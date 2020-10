AU NÜRBURGRING, VENDREDI SANS ESSAIS EN F1, POUR CAUSE DE BROUILLARD

Comme en matinée, la seconde session des essais libres de ce vendredi après midi 9 octobre 2020, a elle aussi été annulée

En effet et après deux reports de 30 minutes chacun, le directeur de course de la FIA Michael Masi, a annoncé que la voie des stands n’ouvrirait pas non plus…

Et pour la même cause …un épais brouillard qui continuait de planer sur le circuit du Nürburgring depuis ce matin et qui empêche l’hélicoptère médical de décoller.

Nürburgring où se dispute ce week end le GP de l’Eifel

Selon les spécialistes, il semble bien que les conditions météo devraient s’améliorer pour la journée de demain.

Autorisant enfin les pilotes de Formule 1 a rouler mais de ce fait avant la session des qualifications, ils ne participeront qu’à une seule des trois séances d’essais libres d’une heure pour régler leurs monoplaces.

Peter SOWL

Photos : TEAMS et F1