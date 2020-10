MOTOGP 2020 AU BUGATTI : POLE DE QUARTARARO ET JOUR D’ENFER

Bon, on a eu des tas de surprises cette année au Mans, de bonnes surprises, voire des miracles quand Marini a fait un high side démentiel vendredi et a quand même roulé la pole Moto2, puis ce matin, en FP3, Miller en a fait un aussi, un énorme vol, on a l’impression que ce mec est un bunker, il a roulé comme un dingue l’après midi.

Quant à Fabio Quartararo, il a fait le meilleur temps de toutes les séances de la journée, dans une forme éblouissante je l’ai regardé longtemps car la caméra le suivait assidument, il a des attitudes à la Marquez, en courbes, en réaccélération la roue en l’air au dessus des vibreurs, superbe.

Cette pole (la neuvième mine de rien) il a du y aller fort, il a toujours été dans les trois meilleurs temps, un moment les quatre Yamaha étaient même aux quatre meilleurs chronos et Morbidelli son vilain mauvais camarade a vainement, et de loin essayé de lui piquer la célébrité et termine loin.

Je ne vais pas dire que c’est bien fait, la haine de Morbidelli, quatrième roue du carrosse Yamaha en 2021, pas de team factory et pas de moto d’usine chez Petronas est compréhensible mais de là à dire publiquement qu’il n’aiderait jamais Fabio Quartararo dans sa chasse au titre, j’ai été choqué.

Les consignes d’équipe bannies un moment des sports mécaniques sont aujourd’hui monnaie courante, ce n’est pas de cette façon que Morbidelli va s’attirer les bonnes grâces de Yamaha…

Ce qui n’ôte rien à son talent bien sûr, pole et victoire cette année avec sa moto, c’est quasiment impensable.

Miller a été en bagarre tout le temps avec Quartararo jusque dans le dernier tour à coups de millièmes et juste avant les damiers, Fabio s’est laissé aller et lui colle deux dixièmes, ce n’est plus une pole c’est un triomphe !

Ce n’est pas la première pole française au mans, Zarco la décrochée il y a deux ans.

Mais s’il gagne demain, un Français gagnant le GP de France, on n’aura pas vu ça depuis Pierre Monneret en 1954 à Reims !

L’autre Français, Zarco finit neuf.

On pourrait imaginer que c’est décevant mais on sait que s’il n’y a pas de pépins devant, sa moto vaut au maximum huit (sauf en cas de pluie).

Donc neuf c’est pas mal, Ducati le sait bien qui le place en 2021 chez Pramac avec une vraie moto d’usine.

Petrucci trois (Ducati n’a jamais gagné le GP de France) mention spéciale pour Crutchlow dont le bras est une horreur, sa blessure due à une opération le fait horriblement souffrir, elle suppure, une horreur.

Dur au mal l’Angliche mais on sait ça quand on regarde les matches de rugby…

Vinales est cinq, à quatre dixièmes de Fabio, devant Dovizioso, Bagnaia et Pol Espargaro, Pol est juste devant Zarco alors que lui bénéficie d’une KTM d’usine magnifiquement mise au point par Pedrosa, cela donne une idée de la perf de Johann…

Rossi dix, Morbidelli onze (à une demi seconde de Fabio) Oliveira est douze, malgré deux chutes dans le week end et une explosion de moteur qui a farci la piste d’huile durant la FP4.

Important pour Quartararo, Mir a raté ses qualifs et partira quatorzième, une bonne occasion de lui reprendre quelques points au général, même si on sait que le pilote Suzuki va remonter comme un dingue, enfin à priori.

Il l’a toujours fait.

Voilà, aujourd’hui piste sèche à 26 degrés, tout le monde a roulé en double soft et il en sera de même pour le GP demain, où la température de piste devrait être encore plus fraîche.

Piero Taramasso a rassuré tout le monde, Michelin a apporté ce qu’il faut…

Résultats pole MotoGP Le Mans 2020

https://www.motogp.com/fr/Results+Statistics

En Moto2, le truc incroyable c’est que comme Miller, Marini a roulé mais diminué, il termine quand même six de ces qualifs et surtout devant son challenger Bastianini (déjà engagé l’an prochain chez Avintia/Ducati) qui partira trois places derrière lui, il y a 20 points entre les deux pilotes, risque de baston !

Et ce derrière Joe Roberts, qui a décroché sa première pole en Moto2 et le record de la piste en Moto2 (rien à voir avec Kenny Roberts). Lowes est deux, Gardner (le fils du champion du monde) est trois, reste à espérer que le Moto2 ne soit pas comme d’habitude une file indienne avec très peu d’attaques, ce qui est logique, ils ont tous le même moteur c’est une course de cadres…

Résultats pole MOTO2 Le Mans 2020

https://www.motogp.com/fr/Results+Statistics

En Moto3, le record de la piste de la cylindrée a aussi été battu, cette fois par Jaume Masia (Honda team Leopard) dont c’est aussi la première pole.

Très bonne opération pour Arenas (deuyxième temps) et McPhee (troisième) car Ogura, le leader au mondial est allé au tas pendant la qualif et partira derjo.

La tête au général se faisant sur peu de points (Ogura a trois points d’avance sur Arenas et vingt quatre sur Mc Phee, même si les positions sur la grille ne veulent pas dire grand chose en Moto3 où ce sera le combat de rues de bout en bout et en masse dense !

Pole Moto3 Le Mans 2020

https://www.motogp.com/fr/Results+Statistics/2020/CAT/Moto3/RAC/World+Standing

Alors demain ? On rêve et on attend un grand GP, les 5000 spectateurs admis seront ravis, comme il fera frisquet, ils devront bouger et faire autant de bruit que les 100 000 habituels…

Jean Louis BERNARDELLI