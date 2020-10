GP DE FRANCE MOTO 2020 AU BUGATTI : VENDREDI POUR MILLER

Ce Grand Prix de France Moto, édition 2020 est vraiment étonnant…

D’abord, il a bien lieu alors qu’il était bien en sérieux danger, il a du public certes seulement 5000 fans, alors que bien des circuits n’ont pas eu ce privilège.

Et, enfin on a commencé ce vendredi de façon non conventionnelle..

D’abord, six ingénieurs du Team factory Yamaha sont bloqués par la sécurité COVID-19, en Andorre, c’est là qu’a été repéré un seul cas positif mais les cinq autres parmi lesquels Takahiro Sumi, le patron Japonais de l’équipe, ont été en contact avec lui et n’ont donc pas pu aller au Mans.

Yamaha nous informe, que d’une part le team a été modifié en conséquence mais surtout que les ingénieurs bloqués suivent les datas du GP comme s’ils étaient dans le stand, la connexion (quand ça marche !) cela a du bon.

Enfin, le matin, il faisait 16 degrés, la piste aussi à seize degrés et pour tout arranger il a plu !

Alors si comme prévu sur le mouillé délicat, Johann Zarco et les Ducati ont très bien marché, on a au final des résultats insensés, Bradley Smith (il est vrai qu’il est angliche) pilote essayeur d’Aprilia qui remplace Iannone a fait le meilleur temps de la 1ére session!

Idem en Moto2, résultats aléatoires le matin ‘Daniel et Garzo’ pratiquement inconnus, ont mené la boutique !

Seul le Moto3 a été logique avec dans l’ordre McPhee (il est écossais, la pluie c’est le bonheur chez eux), Migno et Arenas, là c’est du calibre.

L’après midi, la piste a commencé à sécher.

Une piste bien pourrie donc, Miller et Zarco adorent ça, Miller prend le meilleur temps et le garde, Zarco est quatre mais son tour rapide est annulé (on va les virer quand ces c… de marshalls ?) et se retrouve dix, certes qualifié pour Q2 mais tout juste car demain, il ne pleuvra pas et en FP3, pour récupérer une des dix premières places ça va barder !

Idem pour Mir d’ailleurs gros challenger de Fabio Quartararo pour le titre, qui termine neuvième au combiné, derrière ça va pousser car Quartararo lui est au delà du top 10.

Car si Vinales (deuxième temps) et Morbidelli (septième) sont en bonne position, Quartararo (11ème temps) et Rossi (douze) ont une bonne chance de récupérer le top ten qui envoie direct en Q2 pour rouler la pole mais il ne faudra pas rater le coche !

A noter une belle perf de Marquez junior, sixième temps, le garçon, doit aimer quand le grip est quasiment nul…

Tiens Morbidelli, un mec pour qui j’avais vraiment de la sympathie et même de l’admiration, a déclaré en conférence de presse que si Fabio Quartararo était en position de titrable en fin d’année il ne l’aiderait pas, ce n’est pas dit-il sa conception du MotoGP !

Alors que chez Suzuki, Rins a tout de suite dit que si Mir était bien placé il l’aiderait de toutes ses forces !

En réalité, comme me l’indique Gilles Gaignault, le sieur Morbidelli doit l’avoir en travers que Quartararo ait été retenu par Yamaha pour remplacer Vaentino Rossi qui deviendra du coup le partenaire de ce même Morbidelli chez Yamaha Petronas l’équipe satellite !

Morbidelli va entendre chanter Ramona dans le stand Petronas si en effet Quartararo est en position titrable, il fera évidemment la course d’équipe, aux ordres de ses employeurs mais vraiment ce qu’il a dit m’a débecté.

Bon, cet incident a donné l’occasion à Johann Zarco et à Fabio Quartararo de sortir de jolies vannes, les deux Français s’entendent comme larrons en foire !

On peut comprendre que Morbidelli ait mal pris le fait de rester deuxième gâchette chez Petronas en 2021 sans moto d’usine, mais là il a perdu ma sympathie…

Bon, il y a du très beau monde hors du top ten, Quartararo, Rossi, Oliveira, Rins, Bagnaia, Dovizioso (chute) Binder il ya quand même trois vainqueurs de GP en 2020 (plus Rossi, Rins et Dovizioso sur d’autres années !) hors du top ten autrement dit la FP3 de samedi matin va être extrêmement musclée !

Résultats combiné MotoGP vendredi Le mans 2020

En Moto2, même chose, les calibres sont restés un peu discrets (meilleur temps de Jake Dikson) mais le fait du jour est le high side épouvantable de Luca Marini à la courbe Dunlop.

Le leader du Moto2 s’est relevé, ce qui est à peine croyable mais il aurait une cheville abîmée.

Son frère, Valentino Rossi a violemment pris à partie les gens de chez Dunlop en leur demandant comment ils avaient pu fournir des gommes aussi violentes, la chute s’est produite sous la passerelle la plus célèbre au monde avec un énorme Dunlop marqué dessus, c’est clair, ça la fout mal.

Au combiné, Jake Dikson donc, devant Jorge Martin et Bezzecchi, troisième au général.

Il est clair que si Marini ne peut rouler, il n’a que 20 points d’avance sur Bastianini, qui, comme Martin, est engagé chez Ducati en 2021 (lui chez Avintia, Martin chez Pramac avec Zarco) le classement peut très vite évoluer, cela dit le Bastianini en question est quatorze, le dernier qualifié pour Q2 avec une séance supplémentaire demain matin en principe sur le sec, là encore ça va barder sévère !

Résultats combinés Moto2 2020 vendredi au Mans

En Moto3 enfin, on est plus logique, meilleur temps de Salac devant McPhee et Migno mais il y a là aussi du très beau monde au-delà du top 14 et ça va rouler l’enfer pour remettre les pendules à l’heure.

Résultats combinés Moto3 2020 Le Mans vendredi

Bref, une journée intéressante mais bien bousillée par la pluie et une fois de plus les décisions bizarres des marshalls ! Vivement samedi !

Jean Louis BERNARDELLI