouillard intense, le Finlandais Valterri Valtteri Bottas confirme et signe ensuite ce samedi après-midi, le temps de référence avec 1’25″269, synonyme de pole.

Sa troisième pole cette saison, qui est aussi la quatorzième de sa carrière !

C’est donc lui qui s’élancera au commandement ce dimanche du GP de l’Eifel sur le circuit du Nürburgring avec à ses cotés, l’autre Mercedes de son coéquipier Lewis Hamilton, second avec 1’25″525.

Max Verstappen et sa Red Bull-Honda et Charles Leclerc au volant de la 1ére des Ferrari se partageront la seconde ligne, respectivement avec 1’25″562 et 1’26″035.

Son partenaire, l’ancien quadruple Champion du monde, Sébastian Vettel ne se qualifiant pas lui pour la Q3….

Suivent dans l’ordre, Alexander Albon et la Red Bull-Honda, Daniel Ricciardo et Esteban Ocon, les deux pilotes Renault, Lando Norris et la 1ére McLaren-Renault, Sergio Perez et la Racing Point-Mercedes et enfin Carlos Sainz Junior au volant de la seconde McLaren-Renault, complétant le Top 10, à l’issue de la Q3.

Sebastian Vettel et l’autre Ferrari et le Français Pierre Gasly avec l’Alpha Tauri-Honda, pointent aux 11éme et 12émes rangs et s’élanceront depuis la sixième ligne.

Ajoutons la seizième place de Romain Grosjean avec sa Haas-Ferrari et la vingtième et dernière de l’appelé de la dernière heure, l’Allemand Nico Hülkenberg qui remplace en dernière minute, le Canadien Lance Stroll, indisponible pour raisons de santé chez Racing Point-Mercedes.

Peter SOWL

Photos: TEAMS

LA GRILLE DE DÉPART

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’25″269 – Q3

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’25″525 – Q3

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’25″562 – Q3

4 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’26″035 – Q3

5 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 1’26″047 – Q3

6 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’26″223 – Q3

7 – Esteban Ocon (Renault) 1’26″242 – Q3

8 – Lando Norris (McLaren-Renault) 1’26″458 – Q3

9 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 1’26″704 – Q3

10 – Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault) 1’26″709 – Q3

11 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’26″738 – Q2

12 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’26″776 – Q2

13 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’26″848 – Q2

14 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’26″936 – Q2

15 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1’27″125 – Q2

16 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1’27″552 – Q1

17 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’27″564 – Q1

18 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’27″812 – Q1

19 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’27″817 – Q1

20 – Nico Hulkenberg (Racing Point-Mercedes) 1’28″021 – Q1