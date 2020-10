ENTRETIEN AVEC SÉBASTIEN PORIER…LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FFM (FÉDÉRATION FRANÇAISE MOTOCYCLISTE)

Après trois excellents mandats de quatre ans, l’actuel brillant Président de la FFM (Fédération Française Motocycliste), l’ancien pilote Jacques Bolle, victorieux en Grand Prix lors de sa belle carriére, vient donc ce vendredi 9 octobre 2020 de passer la main et de laisser son poste, ayant lui-même fait voter au cours de sa Présidence, dans les statuts de cette FFM, l’impossibilité d’effectuer plus de trois mandats d’une durée de quatre ans!

SÉBASTIEN POIRIER ÉLU NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FFM (FÉDÉRATION FRANÇAISE MOTOCYCLISTE)

Jacques Bolle s’en va donc et c’est Sébastien Poirier qui lui succède, élu ce vendredi 9 octobre Président de la FFM. Un homme qui connait parfaitement bien et l’univers de la moto et la maison, ayant occupé au siège de la FFM, Avenue Parmentier à Paris, différentes fonctions depuis 1995 au sein de cette FFM qu’il connait donc parfaitement bien!

Comme il nous l’explique :

« J’ai effectivement débuté à la FFM en 1995, lorsque j’ai été embauché par l’ancien président, Jean-Pierre Mougin (jusqu’en 2008). Il m’a enrôlé comme premier juriste de la FFM car il s’agissait d’une création de poste. Ensuite, en 2001, je suis nommé directeur de sports et ce jusqu’en 2004. »

Originaire de la Mayenne, Sébastien Poirier va alors faire une infidélité à la FFM deux ans durant (2005- 2006) pour s’installer à Nantes, à la demande de ses enfants !

Là, il occupe le rôle de responsable du développement pour un promoteur immobilier en Loire Atlantique. Mais assez vite, il se rend compte que le monde de la moto lui manque… sa passion étant toujours bien présente!

Le destin va alors faire qu’une opportunité se représente en 2007 de revenir à la FFM !

Sébastien étant resté en excellents rapports avec Jacques Bolle, lequel succède en 2008 à Jean-Pierre Mougin comme Président de la FFM, il nous confie :

« Je suis alors nommé directeur général adjoint de Daniel Barthelemy. Et un an plus tard à son départ en 2009, je deviens DG.

Poste que Sébastien Poirier va occuper jusqu’en août 2020. En parallèle, il est directeur du circuit Carole depuis 2012, à ce titre, il a eu l’occasion d’organiser deux Supermoto des Nations en 2017 et 2019.

Et le nouveau patron de la moto en France, de nous indiquer encore:

« Je me suis mis en disponibilité début août afin de pouvoir me consacrer à ma campagne pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. »

Sébastien Poirier a donc été élu Président de la FFM ce 9 octobre 2020, lors de l’Assemble Générale de la Fédération qui s’est tenue dans les locaux Parisiens du CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français)

Un mot encore pour dire que le nouveau Président est âgé de 47 ans, étant né le 8 septembre 1973, à Château- Gontier en Mayenne.

C’est un motard au quotidien et qui nous confié :

« Je roule régulièrement, sans prétention et pour m’amuser sur le circuit Carole. »

Toute la rédaction d’AutoNewsinfo, qui a toujours et comme avec le Président Bolle, entretenu de très bons contacts avec Sébastien Poirier, souhaite bonne route au nouveau Président à la tête de cette Fédération dynamique qu’est la FFM et confiée a des hommes compétents qui connaissent eux, le monde de la moto et savent parfaitement de quoi ils parlent!

Gilles GAIGNAULT

Photos : FFM et AutoNewsInfo