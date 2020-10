LES ADIEUX ÉMOUVANTS DU PRÉSIDENT DE LA FFM, JACQUES BOLLE

Quel contraste avec la FFSA (Fédération Française du Sport Automobile) !

En effet si à Paris, ce mercredi 7 octobre se déroulait au CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) dans une ambiance devenue ces derniers mois au fil des révélations et des scandales, nauséabonde, délétère et malsaine, l’élection ce même 7 octobre 2020, par ‘sa cour’ du Président de cette FFSA …réélu à 100% à la Bolchevique, bien que contesté par de nombreux licenciés opposants mais n’ayant pas voix au chapitre, au centre de la capitale, c’est dans une tout autre ambiance et sous plusieurs ‘ Standing Ovation’, que l’actuel Président de a FFM (Fédération Française Motocycliste) complètement ‘légitimé’ lui, au cours de ses douze années de présidence, trois mandats de quatre ans, a tenu son ultime conférence de presse, avant dans quarante-huit heures, également au siège du CNOSF, de céder son fauteuil, de tirer sa révérence et de faire ses adieux, ne se représentant pas à sa demande, estimant fort logiquement que trois mandats… c’était bon !

Le Président Jacques Bolle puisque c’est de lui qu’il s’agit, a donc tenu ce mercredi 7 octobre au siège de l’ACF (Automobile Club de France) une ultime conférence de presse, de fin de mandat.

L’occasion pour ce dernier fort apprécié pendant toute sa présidence – il avait succédé à un autre président lui aussi reconnu et soutenu Jean Pierre Mougin – de revenir sur les actions fortes qu’il a menées au cours de ses 12 années passées à la présidence de la Fédération Française de Motocyclisme (2008-2020).

Parmi les 10 thématiques évoquées, citons notamment la politique d’acquisition de sites de pratique dont de nombreux terrains de cross et le circuit Carole, la progression du nombre de pratiquants, la sécurisation des circuits de Motocross, la défense de la pratique face à la motophobie ou encore l’optimisation de la politique assurantielle de la FFM. Et puis aussi la création du fond de dotation et de sauvegarde du patrimoine.

Sans oublier, bien évidemment les performances de tous nos Champions toutes disciplines confondues et efficacement soutenus financièrement par la FFM depuis l’arrivée de Jacques Bolle, lui-même victorieux en GP, celui de Grande Bretagne le dimanche 31 juillet 1983 à Silverstone, obtenant la victoire, à la tête d’un sensationnel triplé tricolore, Thierry Espié et Christian Sarron, l’accompagnant sur le podium de ce… BRITSH GP !

Sous sa présidence, nos pilotes ont donc brillé, remportant en tout-terrain 29 titres mondiaux par équipe (5 MotoCross des Nations- 14 ISDE en Enduro-8 Supermoto et 2 Long Track) triomphant également en circuit avec 64 titres de Champion du monde et 86 titres Européens, entre 2008 et 2019 !

Soit une sacrée belle récompense pour tous les hommes de la FFM qui encadrent nos équipes de France.

Alors que cette cérémonie des adieux se terminait, le président Bolle, a reçu une énième ‘Standing Ovation’ totalement méritée car le Président, ancien Champion moto, donc un homme du sérail, ne comptait que des supporters!

D’ailleurs de nombreux pilotes, patrons de marques ou Team-managers tels Johann Zarco, Eric de Seynes (Yamaha), Christophe Guyot (Team GMT94), ou encore ‘ Phiphi’ Monneret, qu’on ne présente plus, ont tous salué un ‘ GRAND’ Président!

Et c’est sur ses belles paroles que Jacques Bolle, a conclu :

« Tout à une fin un jour. Je n’ai franchement pas de regret ! »

Son successeur sera désigné ce vendredi 9 octobre au siège du CNOSF à Paris et sauf ‘ énorme ‘ surprise selon notre sondage effectué ces derniers jours, parmi les trois candidats en lice, c’est l’actuel Directeur Général, Sébastien Poirier qui semble devoir être l’homme de la situation, appelé à remplacer Jacques Bolle !

Gilles GAIGNAULT

Photos : FFM