LA ´NOUVELLE FFSA A RETIRÉ SA LISTE…POUR DES ÉLECTIONS ILLÉGALES

Contrairement à ce que raconte sur les réseaux sociaux, le sieur Patrick Guidoux ´la voix de son maître’ payé par la FFSA pour organiser le rallye des ‘10.000 Virages’ en lever de rideau du Tour de Corse WRC ´la nouvelle FFSÀ a bien retiré sa liste en temps et en heure, mardi soir 6 octobre 2020, comme communiqué aux membres de l’AG !

A propos du donneur de leçons quand on critique, il faut comme disait le regretté Coluche … ‘Avoir les cuisses propres !’

Or le sieur Guidoux a l’issue de ce rallye des 10000 virages en 2015 s’est comporté de façon plus que malhonnête comme nous l’a encore confirmé et par écrit ce mercredi 6 octobre 2020, Didier Malga victorieux de cette épreuve des 10.000 Virages, au volant de son Coupe CG:

» Effectivement avant la remise des prix, le Maire de Calvi a indiqué qu’il offrait une semaine de vacances au vainqueur. Or Patrick Guidoux n’en a pas fait état et ne nous a jamais prévenu, bien au contraire… conservant cette récompense! L’apprenant par des concurrents choqués de cette attitude malhonnête, Guidoux refusant de nous donner l’invitation, le lendemain de l’arrivée je suis allé voir monsieur le maire de Calvi qui m’a bien confirmé le prix et du coup, nous l’a donné en main propre! Quelques mois plus tard de Calvi, j’ai envoyé une carte postale à Guidoux ainsi libellé ´Bons baisers de Calvi!’

Énorme cette histoire d’un soutien inconditionnel de la liste Deschaux qui s’autorise de critiquer celle de la ´Nouvelle FFSA ´ et de critiquer ouvertement certains de ses membres !! Chacun appréciera le comportement du bonhomme…

A propos voilà le communiqué de ce mardi 6 octobre 2020 avant la tenue des élections de la FFSA

Lettre de Bernard Darniche à l’AG de la FFSA du 6/10/2020

Je demande à M. le président de séance que soit inscrit au P.V.

Par la présente, je vous demande le retrait immédiat de la liste « nouvelle FFSA » que j’ai présentée le 19 septembre au vote de l’assemblée convoquée ce jour, dont je découvre l’illégitimité.

La présente assemblée a été convoquée et se réunit en exécution des résolutions de l’assemblée générale du 29 juillet. Cette assemblée avait été convoquée par M. Nicolas Deschaux es qualité de fonction de président en exercice de la FFSA.

L’article 5 des statuts de la FFSA prévoit que seuls les licenciés de la fédération peuvent participer aux actions de la fédération, mais aussi qu’eux seuls peuvent participer à son fonctionnement.

Il s’ensuit d’ailleurs que l’article 11 des mêmes statuts prévoit que seul un licencié de la fédération peut prétendre à être élu et faire fonction de dirigeant de cette même fédération.

Or il apparait que M. Deschaux, n’était licencié ni à la date de la convocation ni à celle de l’assemblée générale du 29 juillet.

Outre le mépris profond que révèle une telle attitude à l’égard des licenciés et de l’institution qu’est la fédération, au-delà des actions judiciaires en cours et notamment la plus récente en destitution de M. Nicolas Deschaux et de l’annulation de toutes les déclarations prises irrégulièrement alors qu’il n’était pas licencié, il apparaît que la présente assemblée a été irrégulièrement convoquée et constituée, et qu’elle ne peut ainsi voter aujourd’hui valablement.

Je demande donc solennellement l’ajournement de la présente séance et saisirai également conjointement la commission électorale d’un recours aux mêmes fins au cas où vous décideriez de procéder malgré tout et sans même attendre une décision de justice.

Je n’ose y croire, car quel message enverriez-vous aux licenciés qui régulièrement comparaissent devant les instances disciplinaires pour des manquements moins graves.

J’en appelle donc avec confiance à votre responsabilité.

A Sceaux le 6 octobre 2020

Bernard DARNICHE