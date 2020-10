 NICOLAS DESCHAUX RÉÉLU PRÉSIDENT DE LA FFSA POUR 4 ANS…

A l’issue d’une campagne tempétueuse, Nicolas Deschaux a été réélu Président de la Fédération Française du Sport Automobile ce mercredi 7 octobre.

Les membres de l’Assemblée Générale de la Fédération Française du Sport Automobile, réunis au Comité National Olympique et Sportif Français situé à Paris, ont procédé à l’élection du Comité Directeur de la FFSA pour les quatre années à venir.

La liste menée par Nicolas Deschaux a obtenu 702 voix de l’Assemblée Générale sur un total de 702 voix présentes ou représentées soit 100 % des suffrages exprimés. Le commniqué de la FFSA indique que la seconde liste menée par Bernard Darniche, a obtenu 0 voix, alors que ce dernier avait pourtant annoncé la veille, le retrait de la liste « Nouvelle FFSA » pour dénoncer « l’illégitimité du vote de l’assemblée convoquée ce jour […] il apparaît que M. Deschaux, n’était licencié, ni à la date de la convocation, ni non plus à celle de l’assemblée générale du 29 juillet. », selon Bernard Darniche.

Comme le rapporte nos confrères d’Autonewsinfo, mais aussi du Parisien et du Canard Enchaîné, Nicolas Deschaux est visé par une plainte déposée à Paris début septembre, auprès du parquet national financier (PNF).

Elle émane de six ASA (Associations Sportives Automobiles) et six ASK (Associations Sportives de Karting), toutes affiliées à la FFSA.

Les plaignants dénoncent entre autres, le contrat qui a lié pendant une dizaine d’années (entre 2007 et 2016) la fédération de sport automobile avec le prédécesseur de Nicolas Deschaux, Jacques Régis, aujourd’hui âgé de 75 ans.

Il est question de possibles délits de favoritisme, de trafic d’influence, de détournement de fonds publics, de prise illégale d’intérêts et d’abus de confiance au préjudice de la FFSA et de ses membres. Les médias ayant publiés des preuves de virements d’importance dans le paradis fiscal qu’est l’Île Maurice, où réside le sieur Régis, tous de plus de 200.000 € annuel!!!

Gilles Gaignault, nous confiait qu’un lecteur sur l’équipe.fr a d’ailleurs écrit de mercredi soir:

« 100% c’est signe qu’il y a un gros problème dans la cabine … de Air Mauritius peut être… » faisant ainsi allusion au retour de l’ancien président Jacques régis qui vit dans le paradis fiscal de l’Ile Maurice, sur la liste deschaux!!!

Florian DEFET (Endurance24.fr)

Photo : Gilles VITRY