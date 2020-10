LES MONOPLACES ENFIN EN PISTE AU NÜRBURGRING. BOTTAS DEVANT COMME D’HABITUDE !

Enfin le soleil s’est levé ce samedi matin 10 octobre sur les monts de l’Eifel, au cœur desquelles se situe le circuit du Nürburgring, autorisant ainsi le bon déroulement des 60 minutes de la troisième séance des essais libres, devenue vue les circonstances l’épais brouillard qui avait empêché le bon déroulement des deux premières séances la veille vendredi, l’unique session, avant celle cet après-midi des qualifications !

Donc la seule et première du week-end de ce Grand Prix de l’Eifel, onzième manche du Championnat du monde de F1 2020

Mais si les monoplaces se sont bien enfin retrouvées sur la piste, les conditions restaient délicates et difficiles extrêmement fraîches…

Du coup, le défi pour les équipes et les pilotes était de garder les pneus le plus longtemps possible bien au chaud, compte tenu de la température extérieure de seulement 8 degrés, et de bien rester à l’écart des bordures de la poste encore bien mouillées, ce qui d’ailleurs a envoyé George Russell et Sebastian Vettel en tête à queue, tout comme Nicholas Latifi a également piégé dans le dernier virage.

Au terme de cette séance, les meilleurs temps ont été logiquement réalisés par les pilotes Mercedes avec Valtteri Bottas devançant en 1’26″225, Lewis Hamilton second à 0″136 en 1’26″361.

La belle et agréable surprise est venue de la Scuderia Ferrari qui place Charles Leclerc en troisième position avec un temps de 1’26 « 681, à 0″456 du temps de référence du Finlandais de Mercedes

Et l’autre pilote de Maranello, Sebastian Vettel pointe lui au cinquième rang en 1’27″038, à 0″813.

Entre les deux Ferrari, on trouve la Red Bull-Honda de Max Verstappen, seulement quatrième en 1’26″896, à 0″671 et aux prises avec l’avant de sa monoplace RB16.

Ensuite, Lando Norris et la 1ére des McLaren-Renault, se positionne au sixième rang avec 1’27″167, à 0″942 qui devance la seule et unique Racing Point-Mercedes en piste, celle du Mexicain Sergio Perez, septième avec 1’27″245, à 1″020. Et en parlant de l’équipe basée à Silverstone, précisons que le Canadien Lance Stroll est resté à l’hôtel parce qu’il était fiévreux et qu’il ne participera apparemment pas à ce Grand Prix de l’Eifel.

C’est la raison pour laquelle, bien que le Belge Stoffel Vandoorne soit physiquement présent dans le paddock du Nürburgring et pilote de réserve de la firme à l’étoile, il a été fait appel à la hâte, une fois de plus, comme à Silverstone, où il avait brillé, au pilote Allemand Nico Hülkenberg qui vient d’arriver au Nurburgring.

Suivent et qui complètent le top 10, huitième Daniel Ricciardo et sa Renault, Alexander Albon avec la seconde Red Bull-Honda et l’Alpha Tauri-Honda du Français Pierre Gasly, le vainqueur du GP d’Italie à Monza, classé dixième à 1″303.

Peter SOWL

Photos : F1-TEAMS-PIRELLI

LE CLASSEMENT DE LA 3éme SESSION DES ESSAIS LIBRES CE 10 OCTOBRE 2020

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’26″225 – 25 tours

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’26″361 – 27

3 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’26″681 – 25

4 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’26″896 – 24

5 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’27″038 – 25

6 – Lando Norris (McLaren-Renault) 1’27″167 – 29

7 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 1’27″245 – 25

8 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’27″392 – 23

9 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 1’27″449 – 23

10 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’27″528 – 28

11 – Esteban Ocon (Renault) 1’27″634 – 27

12 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’27″795 – 26

13 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) 1’27″924 – 29

14 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’27″956 – 25

15 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1’28″115 – 27

16 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1’28″293 – 27

17 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’28″343 – 30

18 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’28″370 – 25

19 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’28″941 – 26

20 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) Pas de temps – 0